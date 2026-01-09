Hà Nội

Nga phát triển vật liệu ngụy trang chất liệu hòa nhập siêu chân thực

Quân sự

Nga phát triển vật liệu ngụy trang chất liệu hòa nhập siêu chân thực

Truyền thông Ukraine đưa tin họ nhận thấy gần đây Nga triển khai một loại vật liệu ngụy trang mới sử dụng vật liệu chân thực để che giấu thiết bị quân sự.

Tuệ Minh
Các tấm lưới ngụy trang được thiết kế giống như phế thải xây dựng, bao gồm các mảnh gạch và bê tông, đã xuất hiện dọc theo chiến tuyến Nga-Ukraine.
Chuyên gia quân sự và thông tin liên lạc vô tuyến người Ukraine , Serhiy Beskrestnov , được biết đến với biệt danh Flash, đã đưa tin về vấn đề này. Trên mạng xã hội, ông đã đăng tải những bức ảnh về thiết bị ngụy trang do Nga sản xuất.
Những hình ảnh này thể hiện mức độ chân thực cao. Các tấm lưới này thích hợp để ngụy trang trong môi trường chiến đấu đô thị, nơi thường xuyên có các chất thải xây dựng như đống gạch, mảnh vụn bê tông và các vật liệu xây dựng khác
Dựa trên những hình ảnh được công bố, các tấm lưới ngụy trang tương đối nhỏ nhưng đủ lớn để che giấu một số binh sĩ Nga.
Một trong những bức ảnh cho thấy một khẩu súng cối được giấu kín giữa đống đổ nát bằng phương pháp này. Điều này cho thấy lưới cũng có thể được sử dụng để che giấu các loại vũ khí khác, đặc biệt là các phương tiện như xe địa hình và xe máy.
Để mô phỏng gạch hoặc mảnh bê tông, người ta thường sử dụng xốp polystyrene vì tính sẵn có, trọng lượng nhẹ và dễ sơn màu theo yêu cầu. Đầu năm 2025 , các báo cáo về việc lực lượng Nga thỉnh thoảng sử dụng lưới ngụy trang được thiết kế giống như rác thải xây dựng bắt đầu xuất hiện trên mạng xã hội. Tuy nhiên, những trường hợp tương tự đã được báo cáo trước đó.
Trong bối cảnh đó, các tình nguyện viên người Ukraine hỗ trợ Lực lượng Quốc phòng bằng cách làm lưới ngụy trang thủ công cho biết họ đã nhận được những yêu cầu tương tự từ quân đội.
Để tạo ra phiên bản của mình, mô phỏng tàn tích của một ngôi nhà làm bằng gạch trắng và đất sét, các tình nguyện viên đã sử dụng polystyrene, cao su xốp và xốp dán, gắn chúng vào một tấm lưới nền bằng dây thép và sợi gai dầu. Nhiều loại sơn khác nhau cũng được sử dụng.
Họ cho biết quân đội đã phản hồi tích cực về loại lưới này. Nó có trọng lượng nhẹ nhưng lại cồng kềnh, điều này gây ra một số khó khăn trong quá trình vận chuyển.
Trong điều kiện chiến đấu đô thị, khả năng che giấu vị trí bằng nhiều phương tiện khác nhau, bao gồm cả lưới ngụy trang, là rất quan trọng.
Tuy nhiên, hiệu quả của những loại lưới này trước các thiết bị ảnh nhiệt vẫn chưa rõ ràng, hiện nay chúng không chỉ được các đơn vị bộ binh mà còn được sử dụng bởi các máy bay không người lái FPV có khả năng tấn công ngay lập tức các vị trí đã bị phát hiện.
UAV Gerant-2 mang theo tên lửa vác vai khiến phi cơ Ukraine khiếp sợ.
Tuệ Minh
The Defence Post
