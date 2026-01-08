Hà Nội

Mặt trận Pokrovsk vẫn ác liệt, Ukraine vẫn phủ nhận Nga kiểm soát thành phố

Quân sự

Mặt trận Pokrovsk vẫn ác liệt, Ukraine vẫn phủ nhận Nga kiểm soát thành phố

Trận chiến giành phần còn lại của Pokrovsk vẫn diễn ra ác liệt, Nga tuyên bố đã chiếm được còn Ukraine phủ nhận, nhưng đánh giá của nhà báo Mỹ đã chứng minh.

Tiến Minh
Năm 2025 sẽ là một năm then chốt đối với sự phát triển chiến lược của Quân đội Nga (RFAF), kể từ khi cuộc xung đột Nga-Ukraine bùng nổ. Trong bản tin chiến trường cuối năm của Bộ Quốc phòng Nga, RFAF không chỉ liên tiếp chiếm được một số thành phố trọng điểm với dân số hàng chục nghìn người.
Trong số đó, Pokrovsk nằm ở trung tâm giao thông phía tây Donetsk, từng là điểm tựa cốt lõi của tuyến phòng thủ phía đông Ukraine. Tuy nhiên, về quyền kiểm soát thành phố trọng điểm này, Nga và Ukraine đã đưa ra những tuyên bố hoàn toàn trái ngược: Nga tuyên bố đã kiểm soát hoàn toàn Pokrovsk, trong khi Ukraine bác bỏ điều đó một cách rõ ràng, nhấn mạnh rằng họ vẫn đang nắm giữ một phần thành phố và các vị trí chiến lược cốt lõi.
Số liệu dân số công khai cho thấy, thành phố Pokrovsk gồm khu đô thị Pokrovsk có khoảng 60.000 dân, Myrnohrad khoảng 46.000 dân và thị trấn Rodinske khoảng 10.000 dân, tổng cộng khoảng 116.000 dân. Nếu tuyên bố của Nga về việc kiểm soát Pokrovsk là đúng, đây sẽ là một trường hợp đáng chú ý về việc một cụm đô thị đổi chủ trên mặt trận phía đông Ukraine.
Việc này trực tiếp gây sức ép lên tuyến phòng thủ của Quân đội Ukraine (AFU) và làm trầm trọng thêm áp lực tiếp tế. Một khi RFAF phát động cuộc tiến công bằng lực lượng thiết giáp, sử dụng khu vực “mấu lồi” Dobropolye làm tiền đồn, họ có thể trực tiếp tiến về phía bắc để gây áp lực lên Kramatorsk và Sloviansk, "hai thành phố song sinh" còn lại ở Donetsk mà Ukraine còn kiểm soát. Thậm chí đe dọa cả Dnipropetrovsk xa hơn về phía tây, tạo ra một tình huống bao vây mới trên chiến trường.
Cuộc chiến thông tin về “giành quyền kiểm soát Pokrovsk và các thị trấn xung quanh”, đã trở thành một chiến trường thứ hai bên ngoài chiến trường chính, với các thông tin bị che phủ bởi “sương mù chiến tranh”. Đầu tháng 12, Moskva đầu tiên tuyên bố kiểm soát Pokrovsk, nhưng Kiev ngay lập tức bác bỏ, khẳng định rằng quân Ukraine vẫn đang tiến hành các hoạt động tấn công và phòng thủ trong thành phố và các khu vực xung quanh.
Tổng Tư lệnh Quân đội Ukraine, tướng Sirsky, đã xác nhận trong một tuyên bố với truyền thông rằng, kể từ giữa tháng 11/2025, quân Ukraine vẫn giữ vững một phần thành phố Pokrovsk; nhưng cũng thừa nhận rằng một số đơn vị đã rút lui một cách có trật tự khỏi các vị trí bất lợi bên ngoài thành phố.
Tướng Syrsky cho biết, chiến trường hiện đang rơi vào thế “bế tắc kéo dài”, và rất khó để người ngoài đưa ra đánh giá tuyệt đối về "sự kiểm soát hoàn toàn" chỉ dựa trên những hình ảnh chiến trường đơn lẻ hoặc một báo cáo quân sự duy nhất. Cuộc chiến thông tin giữa hai bên càng làm cho việc hiểu rõ tình hình chiến trường trở nên khó khăn hơn.
