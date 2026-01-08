Hà Nội

Quân sự

Quân khu 7 xử lý chất độc CS tồn lưu tại Lâm Đồng

Lực lượng hóa học Quân khu 7 đang thu gom, xử lý triệt để chất độc CS và đất nhiễm độc tồn lưu sau chiến tranh tại xã Cát Tiên 3, tỉnh Lâm Đồng.

Bảo Giang

Sáng 8/1, Ban Chỉ huy Phòng thủ Khu vực 3 – Bảo Lâm, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lâm Đồng cho biết, đơn vị đang phối hợp với Ban Chỉ huy Quân sự xã Cát Tiên 3 bảo đảm các điều kiện phục vụ lực lượng hóa học và cơ quan quân sự Quân khu 7 triển khai nhiệm vụ xử lý chất độc hóa học CS trên địa bàn.

Từ ngày 7/1, lực lượng hóa học và cơ quan quân sự Quân khu 7 tổ chức thu gom, xử lý triệt để chất độc CS và các sản phẩm thủy phân của chất độc CS tồn lưu sau chiến tranh tại hai thôn Bù Gia Rá và Bù Sa, xã Cát Tiên 3.

1-1.jpg
Biển cảnh báo, cấm vào khu vực đang xử lý chất độc CS tồn lưu sau chiến tranh nhằm bảo đảm an toàn cho người dân và lực lượng làm nhiệm vụ.

Đây là khu vực từng bị ảnh hưởng bởi chiến tranh, hiện vẫn còn tồn lưu chất độc hóa học, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn đối với môi trường và sức khỏe người dân.

Chính quyền địa phương cho biết, trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, hai thôn Bù Gia Rá và Bù Sa thuộc xã Đồng Nai Thượng trước đây, nay là xã Cát Tiên 3, là căn cứ địa cách mạng quan trọng, cửa ngõ của Chiến khu D.

1-2.jpg
Lực lượng hóa học Quân khu 7 triển khai thu gom, xử lý chất độc CS tồn lưu sau chiến tranh tại xã Cát Tiên 3, tỉnh Lâm Đồng.

Khu vực này có vị trí chiến lược đặc biệt trong xây dựng, lãnh đạo phong trào cách mạng miền Nam, đồng thời là nơi hoạt động của Trung ương Cục miền Nam. Căn cứ cách mạng xã Đồng Nai Thượng là địa danh mang đậm dấu ấn lịch sử, gắn liền với những thắng lợi to lớn của dân tộc trong hai cuộc kháng chiến.

Trong quá trình xử lý, lực lượng chức năng tập trung thu gom, xử lý dứt điểm khoảng 400kg chất độc CS và khoảng 300m² đất bị nhiễm độc CS tồn lưu sau chiến tranh, bảo đảm tuyệt đối an toàn cho lực lượng làm nhiệm vụ và nhân dân khu vực.

Chất độc CS là tên thường gọi của hợp chất 2-chlorobenzalmalononitrile, thuộc nhóm “hơi cay”, là chất độc cấp tính, gây kích ứng mạnh và độc hại đối với môi trường, cơ thể con người và động vật.

Theo các tài liệu chuyên ngành, CS có thể gây hại cho con người ở nồng độ rất thấp, với giới hạn phơi nhiễm khoảng 0,4 mg/m³. Ở nồng độ cao, đặc biệt trong không gian kín như hầm, địa đạo, chất độc CS có thể gây nguy hiểm đến tính mạng.

1-3.jpg
Khu vực từng là căn cứ cách mạng ở xã Cát Tiên 3 được khoanh vùng, xử lý triệt để chất độc CS tồn lưu sau chiến tranh.

Việc xử lý triệt để chất độc hóa học tồn lưu sau chiến tranh thể hiện trách nhiệm của các cơ quan quân sự trong khắc phục hậu quả chiến tranh, góp phần bảo đảm môi trường an toàn, ổn định đời sống nhân dân và phát huy giá trị lịch sử của các căn cứ cách mạng trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

