Nhà Trắng cân nhắc hành động quân sự để kiểm soát Greenland

Tổng thống Mỹ Donald Trump đang xem xét các lựa chọn để giành lấy Greenland, bao gồm cả các hoạt động quân sự có thể xảy ra, thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt cho biết hôm 7/1.

Mỹ tiếp tục thúc đẩy việc giành lại lãnh thổ của Đan Mạch sau vụ bắt giữ Tổng thống Venezuela Nicolás Maduro đầy bất ngờ của Mỹ mà không cần sự chấp thuận của Quốc hội vào cuối tuần trước.

Ông Trump và các quan chức cấp cao của ông đã tuyên bố cần thiết phải sáp nhập Greenland, một lãnh thổ tự trị của Đan Mạch, cũng là thành viên của NATO giống như Mỹ.

“Tổng thống Trump đã khẳng định rõ ràng rằng việc giành được Greenland là ưu tiên an ninh quốc gia của Mỹ, và điều này rất quan trọng để răn đe các đối thủ của chúng ta trong khu vực Bắc Cực,” bà Leavitt nói trong một tuyên bố với States Newsroom. “Tổng thống và nhóm của ông đang thảo luận một loạt các lựa chọn để theo đuổi mục tiêu chính sách đối ngoại quan trọng này, và tất nhiên, việc sử dụng quân đội Hoa Kỳ luôn là một lựa chọn mà Tổng tư lệnh có thể sử dụng.”

Người dân Greenland biểu tình phản đối Mỹ và Tổng thống Donald Trump.

Trong một tuyên bố hôm 6/1, Thủ tướng Greenland Jens-Frederik Nielsen nhấn mạnh với Tổng thống Donald Trump rằng đất nước ông "không phải là thứ có thể bị sáp nhập hoặc chiếm đoạt chỉ vì ai đó muốn như vậy".

Lãnh đạo Đan Mạch và các nguyên thủ quốc gia NATO gồm Đức, Pháp, Ý, Tây Ban Nha, Ba Lan và Vương quốc Anh đã đưa ra một tuyên bố chung ủng hộ chủ quyền của Greenland.

Những phát biểu của ông Leavitt được đưa ra sau tuyên bố của các đồng minh NATO.