Nhà Trắng cân nhắc hành động quân sự để kiểm soát Greenland

Tổng thống Mỹ Donald Trump đang xem xét các lựa chọn để giành lấy Greenland, bao gồm cả các hoạt động quân sự có thể xảy ra, thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt cho biết hôm 7/1.
Mỹ tiếp tục thúc đẩy việc giành lại lãnh thổ của Đan Mạch sau vụ bắt giữ Tổng thống Venezuela Nicolás Maduro đầy bất ngờ của Mỹ mà không cần sự chấp thuận của Quốc hội vào cuối tuần trước.
Ông Trump và các quan chức cấp cao của ông đã tuyên bố cần thiết phải sáp nhập Greenland, một lãnh thổ tự trị của Đan Mạch, cũng là thành viên của NATO giống như Mỹ.
“Tổng thống Trump đã khẳng định rõ ràng rằng việc giành được Greenland là ưu tiên an ninh quốc gia của Mỹ, và điều này rất quan trọng để răn đe các đối thủ của chúng ta trong khu vực Bắc Cực,” bà Leavitt nói trong một tuyên bố với States Newsroom. “Tổng thống và nhóm của ông đang thảo luận một loạt các lựa chọn để theo đuổi mục tiêu chính sách đối ngoại quan trọng này, và tất nhiên, việc sử dụng quân đội Hoa Kỳ luôn là một lựa chọn mà Tổng tư lệnh có thể sử dụng.”
Trong một tuyên bố hôm 6/1, Thủ tướng Greenland Jens-Frederik Nielsen nhấn mạnh với Tổng thống Donald Trump rằng đất nước ông "không phải là thứ có thể bị sáp nhập hoặc chiếm đoạt chỉ vì ai đó muốn như vậy".
Lãnh đạo Đan Mạch và các nguyên thủ quốc gia NATO gồm Đức, Pháp, Ý, Tây Ban Nha, Ba Lan và Vương quốc Anh đã đưa ra một tuyên bố chung ủng hộ chủ quyền của Greenland.
Những phát biểu của ông Leavitt được đưa ra sau tuyên bố của các đồng minh NATO.
Những câu hỏi mới nảy sinh sau Venezuela
Chiến dịch quân sự ngày 3/1 tại Venezuela nhằm bắt giữ Tổng thống Venezuela Nicolás Maduro và vợ ông để đưa ra xét xử tại New York đã làm dấy lên những nghi ngờ mới về các mục tiêu chính sách đối ngoại của chính quyền Trump.
Sau chiến dịch, Trump đã tổ chức một cuộc họp báo, trong đó ông nói rằng các quốc gia khác cũng có thể phải đối mặt với số phận tương tự.
Lãnh đạo phe thiểu số tại Thượng viện Chuck Schumer đã đưa ra một tuyên bố sau khi các thượng nghị sĩ được các quan chức của chính quyền Trump báo cáo hôm thứ Hai, nói rằng ông không nhận được câu trả lời rõ ràng rằng các quan chức sẽ không làm điều tương tự với Colombia, Greenland hoặc Iran.
“Chúng ta có nên xâm lược một đồng minh NATO như Greenland không? Sự hiếu chiến này sẽ dừng lại ở đâu?”, nghị sĩ đảng Dân chủ đến từ New York nói.