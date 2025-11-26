Bé trai 6 tuổi bị chó Pitbull tấn công khi đang chơi trước nhà

Đứa trẻ đang trong tình trạng nguy kịch và đang được điều trị. Cảnh sát đã bắt giữ chủ sở hữu con chó và lập hồ sơ vụ án.

Một vụ việc thương tâm đã được báo cáo tại khu vực Prem Nagar, Delhi vào tối Chủ nhật, khi một bé trai 6 tuổi đang chơi trên phố đã bị một con chó pitbull tấn công dã man. Theo cảnh sát, họ nhận được cuộc gọi từ PCR vào khoảng 17h38p chiều ngày 23/11, thông báo rằng một em nhỏ đã bị một con chó pitbull cắn rất nặng và đã được gia đình đưa đến bệnh viện.

Camera ghi lại toàn bộ sự việc kinh hoàng. Video: X

Cậu bé đang chơi ngoài nhà thì bất ngờ bị con chó Pitbull của nhà hàng xóm lao vào tấn công. Con chó hung dữ đến mức cắn đứt tai phải của cậu bé. Nghe tiếng la hét, người dân địa phương đã chạy đến và kéo cậu bé ra khỏi con chó. Cậu bé ngay lập tức được đưa đến Bệnh viện BSA ở Rohini, sau đó được chuyển đến Bệnh viện Safdarjung do tình trạng nguy kịch. Hiện cậu bé đang được điều trị tại đây.

Cuộc điều tra cho thấy chú chó Pitbull này là của Rajesh Pal và được con trai ông, Sachin Pal, đưa về nhà cách đây khoảng một năm rưỡi. Sachin Pal hiện đang ngồi tù vì liên quan đến một vụ án cố ý giết người.

Cảnh sát đã ghi nhận lời khai của Dinesh, cha đứa trẻ, và thu thập chứng cứ MLC từ bệnh viện. Một vụ án đã được lập biên bản theo Điều 291/125(b) của Bộ luật Hình sự Ấn Độ (trước đây là Điều 289/338 của Bộ luật Hình sự Ấn Độ). Chủ sở hữu của con chó, Rajesh Pal, đã bị bắt giữ.