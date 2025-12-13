Bệnh án điện tử bước đột phá trong chuyển đổi số ở Bệnh viện Quân y 103

Bệnh viện Quân y 103 là bệnh viện đầu tiên trong các bệnh viện chiến lược tuyến cuối Quân đội công bố chính thức triển khai Bệnh án điện tử trong năm 2025.

Đây là phát biểu của Thiếu tướng, PGS, TS Lường Công Thức, Giám đốc Bệnh viện Quân y 103 (Học viện Quân y) trong buổi gặp mặt nhân kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống (20/12/1950 - 20/12/2025) và đón nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân lần thứ tư, cùng Huân chương Lao động hạng Nhất của Nhà nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào.

Dự buổi gặp mặt có Trung tướng, GS, TS Trần Viết Tiến, Giám đốc Học viện Quân y; Trung tướng, PGS, TS Nghiêm Đức Thuận, Chính ủy Học viện Quân y, cùng các thế hệ cán bộ, nhân viên đã và đang công tác tại Bệnh viện.

Thiếu tướng, PGS, TS Lường Công Thức, Giám đốc Bệnh viện Quân y 103 phát biểu tại buổi gặp mặt. Ảnh: Trà Khánh

Ghi danh vào lịch sử nền y học nước nhà

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Thiếu tướng, PGS, TS Lường Công Thức nhấn mạnh sau 75 năm xây dựng và phát triển, Bệnh viện Quân y 103 đã trở thành địa chỉ tin cậy của bộ đội, thương bệnh binh và nhân dân cả nước. Mỗi ngày, bệnh viện khám từ 3.000 đến 3.500 lượt bệnh nhân, trung bình hằng năm khám gần 700.000 lượt người; thu dung điều trị trên 50.000 lượt bệnh nhân; thực hiện trên 5 triệu xét nghiệm/năm và đảm bảo quân y cho đảo Nam Yết (quần đảo Trường Sa).

Hằng năm, Bệnh viện tổ chức từ 30 đến 40 đoàn với gần 1.000 lượt cán bộ, thầy thuốc tham gia khám cho hơn 20.000 lượt người, là các thương bệnh binh tại các trung tâm điều dưỡng thương binh nặng khu vực phía Bắc, các đối tượng chính sách, người có công và đồng bào các dân tộc thiểu số ở vùng sâu, vùng xa.

Lãnh đạo Học viện Quân y và các cán bộ, nhân viên Bệnh viện Quân y 103 qua các thời kỳ dự buổi gặp mặt. Ảnh: Trà Khánh

Từ năm 1992 đến nay, cùng với Học viện Quân y, Bệnh viện Quân y 103 đã trở thành một trong những đơn vị đi đầu trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học, ứng dụng công nghệ và đã đạt được những bước phát triển vượt bậc. Hằng năm, Bệnh viện chủ trì hàng chục đề tài và đề tài nhánh cấp Nhà nước, hơn 100 đề tài cấp Bộ và cấp cơ sở, nhiều công trình có giá trị khoa học và thực tiễn cao được ứng dụng hiệu quả trong công tác điều trị. Bệnh viện đã ghi danh vào lịch sử nền y học nước nhà, trong khu vực và thế giới, khi lần lượt thực hiện thành công ca ghép đầu tiên trên người tại Việt Nam: Ghép thận (năm 1992), ghép gan (năm 2004), ghép tim (năm 2010), ghép đa tạng (2014), ghép phổi (2017).

Hiện nay, bệnh viện là một trung tâm ghép tạng hàng đầu của cả nước, đã thực hiện thành công gần 1.800 ca ghép thận, triển khai thường quy kỹ thuật ghép gan; thực hiện nhiều ca ghép giác mạc điều trị các bệnh lý phức tạp; vận động 6 trường hợp hiến đa mô tạng từ người cho chết não và tiến hành thành công 6 ca lấy - ghép đa tạng từ người cho chết não.

Quang cảnh buổi gặp mặt. Ảnh: Trà Khánh

Triển khai bệnh án điện tử

Về chuyển đổi số, Bệnh viện ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin trong khám chữa bệnh và quản lý điều hành. Bệnh viện thực hiện tối ưu hóa quy trình khám chữa bệnh, đầu tư thiết bị phần cứng và hạ tầng công nghệ thông tin, nâng cấp phần mềm, triển khai các ki-ốt đăng ký khám bệnh thông minh, tự động hóa quy trình lấy mẫu, xét nghiệm, cải tiến quy trình lĩnh thuốc, khám bệnh từ xa và nhiều ứng dụng khác trong khám chữa bệnh.

Ngày 10/7/2025, Bệnh viện Quân y 103 trở thành bệnh viện đầu tiên trong các bệnh viện chiến lược tuyến cuối Quân đội công bố chính thức triển khai Bệnh án điện tử. Đây là bước đột phá, ghi dấu mốc quan trọng trong hành trình chuyển đổi số toàn diện.

Với những thành tích nổi bật, Bệnh viện Quân y 103 vinh dự được Đảng và Nhà nước tặng nhiều phần thưởng cao quý: 4 lần Anh hùng LLVT nhân dân, Huân chương Hồ Chí Minh, Huân chương Độc lập, Huân chương Quân công, Huân chương Chiến công, Huân chương Lao động... và nhiều tập thể, cá nhân được nhận nhiều phần thưởng cao quý khác.