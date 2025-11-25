Cứu bé trai từ Lào sang Nghệ An điều trị thận hư

Bé trai 6 tuổi người Lào hồi phục kỳ diệu sau khi được người nhà vượt hơn 300km đưa đến Bệnh viện Sản nhi Nghệ An để điều trị hội chứng thận hư.

Vừa qua, khoa Tim mạch - Bệnh viện Sản nhi Nghệ An đã tiếp nhận trường hợp một bé trai 6 tuổi (đến từ tỉnh Bolikhamxay, Lào) nhập viện trong tình trạng phù toàn thân rõ rệt, tăng cân nhanh, tiểu ít và bụng chướng căng, khiến bé mệt mỏi và khó chịu.

Gia đình cho biết tình trạng này diễn ra trong vài ngày trước khi nhập viện, và bé bắt đầu kém ăn, ít vận động hơn so với bình thường.

Kết quả siêu âm cho thấy tràn dịch ổ bụng, tràn dịch màng phổi, kèm theo xét nghiệm giảm albumin máu nặng và tăng lượng protein trong nước tiểu. Các bác sĩ chuyên khoa Thận đã hội chẩn và đi tới kết luận trẻ bị hội chứng thận hư – một bệnh lý thận mạn tính nhưng có thể tiến triển nhanh và nghiêm trọng nếu không được xử trí kịp thời.

Hội chứng thận hư. Ảnh minh hoạ/Internet

Ngay sau khi có chẩn đoán xác định, bé được điều trị theo phác đồ chuẩn với Prednisolon, kết hợp với truyền albumin nhằm cải thiện lượng protein trong máu và thuốc lợi tiểu giúp giảm phù, đào thải bớt dịch thừa. Trong suốt quá trình điều trị, đội ngũ y bác sĩ theo dõi sát sao cân nặng, lượng nước tiểu, điện giải, albumin máu nhằm đảm bảo mọi chỉ số đều nằm trong giới hạn an toàn và điều chỉnh phác đồ kịp thời theo đáp ứng của bé.

Diễn tiến trong tuần điều trị cho thấy cải thiện rõ rệt từng ngày. Phù toàn thân giảm dần, mặt và chân bé thon gọn hơn, cân nặng giảm khoảng 2 kg. Bụng mềm, không còn chướng, siêu âm kiểm tra lại không còn tràn dịch ổ bụng và màng phổi như những ngày đầu. Lượng nước tiểu cải thiện, bé ăn uống và vận động tốt hơn, phản ánh tình trạng sức khỏe đã ổn định.

Xét nghiệm máu cho thấy albumin tăng từ 17 g/L lên 28,5 g/L, mặt khác protein niệu giảm mạnh, gần về âm tính, chứng tỏ bé đáp ứng tốt với điều trị.

Bé trai người Lào hồi phục kỳ diệu sau một tuần điều trị hội chứng thận hư tại Nghệ An. Ảnh BV

Với kết quả tích cực này, bé đã xuất viện sau một tuần điều trị, tiếp tục được theo dõi ngoại trú, tiếp tục sử dụng thuốc Prednisolon theo phác đồ và hẹn khám lại sau 3 tuần.

Hành trình đưa con từ Lào sang Nghệ An để tìm cơ sở y tế điều trị là một quyết định không đơn giản, nhưng chính sự chủ động và kiên trì của gia đình đã giúp bé được chẩn đoán và chăm sóc kịp thời, mang lại kết quả phục hồi nhanh chóng chỉ sau một tuần.

Theo các bác sĩ chuyên khoa Thận Bệnh viện Sản nhi Nghệ An: Hội chứng thận hư là bệnh lý thận hay gặp ở trẻ em. Phần lớn trẻ nhạy cảm với liệu pháp Corticoid, có thể ổn định ra viện sau 10-14 ngày điều trị. Tuy nhiên một số bé có tình trạng kháng thuốc khiến thời gian nhập viện kéo dài hàng tháng. Trường hợp của bé đáp ứng tốt và nhanh hơn cả mong đợi. Hành trình điều trị của bé tuy còn lâu dài nhưng khởi đầu đáp ứng tốt cũng là tín hiệu mừng đối với các bé hội chứng thận hư.