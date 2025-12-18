Quyết tâm nghiên cứu, sản xuất vũ khí, trang bị hiện đại

Dưới sự chủ trì của Đại tướng Phan Văn Giang hội nghị Quân chính toàn quân năm 2025 tiến hành nội dung phát động phong trào Thi đua Quyết thắng năm 2026.

Chiều 17/12, dưới sự chủ trì của Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Quốc phòng, hội nghị Quân chính toàn quân năm 2025 tiến hành nội dung phát động phong trào Thi đua Quyết thắng năm 2026.

Phát biểu kết luận hội nghị, thay mặt Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Đại tướng Phan Văn Giang biểu dương các cơ quan, đơn vị đã chủ động, sáng tạo, quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2025, nhất là nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, huấn luyện, diễn tập, tham gia diễu binh, diễu hành, nghiên cứu, sản xuất vũ khí, trang bị.

Đại tướng Phan Văn Giang phát biểu kết luận hội nghị. Ảnh: Bộ Quốc phòng

Trên cơ sở dự báo, phân tích tình hình thế giới, khu vực, trong nước, Đại tướng Phan Văn Giang yêu cầu các cơ quan, đơn vị chủ động đổi mới, sáng tạo, “quyết tâm nghiên cứu, sản xuất vũ khí, trang bị tiên tiến, hiện đại”, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2026.

Theo đó, toàn quân chủ động, nhạy bén, nâng cao năng lực nghiên cứu, dự báo, tham mưu chiến lược với Đảng, Nhà nước xử lý thắng lợi các tình huống về quân sự, quốc phòng, không để bị động, bất ngờ.

Quân đội tăng cường xây dựng phòng thủ quân khu và các khu vực phòng thủ vững chắc; chủ động nghiên cứu, phát triển tư duy lý luận, nghệ thuật quân sự, chiến tranh nhân dân, ứng phó thắng lợi các loại hình chiến tranh trong điều kiện mới.

Ngoài ra, quân đội điều chỉnh thế bố trí chiến lược, kế hoạch phòng thủ, phương án tác chiến theo địa giới hành chính mới. Triển khai đồng bộ giải pháp nâng cao hiệu quả công tác quốc phòng; đào tạo, bồi dưỡng cán bộ và xây dựng, hoạt động của chi bộ, ban chỉ huy quân sự cấp xã, lực lượng dự bị động viên, dân quân tự vệ đáp ứng nhiệm vụ thời kỳ mới.

Bộ trưởng Quốc phòng nhấn mạnh, tập trung xây dựng quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại; nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu của toàn quân; duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu; quản lý chặt chẽ vùng trời, vùng biển, biên giới, nội địa, không gian mạng.

Ông cũng lưu ý các cơ quan, đơn vị chuẩn bị và tổ chức rút kinh nghiệm chặt chẽ một năm hoạt động của hệ thống tổ chức quân sự địa phương; chỉ đạo huấn luyện đúng phương châm, quan điểm, nguyên tắc, các mối kết hợp.

Đại tướng Phan Văn Giang yêu cầu coi trọng huấn luyện làm chủ vũ khí, trang bị hiện có, vũ khí mới, hiện đại, sát thực tế, nhiệm vụ, đối tượng, địa bàn; tổ chức các cuộc diễn tập chặt chẽ. Ông cho rằng cần đổi mới nội dung, chương trình, phương pháp dạy học, nâng cao chất lượng đào tạo đáp ứng yêu cầu xây dựng quân đội hiện đại và hệ thống chính trị trong điều kiện mới. Đẩy mạnh xây dựng chính quy, đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”, giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương.

Đại tướng Phan Văn Giang và Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa trao cờ tặng các tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào đua năm 2025. Ảnh: Bộ Quốc phòng.

Các cơ quan, đơn vị đẩy mạnh thu hút, trọng dụng nhân tài, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao; đặc biệt coi trọng xây dựng quân đội vững mạnh về chính trị; tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch.

Hoạt động đối ngoại quốc phòng cần triển khai linh hoạt, thực chất; xây dựng, củng cố lòng tin chiến lược với các nước láng giềng, các nước trong khu vực, nước lớn, đối tác chiến lược, đối tác toàn diện và bạn bè truyền thống.

Đại tướng Phan Văn Giang lưu ý các đơn vị chủ động, tự lực, tự cường, bảo đảm đầy đủ, kịp thời hậu cần, kỹ thuật cho các nhiệm vụ.

Tại hội nghị, ban tổ chức công bố quyết định tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba của Chủ tịch nước đối với Bộ Quốc phòng và 2 cá nhân là Đại tướng Phan Văn Giang và Thượng tướng Võ Minh Lương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát trên phạm vi cả nước trong năm 2025”.