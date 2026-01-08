Hà Nội

Quân sự

Mỹ dốc sức mua sắm tên lửa phòng không mới

Nhà thầu Lockheed sẽ tăng gấp ba sản lượng tên lửa đánh chặn trong một thỏa thuận mới của Lầu Năm Góc.

Tuệ Minh

Bộ Chiến tranh Mỹ đã đạt được thỏa thuận với Lockheed Martin để tăng sản lượng sản xuất tên lửa đánh chặn PAC-3 Missile Segment Enhancement (MSE) lên hơn 2.000 chiếc mỗi năm, gấp hơn ba lần tốc độ sản xuất hiện tại.

“Chúng tôi sẽ tạo ra năng lực sản xuất chưa từng có cho PAC-3 MSE, đáp ứng tốc độ mà quốc gia và các đồng minh yêu cầu, đồng thời mang lại giá trị cho người đóng thuế và các cổ đông của chúng tôi,” Jim Taiclet, Chủ tịch, Tổng Giám đốc điều hành của Lockheed Martin, tuyên bố trong một thông cáo báo chí.

mfc-ausa-javelinjpgpc-adaptivefullmedium.jpg
Lockheed Martin phải gấp 3 lần lượng tên lửa Patriot đáp ứng nhu cầu của Mỹ.

Thỏa thuận bảy năm này, hiện đang trong giai đoạn xây dựng khung sườn chờ trao hợp đồng ban đầu, tuân theo Chiến lược Chuyển đổi Mua sắm mới của Lầu năm góc nhằm đảm bảo các khoản đầu tư dài hạn với các đối tác trong ngành đồng thời thúc đẩy tốc độ sản xuất.

“Tốc độ và tập trung vào kết quả là yếu tố cơ bản để răn đe thành công,” Bộ trưởng Pete Hegseth phát biểu hồi tháng 11 năm ngoái tại Trường Cao đẳng Chiến tranh Quốc gia, nơi ông công bố kế hoạch cải tổ quy trình mua sắm quốc phòng.

Ông Hegseth nói: “Quân đội và người đóng thuế của chúng ta cần một nền tảng công nghiệp quốc phòng mà họ có thể tin tưởng để mở rộng quy mô một cách khẩn trương trong lúc khủng hoảng, chứ không phải một nền tảng chỉ biết chờ tiền mới hành động khẩn cấp.”

mse.jpg
Biến thể PAC-3 MSE với động cơ tên lửa 2 xung đánh chặn các mục tiêu tốc độ cao. Ảnh: L.M

Theo thông cáo báo chí, như một phần của thỏa thuận mới, Lầu Năm Góc đặt mục tiêu ký kết các hợp đồng phụ kéo dài bảy năm với các nhà cung cấp của Lockheed để đảm bảo việc cấp vốn và sản xuất được hợp lý hóa.

PAC-3 là tên lửa đánh chặn được thiết kế để tấn công và phá hủy các tên lửa đối phương đang bay tới, bao gồm cả tên lửa đạn đạo chiến thuật và tên lửa hành trình.

Biến thể MSE được trang bị động cơ tên lửa hai xung giúp tăng khả năng tấn công các tên lửa địch đang bay tới ở tầm bắn xa và độ cao lớn.

Nhu cầu về tên lửa đánh chặn tăng lên trong bối cảnh Mỹ đang nỗ lực xây dựng hệ thống phòng thủ tên lửa Golden Dome, nhằm bảo vệ lãnh thổ Mỹ khỏi tên lửa do các đối thủ nước ngoài sử dụng hệ thống phòng thủ nhiều lớp bắn ra.

Điều này cũng xuất phát từ nỗ lực gia tăng của các đồng minh NATO và các đối tác quốc tế trong việc tăng cường khả năng phòng không của riêng họ, với việc Mỹ tăng cường bán tên lửa AMRAAM - cũng được sử dụng làm tên lửa đánh chặn phóng từ mặt đất - vào tháng 8 năm ngoái.

Theo Lockheed , sản lượng tên lửa đánh chặn PAC-3 MSE đã tăng hơn 20% trong năm ngoái, và hãng này cũng lưu ý rằng loại tên lửa này sẽ được cung cấp cho lực lượng quân sự Mỹ cũng như các đồng minh quốc tế.

Phiên bản nâng cấp Patriot PAC-3 đánh chặn tên lửa đạn đạo.
Defense News
Link bài gốc Copy link
https://www.defensenews.com/newsletters/2026/01/06/lockheed-to-triple-production-of-interceptor-missiles-in-pentagon-deal/
