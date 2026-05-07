Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Xã hội

'Biển rác' khổng lồ đổ về lòng hồ thủy điện Bản Vẽ

Hàng chục nghìn mét khối rác gỗ từ thượng nguồn phía Lào đổ dồn về lòng hồ thủy điện Bản Vẽ đã ảnh hưởng lớn đến cuộc sống của người dân địa phương.

Theo Ngọc Tú/ Báo Tiền phong

Ngày 6/5, ông Lê Hồng Thái - Chủ tịch UBND xã Nhôn Mai (Nghệ An ) - xác nhận lượng rác khổng lồ bủa vây một đoạn sông Nậm Nơn (cũng là lòng hồ Thủy điện Bản Vẽ) thời gian qua đã ảnh hưởng lớn đến cuộc sống người dân địa phương.

Ngày 6/5, ông Lê Hồng Thái - Chủ tịch UBND xã Nhôn Mai (Nghệ An ) - xác nhận lượng rác khổng lồ bủa vây một đoạn sông Nậm Nơn (cũng là lòng hồ Thủy điện Bản Vẽ) thời gian qua đã ảnh hưởng lớn đến cuộc sống người dân địa phương.

Phần lớn lượng rác này là củi khô, thân cây gỗ từ thượng nguồn phía Lào trôi về sau các đợt mưa lũ vào năm 2025. Dù đã nhiều tháng trôi qua, lượng rác khổng lồ vẫn chưa được thu gom, xử lý triệt để.

Phần lớn lượng rác này là củi khô, thân cây gỗ từ thượng nguồn phía Lào trôi về sau các đợt mưa lũ vào năm 2025. Dù đã nhiều tháng trôi qua, lượng rác khổng lồ vẫn chưa được thu gom, xử lý triệt để.

Rác gỗ ken đặc, nhiều đoạn phủ kín mặt sông. Tình trạng này không chỉ tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn, mà còn ảnh hưởng trực tiếp đời sống, từ đi lại đến đánh bắt thủy sản của người dân trên địa bàn.
Ông Tạ Hữu Hùng - Giám đốc Công ty Thủy điện Bản Vẽ - cho biết sau các đợt mưa lũ năm 2025, rác gỗ đổ dồn về lòng hồ thủy điện và tập trung tại 3 xã gồm Nhôn Mai, Hữu Khuông và Mỹ Lý với khối lượng hơn 30.000 m3.

Ông Tạ Hữu Hùng - Giám đốc Công ty Thủy điện Bản Vẽ - cho biết sau các đợt mưa lũ năm 2025, rác gỗ đổ dồn về lòng hồ thủy điện và tập trung tại 3 xã gồm Nhôn Mai, Hữu Khuông và Mỹ Lý với khối lượng hơn 30.000 m3.

Sau khi kết thúc các trận lũ, Công ty Thủy điện Bản Vẽ đã đi kiểm tra hiện trạng và ký hợp đồng thuê 2 đơn vị để thu gom rác gỗ trong lòng hồ.

Sau khi kết thúc các trận lũ, Công ty Thủy điện Bản Vẽ đã đi kiểm tra hiện trạng và ký hợp đồng thuê 2 đơn vị để thu gom rác gỗ trong lòng hồ.

Đến hiện tại, việc thu gom đã cơ bản hoàn thành ở khu vực lòng hồ các xã Hữu Khuông và Mỹ Lý. Riêng tại xã Nhôn Mai, dù phía công ty đã triển khai nhưng do việc thi công gặp nhiều khó khăn nên vẫn còn rất nhiều rác trôi nổi.
“Do khối lượng rác quá lớn, nằm ở vị trí bờ hồ dốc đứng, bao quanh bởi các dãy núi cao. Địa hình lại rất ít vị trí có thể thi công thu gom rác. Bên cạnh đó, giá xăng dầu tăng cao, thiếu nguồn cung tại khu vực xã Nhôn Mai nên việc thu gom rác gỗ trong lòng hồ gặp nhiều khó khăn”, một cán bộ Công ty Thủy điện Bản Vẽ nói.

“Do khối lượng rác quá lớn, nằm ở vị trí bờ hồ dốc đứng, bao quanh bởi các dãy núi cao. Địa hình lại rất ít vị trí có thể thi công thu gom rác. Bên cạnh đó, giá xăng dầu tăng cao, thiếu nguồn cung tại khu vực xã Nhôn Mai nên việc thu gom rác gỗ trong lòng hồ gặp nhiều khó khăn”, một cán bộ Công ty Thủy điện Bản Vẽ nói.

Lãnh đạo Công ty Thủy điện Bản Vẽ cho biết thêm, vừa qua UBND xã Nhôn Mai đề xuất phương án với Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh để tự tổ chức thu gom và tận thu rác gỗ. Vậy nên, phía công ty đã để địa phương xử lý số rác gỗ trên.

Lãnh đạo Công ty Thủy điện Bản Vẽ cho biết thêm, vừa qua UBND xã Nhôn Mai đề xuất phương án với Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh để tự tổ chức thu gom và tận thu rác gỗ. Vậy nên, phía công ty đã để địa phương xử lý số rác gỗ trên.

Trong khi đó, ông Lê Hồng Thái - Chủ tịch UBND xã Nhôn Mai - cho biết trước đây phía xã đề xuất với Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh phương án xin thu gom và tận thu số rác gỗ. Tuy nhiên, do chưa được đồng ý nên xã chưa thể thực hiện. Chủ tịch xã Nhôn Mai cho biết thêm mùa mưa sắp đến, lượng rác gỗ lại quá nhiều nên địa phương sẽ không thể thực hiện.

Trong khi đó, ông Lê Hồng Thái - Chủ tịch UBND xã Nhôn Mai - cho biết trước đây phía xã đề xuất với Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh phương án xin thu gom và tận thu số rác gỗ. Tuy nhiên, do chưa được đồng ý nên xã chưa thể thực hiện. Chủ tịch xã Nhôn Mai cho biết thêm mùa mưa sắp đến, lượng rác gỗ lại quá nhiều nên địa phương sẽ không thể thực hiện.

tienphong.vn
Link bài gốc Copy link
https://tienphong.vn/bien-rac-khong-lo-do-ve-long-ho-thuy-dien-lon-nhat-bac-trung-bo-post1841092.tpo
#rác thải #thủy điện #Nghệ An #Bản Vẽ #môi trường #đời sống

Đọc nhiều nhất

Thời tiết hôm nay (6/5): Nam Quảng Trị đến Nam Bộ có nơi mưa to

Thời tiết hôm nay (6/5): Nam Quảng Trị đến Nam Bộ có nơi mưa to

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia ngày 6.5, Hà Nội và các tỉnh Bắc Bộ trời nắng vào ban ngày, chiều tối xuất hiện mưa dông. Trong khi đó, khu vực từ Nam Quảng Trị đến Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ một số nơi mưa to đến rất to với lượng mưa vượt 70 mm.

TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

KIẾN THỨC CẦN BIẾT

Tin mới

Thời tiết hôm nay (6/5): Nam Quảng Trị đến Nam Bộ có nơi mưa to

Thời tiết hôm nay (6/5): Nam Quảng Trị đến Nam Bộ có nơi mưa to

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia ngày 6.5, Hà Nội và các tỉnh Bắc Bộ trời nắng vào ban ngày, chiều tối xuất hiện mưa dông. Trong khi đó, khu vực từ Nam Quảng Trị đến Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ một số nơi mưa to đến rất to với lượng mưa vượt 70 mm.