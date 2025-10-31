Chó cưng bị tấn công, người phụ nữ cắn lại con chó Pitbull hung dữ

Một người phụ nữ 69 tuổi, đã cắn lại con chó Pitbull để cứu chú chó cưng của mình trong một cuộc tấn công kinh hoàng.

Shirley Pasamanick cho biết cô đang dắt chú chó 14 tuổi Sparky của mình đi dạo trong một trung tâm mua sắm thì "bất ngờ" con chó Pitbull lao vào tấn công cả hai.

Pasamanick cho biết bà đã "run rẩy trong nhiều ngày" sau vụ tấn công xảy ra bên ngoài Siêu thị Plaza Tropical ở Orlandlaij40kgbul, Mỹ, vào ngày 1/9, WFTV đưa tin.

Đoạn clip từ camera giám sát cho thấy, người phụ nữ hét lên cầu cứu khi cô cố gắng chống trả con chó Pitbull bên ngoài cửa hàng.

Có thể thấy con chó hung dữ đuổi theo Sparky theo vòng tròn trước khi cắn cô, buộc Pasamanick phải nằm xuống đất và cố gắng kéo nó ra.

Pasamanick nói với WFTV: "Tôi cầm gậy và bắt đầu đánh nó".

Khi con chó Pitbull liên tục tấn công Sparky, Pasamanick đã nghĩ ra một ý tưởng tuyệt vọng hơn - cô quyết định cắn con chó.

"Tôi đã đặt tay lên miệng con vật và cố gắng mở miệng nó ra", cô kể. "Nhưng tôi không thể làm được vì không đủ sức, nên tôi cúi xuống và cắn vào gáy con chó".

Cuộc tấn công kết thúc khi chủ của chú chó Pitbull đến và kéo nó đi bằng dây xích. Pasamanick khẳng định người đàn ông đó không hề kiểm tra cô hay con chó của cô.

Vụ việc khiến Pasamanick bị bầm tím và bị cắn, trong khi Sparky cũng bị nhiều vết cắn. Nhưng điều khiến cô ấy lo lắng nhất là không có ai ra tay giúp đỡ.

Pasamanick nói thêm rằng con chó Pitbull nói trên rất nguy hiểm và "cần phải bị tiêu hủy".

NĐT