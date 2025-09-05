Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Bí ẩn bình cổ đựng tro cốt có hình nữ thần tóc rắn ở Italy

Kho tri thức

Bí ẩn bình cổ đựng tro cốt có hình nữ thần tóc rắn ở Italy

Các nhà khảo cổ học ở Italy tìm thấy một chiếc bình đựng tro cốt của người Etruscan có khắc hình ảnh nữ thần tóc rắn Medusa. Hiện vật này hé mở bí ẩn gây tò mò.

Tâm Anh (theo ATI)
Trong quá trình bảo tồn như thường lệ tại nghĩa trang Palazzone ở Perugia, Italy, các nhà khảo cổ học đã bất ngờ phát hiện một chiếc bình đựng tro cốt 2.300 năm tuổi của người Etruscan có khắc họa hình ảnh nữ thần tóc rắn Medusa trong thần thoại Hy Lạp. Ảnh: Ipogeo dei Volumni e Necropoli del Palazzone – Pagina Istituzionale.
Trong quá trình bảo tồn như thường lệ tại nghĩa trang Palazzone ở Perugia, Italy, các nhà khảo cổ học đã bất ngờ phát hiện một chiếc bình đựng tro cốt 2.300 năm tuổi của người Etruscan có khắc họa hình ảnh nữ thần tóc rắn Medusa trong thần thoại Hy Lạp. Ảnh: Ipogeo dei Volumni e Necropoli del Palazzone – Pagina Istituzionale.
Thay vì đựng tro cốt của người chết, bên trong bình cổ này có chứa những bình đất nung. Khám phá "bất thường" này góp phần làm thay đổi hiểu biết của các chuyên gia về phong tục tang lễ của người Etruscan. Ảnh: Ipogeo dei Volumni e Necropoli del Palazzone – Pagina Istituzionale.
Thay vì đựng tro cốt của người chết, bên trong bình cổ này có chứa những bình đất nung. Khám phá "bất thường" này góp phần làm thay đổi hiểu biết của các chuyên gia về phong tục tang lễ của người Etruscan. Ảnh: Ipogeo dei Volumni e Necropoli del Palazzone – Pagina Istituzionale.
Theo các chuyên gia, chiếc bình cổ 2.300 năm tuổi trên được tìm thấy ở Ipogeo dei Volumni, tức là hypogeum, hay hầm mộ ngầm, của gia tộc Volumnus. Nơi này là một phần của Palazzone Necropolis - bộ sưu tập đồ tùy táng đồ sộ có niên đại từ thời kỳ Hy Lạp hóa, từ thế kỷ 3 trước Công nguyên đến thế kỷ 1 trước Công nguyên. Ảnh: Ipogeo dei Volumni e Necropoli del Palazzone – Pagina Istituzionale.
Theo các chuyên gia, chiếc bình cổ 2.300 năm tuổi trên được tìm thấy ở Ipogeo dei Volumni, tức là hypogeum, hay hầm mộ ngầm, của gia tộc Volumnus. Nơi này là một phần của Palazzone Necropolis - bộ sưu tập đồ tùy táng đồ sộ có niên đại từ thời kỳ Hy Lạp hóa, từ thế kỷ 3 trước Công nguyên đến thế kỷ 1 trước Công nguyên. Ảnh: Ipogeo dei Volumni e Necropoli del Palazzone – Pagina Istituzionale.
Ngôi mộ có nhiều phòng bên trong và từng chứa một số bình đựng tro cốt được chạm khắc tinh xảo, thường được làm bằng đá travertine hoặc đá travertine trát vữa. Một số bình đựng tro cốt này khắc họa hình ảnh những người đang tham dự các bữa tiệc. Ảnh: Ipogeo dei Volumni e Necropoli del Palazzone – Pagina Istituzionale.
Ngôi mộ có nhiều phòng bên trong và từng chứa một số bình đựng tro cốt được chạm khắc tinh xảo, thường được làm bằng đá travertine hoặc đá travertine trát vữa. Một số bình đựng tro cốt này khắc họa hình ảnh những người đang tham dự các bữa tiệc. Ảnh: Ipogeo dei Volumni e Necropoli del Palazzone – Pagina Istituzionale.
