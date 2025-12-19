Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Quân sự

Bệnh viện Quân y 103 đón nhận danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân lần thứ tư

Ngày 19/12, Bệnh viện Quân y 103 tổ chức Lễ đón nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân lần thứ tư nhân kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống.

Trà Khánh

Ngày 19/12, Bệnh viện Quân y 103 (Học viện Quân y) tổ chức đón nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang (LLVT) nhân dân lần thứ tư; Huân chương Lao động hạng Nhất của Nhà nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, nhân kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống (20/12/1950 - 20/12/2025).

Thượng tướng Vũ Hải Sản, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng dự, phát biểu chỉ đạo.

Dự buổi lễ có Đại sứ Lào tại Việt Nam bà Khamphao Ernthavanh; Trung tướng Đỗ Xuân Tụng, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị; Trung tướng Lê Văn Hướng, Phó tổng Tham mưu trưởng; đại diện lãnh đạo, chỉ huy các cơ quan chức năng Bộ Quốc phòng; các đồng chí lãnh đạo.

kto-br_lda04197.jpg
Thượng tướng Vũ Hải Sản phát biểu tại buổi lễ.

Phát biểu tại buổi lễ, Thượng tướng Vũ Hải Sản nhấn mạnh đây là sự ghi nhận của Đảng và Nhà nước Việt Nam, Đảng và Nhà nước Lào về những thành tích đặc biệt xuất sắc trong sự nghiệp chăm sóc và bảo vệ sức khỏe bộ đội và nhân dân, đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ. Đây là phần thưởng cao quý ghi nhận sự phấn đấu và cống hiến đóng góp của nhân viên y tế của bệnh viện, xây dựng mối quan hệ bền chặt giữa hai nước Việt Nam-Lào trong lĩnh vực quân y nói riêng và toàn quân nói chung.

Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Vũ Hải Sản đánh giá Bệnh viện Quân y 103 trong tình hình mới đã có những bước tiến vượt bậc trong điều trị và nghiên cứu khoa học. Bệnh viện là bệnh viện đa khoa hạng 1 với nhiều chuyên khoa, cùng nguồn nhân lực chất lượng cao, trở thành địa chỉ khám chữa bệnh tin cậy cho bộ đội và nhân dân. Là bệnh viện thực hành của Học viện Quân Y, bệnh viện đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong quân y và ngành y tế nước nhà.

Bệnh viện đã triển khai nhiều công trình khoa học có giá trị và thực hiện thành công các ca ghép tạng đầu tiên trên người tại Việt Nam mở đường cho sự phát triển của chuyên ngành ghép tạng. Trong nhiều năm qua, bệnh viện đã chủ động tham gia tư vấn sức khỏe, cho bộ đội và đồng bào nhân dân các địa phương vùng sâu, vùng xa. Bệnh viện cử nhiều cán bộ tham gia gìn giữ Hòa bình Liên Hợp Quốc tại Nam Sudan.

kto-br_thieu-tuong-pgs-ts-luong-cong-thuc-giam-doc-benh-vienjpg.jpg
Thiếu tướng, PGS, TS Lường Công Thức, Giám đốc Bệnh viện Quân y 103 trình bày diễn văn lại kỷ niệm.

Trong diễn văn kỷ niệm, Thiếu tướng, PGS, TS Lường Công Thức, Giám đốc Bệnh viện Quân y 103 nhấn mạnh: “Trong niềm vui kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống, Bệnh viện Quân y 103 vinh dự được đón nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân lần thứ tư và Huân chương Lao động hạng Nhất của Nhà nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào. Đây là sự ghi nhận của Đảng và Nhà nước Việt Nam, Đảng và Nhà nước Lào về những thành tích đặc biệt xuất sắc trong sự nghiệp chăm sóc và bảo vệ sức khỏe bộ đội và nhân dân, đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ của các thế hệ cán bộ, nhân viên của Bệnh viện.”

Trải qua 75 năm, xây dựng, phát triển và trưởng thành, Bệnh viện Quân y 103 hiện nay được Bộ Quốc phòng và Học viện Quân y quan tâm đầu tư với cơ sở hạ tầng và thiết bị hiện đại. Bệnh viện đã được xây dựng tòa nhà Trung tâm gồm 2 khối 12 và 13 tầng nổi, 2 tầng hầm, tổng diện tích sàn 122.593 m2, quy mô 1.900 giường bệnh.

kto-tr_lda04142-1847.jpg
Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Thượng tướng Vũ Hải Sản trao danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân tặng Bệnh viện Quân y 103.

Bệnh viện có hệ thống trang thiết bị hiện đại đồng bộ ngang tầm khu vực đáp ứng yêu cầu của một bệnh viện đa khoa với một số chuyên khoa sâu đầu ngành toàn quân, một Trung tâm đào tạo - nghiên cứu khoa học và điều trị hiện đại đảm bảo chăm sóc tốt nhất sức khỏe bộ đội và nhân dân.

