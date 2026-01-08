Mặt trận Pokrovsk vẫn ác liệt, Ukraine vẫn phủ nhận Nga kiểm soát thành phố

Trận chiến giành phần còn lại của Pokrovsk vẫn diễn ra ác liệt, Nga tuyên bố đã chiếm được còn Ukraine phủ nhận, nhưng đánh giá của nhà báo Mỹ đã chứng minh.
Giữa khung cảnh tuyết phủ trắng xóa, vóc dáng quyến rũ của nữ streamer gốc Việt Vyvan Le trở thành tâm điểm thiêu đốt mọi ánh nhìn.
Với cảnh sắc mùa đông độc đáo và văn hóa đặc trưng, Sa Pa nổi bật trong bảng xếp hạng du lịch châu Á, thu hút du khách quốc tế.
Khu vườn của vợ chồng diễn viên Chi Bảo với nhiều loại rau hữu cơ xanh mướt, non mơn mởn khiến ai cũng xuýt xoa.
Ngoài lên tiếng về tin đồn thất thiệt về sức khỏe, NSND Quốc Khánh còn xuất hiện trong buổi gặp gỡ nghệ sĩ Quang Thắng.
Mới đây, Toyota đã chính thức công bố giá bán Yaris Ativ 2026 tại Thái Lan - dòng sedan chiến lược vốn được biết đến với tên gọi Vios tại thị trường Việt Nam.
Nhiều người lao vào tranh cãi khi chưa biết rõ về công nghệ liên quan đến chiếc vòng zoom độc đáo trên chiếc Xiaomi 17 Ultra phiên bản hợp tác với Leica.
Mai Dora vừa khiến người hâm mộ 'phải lòng' khi hóa thân thành nàng thiên thần sa ngã đầy ma mị và quyến rũ trong bộ ảnh mới nhất.
Mỗi khi siêu du thuyền quốc tế neo đậu trên vịnh Hạ Long, người dân và du khách lại đổ về ven biển chụp ảnh, tạo nên “bến cảng triệu view”.
Mùa xuân 2026, 3 con giáp nổi bật với khả năng nắm bắt cơ hội, mở rộng đầu tư, tăng thu nhập và hưởng cuộc sống viên mãn.
Một doanh nhân trả 3,2 triệu USD để mua con cá ngừ nặng 243 kg trong phiên chợ ở Tokyo, Nhật Bản ngày 5/1/2026. Trước đó, một số kỷ lục khác đã được thiết lập.
Xuất hiện trên đường phố với thời trang táo bạo, Minh Hằng nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý khi khéo léo khoe vóc dáng săn chắc cùng mốt lộ nội y.
Khi phục dựng một ngôi nhà cổ ở vùng nông thôn Kent, Anh, các nhà khảo cổ phát hiện một bức thư có từ thế kỷ 17 giấu dưới sàn nhà.
Một số sinh vật có màu sắc khác thường đã được người dân Việt Nam bắt được và gây xôn xao dư luận như cá thòi lòi có màu hồng, cua biển màu xanh tím...
Nhu cầu GPU AI H200 từ Trung Quốc tăng vọt vượt xa tồn kho, buộc NVIDIA phải hối thúc TSMC đẩy nhanh sản xuất bất chấp rào cản pháp lý.
Giữa sắc hồng dịu dàng của hoa mai anh đào ngày đầu năm, Tiktoker Pun tiếp tục 'gây thương nhớ' với bộ ảnh check-in đẹp tựa những thước phim hoạt hình anime.
Tại CES 2026, Samsung khẳng định hệ sinh thái mở là chìa khóa để Home AI vượt khỏi trình diễn công nghệ và mang lại giá trị thực cho người dùng.
NSND Quốc Khánh nổi tiếng với vai Ngọc Hoàng trong Táo quân. Bởi vậy, cuộc sống sau màn ảnh của anh nhận được sự quan tâm của nhiều khán giả.
NSND Công Lý đóng vai Bắc Đẩu trong Táo quân nhiều năm, từng gặp biến cố về sức khỏe. Hiện tại, nam diễn viên có cuộc sống bình yên bên vợ.
Loạt ảnh diện bikini mới đây của Phương Trinh Jolie nhanh chóng thu hút sự chú ý, khiến cộng đồng mạng “đứng ngồi không yên” bởi vóc dáng săn chắc.
Không còn là 'búp bê sống' ngọt ngào, đáng yêu, Xoài Non đang hướng tới hình tượng một phụ nữ trưởng thành, quyến rũ và cực kỳ sắc sảo.