So với cuộc tranh luận về việc ai đang kiểm soát Pokrovsk, thì quy mô tập trung quân và mức độ thiệt hại đô thị, phản ánh chính xác hơn về tình hình thực tế trên chiến tuyến. Tướng Sirsky đã chỉ rõ rằng, Nga đã triển khai một lực lượng lớn xung quanh Pokrovsk, đặt khu vực đó dưới áp lực chiến đấu cường độ cao liên tục.
Trong khi đó, đoạn video do UAV của hãng tin Mỹ AP thu được cho thấy, khu đô thị Myrnohrad, bị tàn phá nặng nề và gần như bị bao vây hoàn toàn, nhưng quân Ukraine vẫn đang kháng cự quyết liệt bên trong thành phố. Loại dữ liệu hình ảnh trực tiếp và thông tin về việc triển khai quân này, phản ánh sát hơn cường độ thực sự của giao tranh trên tiền tuyến và đã trở thành một nguồn tham khảo quan trọng, để đánh giá tình hình chiến trường.
Tình trạng bế tắc tại Pokrovsk không phải là trường hợp cá biệt. Tại Huliaipole (Guliai-Pole), ở phía đông bắc tỉnh Zaporizhzhia, tình hình giao tranh dữ dội tương tự đang diễn ra trên các chiến tuyến. Các hãng thông tấn Ukraine và các đơn vị chiến đấu ở mặt trận phía nam báo cáo rằng, lực lượng Ukraine vẫn kiểm soát một phần đáng kể của Huliaipole, nhưng tình hình hiện tại vô cùng nguy cấp.
Một số phương tiện truyền thông Ukraine và các nhà quan sát chiến trường, mô tả khu vực này là "vùng giao tranh liên tục không có vị trí tiền tuyến rõ ràng". Trong hoàn cảnh đó, các video về giao tranh ở tiền tuyến, cảnh quay về các cuộc đột kích ngắn vào trung tâm thành phố và các báo cáo chiến sự từ cả hai phía đều có thể dễ dàng bị xuyên tạc thành bằng chứng về "sự kiểm soát toàn diện", làm trầm trọng thêm những cáo buộc lẫn nhau và sự thiếu chính xác thông tin trên các phương tiện truyền thông.
Trái ngược với tình thế thụ động của quân đội Ukraine trong cuộc chiến thông tin, quân đội Nga đã đạt được những kết quả rõ rệt thông qua những tiến bộ chiến thuật liên tục, và vai trò trên chiến trường của họ đang dần chuyển từ “tấn công điểm” sang “tấn công chủ động toàn diện trên toàn chiến trường”.
Trước những câu hỏi về việc liệu khu vực Donbass đã hoàn toàn bị kiểm soát hay chưa? RFAF đã đưa ra câu trả lời rõ ràng: việc AFU rút lui hay chưa, sẽ không còn là vấn đề then chốt; Nga sẽ tiếp tục đạt được các mục tiêu chiến lược đã đề ra, thông qua các hoạt động quân sự.
Điều này có nghĩa là ngay cả khi Ukraine không thừa nhận và cộng đồng quốc tế không công nhận, miễn là RFAF tiếp tục tiến công chiến thuật, khu vực mà họ thực sự kiểm soát sẽ dần dần mở rộng. Nguồn gốc cốt lõi của sự tự tin của RFAF, nằm ở việc họ liên tục tiến công trên chiến trường và kiểm soát các điểm giao thông trọng yếu.
Tuy nhiên, liệu những thắng lợi đạt được trên chiến tuyến có thể được củng cố lâu dài hay không vẫn phụ thuộc vào hai yếu tố chính: thứ nhất, khả năng duy trì hậu cần của các tuyến tiếp tế cho RFAF, và thứ hai, sự so sánh giữa quy mô triển khai quân tiếp theo và tỷ lệ thương vong ở cả hai phía.
Binh sĩ Nga tại trung tâm Pokrovsk trong video công bố hôm 1/12/2025. (Nguồn Zvezda)
Tiến Minh
Sina
#Pokrovsk #Myrnohrad #Huliaipole #Nga bao vây Pokrovsk #Nga cắm cờ ở Pokrovsk

