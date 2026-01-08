Mặt trận Pokrovsk vẫn ác liệt, Ukraine vẫn phủ nhận Nga kiểm soát thành phố

Trận chiến giành phần còn lại của Pokrovsk vẫn diễn ra ác liệt, Nga tuyên bố đã chiếm được còn Ukraine phủ nhận, nhưng đánh giá của nhà báo Mỹ đã chứng minh.