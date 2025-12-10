Hà Nội

Bí ẩn bát men ngọc bích 900 tuổi trục vớt ở biển Hàn Quốc

Bí ẩn bát men ngọc bích 900 tuổi trục vớt ở biển Hàn Quốc

Những chiếc bát men ngọc bích 900 năm tuổi của Hàn Quốc được trục vớt từ đáy biển trông mới lạ đến kinh ngạc.

Thiên Đăng (Theo arkeonews)
Trên vùng biển phía tây của Hàn Quốc, các chuyên gia đến từ Viện Nghiên cứu Di sản Văn hóa Hàng hải Quốc gia Hàn Quốc bất ngờ tìm thấy hàng loạt vật thể cổ xưa kỳ lạ. Ảnh: @Viện Nghiên cứu Di sản Văn hóa Hàng hải Quốc gia Hàn Quốc.
Đó là một lô hàng đồ gốm men ngọc bích thời Goryeo. Ảnh: @Viện Nghiên cứu Di sản Văn hóa Hàng hải Quốc gia Hàn Quốc.
Chúng bao gồm 87 chiếc bát có niên đại từ giữa thế kỷ 12 Sau Công Nguyên. Ảnh: @Viện Nghiên cứu Di sản Văn hóa Hàng hải Quốc gia Hàn Quốc.
Bề mặt của chúng sáng bóng như thể chúng vừa được lấy ra từ lò nung chứ không phải từ đáy biển. Ảnh: @Viện Nghiên cứu Di sản Văn hóa Hàng hải Quốc gia Hàn Quốc.
Chúng trông còn nguyên vẹn đến mức nhiều người quan sát đặt câu hỏi liệu chúng có thực sự 900 năm tuổi hay không. Ảnh: @Viện Nghiên cứu Di sản Văn hóa Hàng hải Quốc gia Hàn Quốc.
Nhóm nghiên cứu tìm thấy lô bát cổ được xếp chồng khít nhau – gần như chắc chắn là cùng một kiểu đóng gói được sử dụng khi con tàu lần đầu tiên mang chúng ra khơi vào thế kỷ 12 Sau Công Nguyên. Ảnh: @Viện Nghiên cứu Di sản Văn hóa Hàng hải Quốc gia Hàn Quốc.
Cách sắp xếp này hoạt động như một lớp đệm tự nhiên. Các bát bên ngoài che chắn các vật bên trong, giúp phân tán tác động từ bên ngoài và từ đó giúp ngăn ngừa hư hỏng đáng kể. Ảnh: @Viện Nghiên cứu Di sản Văn hóa Hàng hải Quốc gia Hàn Quốc.
Mời Quý Độc Giả cùng xem video: “Phát hiện hơn 100 mộ táng thời kỳ Hùng Vương có niên đại khoảng 3.500 năm tại Di chỉ Vườn Chuối”. Nguồn video: @VTV24.