Trong công tác điều trị, Bệnh viện Quân y 103 đã trở thành địa chỉ tin cậy của bộ đội, thương bệnh binh và nhân dân trong cả nước. Mỗi ngày Bệnh viện khám từ 3.000 đến 3.500 lượt bệnh nhân, trung bình hằng năm khám gần 700.000 lượt người; thu dung điều trị trên 70.000 lượt bệnh nhân; thực hiện trên 5 triệu xét nghiệm 1 năm, triển khai nhiều kỹ thuật cao, kỹ thuật chuyên sâu, đặc biệt là lĩnh vực ghép tạng.

kto-tr_dong-chi-kham-phau-o-tha-van-dai-su-dac-menh-toan-quyen-nuoc-chdcnd-lao-tai-viet-nam-trao-huan-chuong-lao-dong-hang-nhat-cua-nha-nuoc-chdcnd-lao-tang-benh-vien-4903.jpg
Bà Khamphao Ernthavanh, Đại sứ Lào tại Việt Nam trao Huân chương Lao động hạng Nhất của Nhà nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào tặng Bệnh viện Quân y 103.

Thực hiện đề nghị của Quân đội nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào, được sự đồng ý của Bộ Quốc phòng Việt Nam, Học viện Quân y và các cơ quan chức năng, Bệnh viện Quân y 103 đã cử các đoàn công tác khảo sát điều kiện về nhân lực, cơ sở vật chất, trang thiết bị; tổ chức đào tạo tại Việt Nam, hội chẩn, tập huấn toàn diện các quy trình ghép thận; trực tiếp hỗ trợ chuẩn bị và triển khai ghép thận tại Lào, bảo đảm chuyển giao thực chất, bền vững.

Kết quả, ngày 31/12/2022 Bệnh viện Trung ương Quân đội 103 của Lào đã thực hiện thành công ca ghép thận đầu tiên trên người, ghi tên Lào vào bản đồ ghép tạng thế giới và đến nay đã triển khai thành công 26 cặp ghép thận, các bệnh nhân đều hồi phục tốt.

Thành công này đánh dấu bước phát triển quan trọng của chuyên ngành ghép tạng tại Lào, góp phần củng cố quan hệ hữu nghị, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa Quân đội và nhân dân hai nước Việt Nam - Lào.

#Bệnh viện Quân y 103 #Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân #Quân đội #Huân chương Lao động hạng Nhất của Lào

Bài liên quan

Quân sự

Quyết tâm nghiên cứu, sản xuất vũ khí, trang bị hiện đại

Dưới sự chủ trì của Đại tướng Phan Văn Giang hội nghị Quân chính toàn quân năm 2025 tiến hành nội dung phát động phong trào Thi đua Quyết thắng năm 2026.

Chiều 17/12, dưới sự chủ trì của Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Quốc phòng, hội nghị Quân chính toàn quân năm 2025 tiến hành nội dung phát động phong trào Thi đua Quyết thắng năm 2026.

Phát biểu kết luận hội nghị, thay mặt Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Đại tướng Phan Văn Giang biểu dương các cơ quan, đơn vị đã chủ động, sáng tạo, quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2025, nhất là nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, huấn luyện, diễn tập, tham gia diễu binh, diễu hành, nghiên cứu, sản xuất vũ khí, trang bị.

Xem chi tiết

Quân sự

“Bộ đội Cụ Hồ” điểm tựa sức khỏe cho người dân vùng thiên tai

Sau những ngày mưa lũ, Bộ Chỉ huy quân sự Đắk Lắk cùng Bệnh viện Quân y 175 đã tổ chức khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho nhân dân bị ảnh hưởng thiên tai.

Ngày 5/12, Bộ CHQS tỉnh Đắk Lắk phối hợp cùng Bệnh viện Quân y 175/Bộ Quốc phòng tổ chức khám bệnh, tư vấn sức khỏe, cấp phát thuốc miễn phí và tặng quà cho bà con Nhân dân bị ảnh hưởng thiên tai.

Dự chương trình có Đại tá, Tiến sĩ Phan Đình Mừng - Phó Giám đốc bệnh viện Quân y 175/BQP, kiêm Giám đốc Viện chấn thương chỉnh hình cùng hơn 60 đội ngũ y bác sĩ của Bệnh viện. Bộ CHQS tỉnh có các đồng chí: Đại tá Trần Quang Tâm - Phó CHT Bộ CHQS tỉnh; Thượng tá Trương Minh Hồng - Phó Chính ủy Bộ CHQS tỉnh cùng chính quyền địa phương.

Xem chi tiết

Quân sự

Bệnh án điện tử bước đột phá trong chuyển đổi số ở Bệnh viện Quân y 103

Bệnh viện Quân y 103 là bệnh viện đầu tiên trong các bệnh viện chiến lược tuyến cuối Quân đội công bố chính thức triển khai Bệnh án điện tử trong năm 2025.

Đây là phát biểu của Thiếu tướng, PGS, TS Lường Công Thức, Giám đốc Bệnh viện Quân y 103 (Học viện Quân y) trong buổi gặp mặt nhân kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống (20/12/1950 - 20/12/2025) và đón nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân lần thứ tư, cùng Huân chương Lao động hạng Nhất của Nhà nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào.

Dự buổi gặp mặt có Trung tướng, GS, TS Trần Viết Tiến, Giám đốc Học viện Quân y; Trung tướng, PGS, TS Nghiêm Đức Thuận, Chính ủy Học viện Quân y, cùng các thế hệ cán bộ, nhân viên đã và đang công tác tại Bệnh viện.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới