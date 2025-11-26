Bệnh nhi 2 tuổi ở Nghệ An nuốt 4 viên đinh nam châm đầu nhọn nguy hiểm

Ngày 25/11, Bệnh viện Sản nhi Nghệ An vừa cấp cứu thành công một trường hợp trẻ nhỏ nuốt 4 viên đinh nam châm đầu nhọn, dị vật có thể gây thủng ruột, tắc ruột hoặc hoại tử ruột nếu không được xử trí kịp thời.

Bé trai nuốt 4 viên đinh nam châm đầu nhọn nguy hiểm. Ảnh BV

Bé D.H.P. (2 tuổi, trú tại Nghệ An) được gia đình đưa đến viện trong tình trạng nghi ngờ nuốt dị vật trong lúc chơi đồ chơi. Kết quả chụp X-quang bụng cho thấy trong ổ bụng có bốn dị vật kim loại nhỏ hình tròn, có đầu nhọn, nghi là đinh nam châm. Các viên nam châm này đã hút dính nhau trong đường tiêu hoá, tạo nên nguy cơ đặc biệt nghiêm trọng.

Ngay sau khi xác định nguyên nhân, ê-kíp bác sĩ khoa Thăm dò chức năng phối hợp với khoa Gây mê Hồi sức đã nhanh chóng tiến hành nội soi cấp cứu gắp dị vật. Quá trình can thiệp được thực hiện hết sức thận trọng nhằm tránh gây tổn thương cho thực quản và dạ dày. Sau hơn một giờ đồng hồ, toàn bộ bốn viên đinh nam châm được lấy ra an toàn. Sau thủ thuật, sức khỏe của bệnh nhi ổn định, tỉnh táo, ăn uống được và đã xuất viện sau thời gian theo dõi ngắn hạn.

Dị vật được lấy ra khỏi bệnh nhi. Ảnh BV

Theo các bác sĩ của Bệnh viện Sản nhi Nghệ An, nam châm, đặc biệt là loại viên nhỏ hoặc có đầu nhọn trong đồ chơi, là một trong những dị vật nguy hiểm nhất khi trẻ nuốt phải. Các viên nam châm có thể hút dính nhau, gây tắc ruột, thủng ruột, chảy máu ổ bụng, thậm chí đe dọa tính mạng.

Các bác sĩ khuyến cáo các bậc phụ huynh tuyệt đối không cho trẻ chơi các loại đồ chơi có chứa nam châm nhỏ, đầu nhọn hoặc vật dễ nuốt. Đồng thời, cần giữ xa tầm tay trẻ các vật dụng kim loại nhỏ như đinh, pin, cúc áo, ốc vít, nam châm. Khi nghi ngờ trẻ nuốt dị vật, cần đưa trẻ đến cơ sở y tế ngay lập tức, không nên tự gây nôn hoặc chờ dị vật tự ra ngoài.