Trong số những chiếc bình cổ, một bình cổ có khắc họa hình ảnh nữ thần tóc rắn Medusa đáng sợ trong thần thoại Hy Lạp. Không những vậy, trên chiếc bình còn có khắc chữ của người Etruscan. Ảnh: Ipogeo dei Volumni e Necropoli del Palazzone – Pagina Istituzionale.
Trong số những chiếc bình cổ, một bình cổ có khắc họa hình ảnh nữ thần tóc rắn Medusa đáng sợ trong thần thoại Hy Lạp. Không những vậy, trên chiếc bình còn có khắc chữ của người Etruscan. Ảnh: Ipogeo dei Volumni e Necropoli del Palazzone – Pagina Istituzionale.
Bề mặt chiếc bình cũng được trang trang trí thêm bằng các họa tiết hoa cách điệu và chiếc đĩa nghi lễ gọi là paterae, thường dành cho các tang lễ của giới thượng lưu. Khi mở nắp để kiểm tra bên trong bình, các chuyên gia đã vô cùng ngạc nhiên khi không hề có xương người hay tro cốt. Ảnh: Ipogeo dei Volumni e Necropoli del Palazzone – Pagina Istituzionale.
Bề mặt chiếc bình cũng được trang trang trí thêm bằng các họa tiết hoa cách điệu và chiếc đĩa nghi lễ gọi là paterae, thường dành cho các tang lễ của giới thượng lưu. Khi mở nắp để kiểm tra bên trong bình, các chuyên gia đã vô cùng ngạc nhiên khi không hề có xương người hay tro cốt. Ảnh: Ipogeo dei Volumni e Necropoli del Palazzone – Pagina Istituzionale.
Thay vào đó, bên trong bình cổ này có 3 chiếc bình bằng đất nung còn nguyên vẹn. Với những phát hiện này, các nhà nghiên cứu suy đoán hiện vật này có thể được dùng làm đài tưởng niệm - một hình thức chôn cất mang tính biểu tượng được thực hiện khi thi hài người quá cố bị mất tích hoặc được chôn cất ở nơi khác. Ảnh: tuscanynowandmore.
Thay vào đó, bên trong bình cổ này có 3 chiếc bình bằng đất nung còn nguyên vẹn. Với những phát hiện này, các nhà nghiên cứu suy đoán hiện vật này có thể được dùng làm đài tưởng niệm - một hình thức chôn cất mang tính biểu tượng được thực hiện khi thi hài người quá cố bị mất tích hoặc được chôn cất ở nơi khác. Ảnh: tuscanynowandmore.
Giả thuyết này được củng cố bởi sự hiện diện của hình ảnh nữ thần tóc rắn Medusa trên chiếc bình cổ. Bởi lẽ, Medusa được xem là biểu tượng xua đuổi tà ma và bảo vệ cả đồ vật tùy táng cũng như ngôi mộ. Ảnh: Sailko, CC BY-SA 3.0.
Giả thuyết này được củng cố bởi sự hiện diện của hình ảnh nữ thần tóc rắn Medusa trên chiếc bình cổ. Bởi lẽ, Medusa được xem là biểu tượng xua đuổi tà ma và bảo vệ cả đồ vật tùy táng cũng như ngôi mộ. Ảnh: Sailko, CC BY-SA 3.0.
Chiếc bình và 3 món đồ gốm bên trong sẽ được các chuyên gia phân tích tỉ mỉ hơn để kiểm tra kỹ lưỡng hơn. Sau khi hoàn tất quá trình phân tích, những hiện vật này sẽ được chuyển đến Bảo tàng Khảo cổ học Quốc gia Umbria để trưng bày cho công chúng chiêm ngưỡng. Ảnh: smarthistory.org.
Chiếc bình và 3 món đồ gốm bên trong sẽ được các chuyên gia phân tích tỉ mỉ hơn để kiểm tra kỹ lưỡng hơn. Sau khi hoàn tất quá trình phân tích, những hiện vật này sẽ được chuyển đến Bảo tàng Khảo cổ học Quốc gia Umbria để trưng bày cho công chúng chiêm ngưỡng. Ảnh: smarthistory.org.
Mời độc giả xem video: Hé lộ nền văn minh đã mất tích qua tàn tích khảo cổ.
Tâm Anh (theo ATI)
#nghĩa trang Palazzone #hiện vật khảo cổ Hy Lạp #đồ tùy táng cổ đại #bình cổ #nữ thần tóc rắn Medusa

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT