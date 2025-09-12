Hà Nội

Xã hội

Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang nhận thêm nhiệm vụ mới

Ông Trần Lưu Quang - Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy TPHCM, giữ nhiệm vụ Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực TPHCM.

Theo Ngô Tùng / Tiền Phong

Theo quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM, ông Trần Lưu Quang - Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy TPHCM, giữ nhiệm vụ Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực TPHCM.

Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM vừa có quyết định kiện toàn, bổ sung nhân sự Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực TPHCM (gọi tắt Ban Chỉ đạo).

Theo đó, ông Trần Lưu Quang - Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy TPHCM, giữ nhiệm vụ phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực TPHCM.

Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang. Ảnh: Ngô Tùng
Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang. Ảnh: Ngô Tùng

Cũng theo quyết định trên, các Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy TP HCM làm Ủy viên Ban Chỉ đạo gồm: ông Dương Anh Đức - Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP HCM; ông Phạm Thành Kiên - Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP HCM; bà Trương Thị Bích Hạnh - Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP HCM.

Sau khi kiện toàn, đến nay, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực TP HCM gồm Trưởng ban, 4 Phó trưởng ban và 11 Ủy viên.

Trong đó, bà Nguyễn Thị Mỹ Hằng - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Nội chính Thành ủy TP HCM là Phó Trưởng ban Ban Chỉ đạo.

Các Phó Trưởng Ban Chỉ đạo gồm: bà Văn Thị Bạch Tuyết - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy TP HCM; ông Võ Văn Dũng - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TP HCM; Trung tướng Mai Hoàng - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Giám đốc Công an TP HCM.

