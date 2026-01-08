Hà Nội

Quân sự

Nhà Trắng cân nhắc hành động quân sự để kiểm soát Greenland

Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt cho biết Tổng thống Mỹ Trump đang xem xét các lựa chọn để giành lấy Greenland, bao gồm cả các hoạt động quân sự.

Tuệ Minh

Tổng thống Mỹ Donald Trump đang xem xét các lựa chọn để giành lấy Greenland, bao gồm cả các hoạt động quân sự có thể xảy ra, thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt cho biết hôm 7/1.

Mỹ tiếp tục thúc đẩy việc giành lại lãnh thổ của Đan Mạch sau vụ bắt giữ Tổng thống Venezuela Nicolás Maduro đầy bất ngờ của Mỹ mà không cần sự chấp thuận của Quốc hội vào cuối tuần trước.

tai-xuong.jpg
Mỹ thảo luận các lựa chọn bao gồm biện pháp quân sự để chiếm Greenland.

Ông Trump và các quan chức cấp cao của ông đã tuyên bố cần thiết phải sáp nhập Greenland, một lãnh thổ tự trị của Đan Mạch, cũng là thành viên của NATO giống như Mỹ.

“Tổng thống Trump đã khẳng định rõ ràng rằng việc giành được Greenland là ưu tiên an ninh quốc gia của Mỹ, và điều này rất quan trọng để răn đe các đối thủ của chúng ta trong khu vực Bắc Cực,” bà Leavitt nói trong một tuyên bố với States Newsroom. “Tổng thống và nhóm của ông đang thảo luận một loạt các lựa chọn để theo đuổi mục tiêu chính sách đối ngoại quan trọng này, và tất nhiên, việc sử dụng quân đội Hoa Kỳ luôn là một lựa chọn mà Tổng tư lệnh có thể sử dụng.”

tai-xuong-1.jpg
Người dân Greenland biểu tình phản đối Mỹ và Tổng thống Donald Trump.

Trong một tuyên bố hôm 6/1, Thủ tướng Greenland Jens-Frederik Nielsen nhấn mạnh với Tổng thống Donald Trump rằng đất nước ông "không phải là thứ có thể bị sáp nhập hoặc chiếm đoạt chỉ vì ai đó muốn như vậy".

Lãnh đạo Đan Mạch và các nguyên thủ quốc gia NATO gồm Đức, Pháp, Ý, Tây Ban Nha, Ba Lan và Vương quốc Anh đã đưa ra một tuyên bố chung ủng hộ chủ quyền của Greenland.

Những phát biểu của ông Leavitt được đưa ra sau tuyên bố của các đồng minh NATO.

Những câu hỏi mới nảy sinh sau Venezuela

Chiến dịch quân sự ngày 3/1 tại Venezuela nhằm bắt giữ Tổng thống Venezuela Nicolás Maduro và vợ ông để đưa ra xét xử tại New York đã làm dấy lên những nghi ngờ mới về các mục tiêu chính sách đối ngoại của chính quyền Trump.

Sau chiến dịch, Trump đã tổ chức một cuộc họp báo, trong đó ông nói rằng các quốc gia khác cũng có thể phải đối mặt với số phận tương tự.

Lãnh đạo phe thiểu số tại Thượng viện Chuck Schumer đã đưa ra một tuyên bố sau khi các thượng nghị sĩ được các quan chức của chính quyền Trump báo cáo hôm thứ Hai, nói rằng ông không nhận được câu trả lời rõ ràng rằng các quan chức sẽ không làm điều tương tự với Colombia, Greenland hoặc Iran.

“Chúng ta có nên xâm lược một đồng minh NATO như Greenland không? Sự hiếu chiến này sẽ dừng lại ở đâu?”, nghị sĩ đảng Dân chủ đến từ New York nói.

Bài liên quan

Quân sự

Mỹ xem xét áp dụng COFA cho Greenland để tăng cường quyền kiểm soát

Mỹ đang cân nhắc mô hình COFA để kiểm soát Greenland, gây lo ngại về chủ quyền, an ninh NATO và cạnh tranh tại Bắc Cực.

Mỹ đang xem xét khả năng áp dụng Hiệp ước Liên kết Tự do (Compact of Free Association – COFA) đối với Greenland – một khuôn khổ pháp lý theo đó Washington sẽ chịu trách nhiệm hoàn toàn về quốc phòng và an ninh đối ngoại, trong khi Greenland vẫn duy trì quyền tự quản về chính trị và kinh tế trong nước.

Theo các nguồn phân tích quốc tế, ý tưởng này được đưa ra trong bối cảnh áp lực chiến lược gia tăng tại Bắc Cực, khi khu vực này ngày càng trở thành điểm nóng cạnh tranh giữa các cường quốc.

Xem chi tiết

Quân sự

Mỹ gây sốc khi bổ nhiệm đặc phái viên nhằm sáp nhập Greenland

Trong một động thái gây sốc về ngoại giao Nhà trắng vừa bổ nhiệm một đặc phái viên đặc biệt với nhiệm vụ thúc đẩy tiến trình Greenland gia nhập Mỹ.

Washington vẫn chưa từ bỏ tham vọng với Greenland khi Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa bổ nhiệm một đặc phái viên với nhiệm vụ thúc đẩy tiến trình Greenland gia nhập Mỹ.

Tổng thống Trump cũng từng tuyên bố rằng Mỹ phải trở thành "chủ sở hữu" của Greenland. Theo ông, điều này là cần thiết cho an ninh quốc gia Mỹ, vốn đang bị đe dọa bởi “các tàu Trung Quốc và Nga”.

Xem chi tiết

Quân sự

Đan Mạch phản ứng cực gắt khi tình báo Mỹ "quậy tung" Greenland

Đan Mạch đã phải triệu tập đại diện ngoại giao của Mỹ tại nước này để phản đối những hoạt động tình báo thái quá tác động đến bí mật của hòn đảo chiến lược.

Bộ trưởng Ngoại giao Đan Mạch đã triệu tập nhà ngoại giao hàng đầu của Mỹ tại nước này về một báo cáo cáo buộc rằng những người ủng hộ Tổng thống Mỹ Donald Trump đã thực hiện các hoạt động bí mật nhằm tạo ảnh hưởng dư luận ở Greenland.

Động thái triệu tập Đại biện lâm thời Mỹ được đưa ra sau khi đài truyền hình quốc gia Đan Mạch đưa tin hôm 27/8 rằng ít nhất ba cư dân Greenland liên quan đến chính sác sáp nhập hòn đảo này vào Mỹ đã tham gia vào các hoạt động như vậy.

Xem chi tiết

