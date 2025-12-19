Bệnh viện Quân y 103 đón nhận danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân lần thứ tư

Ngày 19/12, Bệnh viện Quân y 103 tổ chức Lễ đón nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân lần thứ tư nhân kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống.

Ngày 19/12, Bệnh viện Quân y 103 (Học viện Quân y) tổ chức đón nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang (LLVT) nhân dân lần thứ tư; Huân chương Lao động hạng Nhất của Nhà nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, nhân kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống (20/12/1950 - 20/12/2025).

Thượng tướng Vũ Hải Sản, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng dự, phát biểu chỉ đạo.

Dự buổi lễ có Đại sứ Lào tại Việt Nam bà Khamphao Ernthavanh; Trung tướng Đỗ Xuân Tụng, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị; Trung tướng Lê Văn Hướng, Phó tổng Tham mưu trưởng; đại diện lãnh đạo, chỉ huy các cơ quan chức năng Bộ Quốc phòng; các đồng chí lãnh đạo.

Thượng tướng Vũ Hải Sản phát biểu tại buổi lễ.

Phát biểu tại buổi lễ, Thượng tướng Vũ Hải Sản nhấn mạnh đây là sự ghi nhận của Đảng và Nhà nước Việt Nam, Đảng và Nhà nước Lào về những thành tích đặc biệt xuất sắc trong sự nghiệp chăm sóc và bảo vệ sức khỏe bộ đội và nhân dân, đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ. Đây là phần thưởng cao quý ghi nhận sự phấn đấu và cống hiến đóng góp của nhân viên y tế của bệnh viện, xây dựng mối quan hệ bền chặt giữa hai nước Việt Nam-Lào trong lĩnh vực quân y nói riêng và toàn quân nói chung.

Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Vũ Hải Sản đánh giá Bệnh viện Quân y 103 trong tình hình mới đã có những bước tiến vượt bậc trong điều trị và nghiên cứu khoa học. Bệnh viện là bệnh viện đa khoa hạng 1 với nhiều chuyên khoa, cùng nguồn nhân lực chất lượng cao, trở thành địa chỉ khám chữa bệnh tin cậy cho bộ đội và nhân dân. Là bệnh viện thực hành của Học viện Quân Y, bệnh viện đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong quân y và ngành y tế nước nhà.

Bệnh viện đã triển khai nhiều công trình khoa học có giá trị và thực hiện thành công các ca ghép tạng đầu tiên trên người tại Việt Nam mở đường cho sự phát triển của chuyên ngành ghép tạng. Trong nhiều năm qua, bệnh viện đã chủ động tham gia tư vấn sức khỏe, cho bộ đội và đồng bào nhân dân các địa phương vùng sâu, vùng xa. Bệnh viện cử nhiều cán bộ tham gia gìn giữ Hòa bình Liên Hợp Quốc tại Nam Sudan.

Thiếu tướng, PGS, TS Lường Công Thức, Giám đốc Bệnh viện Quân y 103 trình bày diễn văn lại kỷ niệm.

Trong diễn văn kỷ niệm, Thiếu tướng, PGS, TS Lường Công Thức, Giám đốc Bệnh viện Quân y 103 nhấn mạnh: “Trong niềm vui kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống, Bệnh viện Quân y 103 vinh dự được đón nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân lần thứ tư và Huân chương Lao động hạng Nhất của Nhà nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào. Đây là sự ghi nhận của Đảng và Nhà nước Việt Nam, Đảng và Nhà nước Lào về những thành tích đặc biệt xuất sắc trong sự nghiệp chăm sóc và bảo vệ sức khỏe bộ đội và nhân dân, đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ của các thế hệ cán bộ, nhân viên của Bệnh viện.”

Trải qua 75 năm, xây dựng, phát triển và trưởng thành, Bệnh viện Quân y 103 hiện nay được Bộ Quốc phòng và Học viện Quân y quan tâm đầu tư với cơ sở hạ tầng và thiết bị hiện đại. Bệnh viện đã được xây dựng tòa nhà Trung tâm gồm 2 khối 12 và 13 tầng nổi, 2 tầng hầm, tổng diện tích sàn 122.593 m2, quy mô 1.900 giường bệnh.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Thượng tướng Vũ Hải Sản trao danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân tặng Bệnh viện Quân y 103.

Bệnh viện có hệ thống trang thiết bị hiện đại đồng bộ ngang tầm khu vực đáp ứng yêu cầu của một bệnh viện đa khoa với một số chuyên khoa sâu đầu ngành toàn quân, một Trung tâm đào tạo - nghiên cứu khoa học và điều trị hiện đại đảm bảo chăm sóc tốt nhất sức khỏe bộ đội và nhân dân.

Trong công tác điều trị, Bệnh viện Quân y 103 đã trở thành địa chỉ tin cậy của bộ đội, thương bệnh binh và nhân dân trong cả nước. Mỗi ngày Bệnh viện khám từ 3.000 đến 3.500 lượt bệnh nhân, trung bình hằng năm khám gần 700.000 lượt người; thu dung điều trị trên 70.000 lượt bệnh nhân; thực hiện trên 5 triệu xét nghiệm 1 năm, triển khai nhiều kỹ thuật cao, kỹ thuật chuyên sâu, đặc biệt là lĩnh vực ghép tạng.

Bà Khamphao Ernthavanh, Đại sứ Lào tại Việt Nam trao Huân chương Lao động hạng Nhất của Nhà nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào tặng Bệnh viện Quân y 103.

Thực hiện đề nghị của Quân đội nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào, được sự đồng ý của Bộ Quốc phòng Việt Nam, Học viện Quân y và các cơ quan chức năng, Bệnh viện Quân y 103 đã cử các đoàn công tác khảo sát điều kiện về nhân lực, cơ sở vật chất, trang thiết bị; tổ chức đào tạo tại Việt Nam, hội chẩn, tập huấn toàn diện các quy trình ghép thận; trực tiếp hỗ trợ chuẩn bị và triển khai ghép thận tại Lào, bảo đảm chuyển giao thực chất, bền vững.

Kết quả, ngày 31/12/2022 Bệnh viện Trung ương Quân đội 103 của Lào đã thực hiện thành công ca ghép thận đầu tiên trên người, ghi tên Lào vào bản đồ ghép tạng thế giới và đến nay đã triển khai thành công 26 cặp ghép thận, các bệnh nhân đều hồi phục tốt.

Thành công này đánh dấu bước phát triển quan trọng của chuyên ngành ghép tạng tại Lào, góp phần củng cố quan hệ hữu nghị, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa Quân đội và nhân dân hai nước Việt Nam - Lào.