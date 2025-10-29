Búc xúc đàn chó thả rông ra đường và cái kết 'hả hê'

Chủ nhà không hề rọ mõm, thản nhiên thả rông để đàn chó rượt đuổi người đi đường và nhận cái kết thỏa lòng cộng đồng mạng.

Mới đây, cư dân mạng đã và đang chuyền tay nhau đoạn clip ghi lại khoảnh khắc đáng chú ý diễn ra tại một con phố. Theo đó, một nhà dân nằm sát mặt đường và nuôi một đàn chó gần 10 con. Đáng nói, dù nuôi nhiều chó nhưng chủ nhà lại thản nhiên để chúng lao ra đường, rượt đuổi người đi đường.

(Nguồn video: Page K.S.C)

Theo camera an ninh nhà dân ghi lại, không ít lần đàn chó ra sức đuổi theo người dân chạy xe máy trên đường. Điều này khiến nhiều người lo lắng, vừa lo sợ bị chó cắn, vừa lo sợ gặp tai nạn giao thông bởi đàn chó khá hung hăng.

Cũng theo hình ảnh từ camera an ninh, sau những sự việc gây nguy hiểm kể trên, cơ quan chức năng đã vào cuộc, làm việc với người chủ của đàn chó. Kết quả này khiến dân tình hài lòng và ủng hộ.

Đoạn clip xuất hiện trên mạng xã hội lập tức nhận được nhiều sự quan tâm của cộng đồng mạng. Nhiều người vô cùng ngán ngẩm trước tình trạng chó thả rông. Bên cạnh đó, dân tình cũng vô tay ủng hộ sự vào cuộc kịp thời và cần thiết của cơ quan chức năng để đảm bảo an toàn cho người dân.