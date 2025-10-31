Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Video

Chó cưng bị tấn công, người phụ nữ cắn lại con chó Pitbull hung dữ

Một người phụ nữ 69 tuổi, đã cắn lại con chó Pitbull để cứu chú chó cưng của mình trong một cuộc tấn công kinh hoàng.

Trường Hân t/h

Shirley Pasamanick cho biết cô đang dắt chú chó 14 tuổi Sparky của mình đi dạo trong một trung tâm mua sắm thì "bất ngờ" con chó Pitbull lao vào tấn công cả hai.

Pasamanick cho biết bà đã "run rẩy trong nhiều ngày" sau vụ tấn công xảy ra bên ngoài Siêu thị Plaza Tropical ở Orlandlaij40kgbul, Mỹ, vào ngày 1/9, WFTV đưa tin.

Đoạn clip từ camera giám sát cho thấy, người phụ nữ hét lên cầu cứu khi cô cố gắng chống trả con chó Pitbull bên ngoài cửa hàng.

Có thể thấy con chó hung dữ đuổi theo Sparky theo vòng tròn trước khi cắn cô, buộc Pasamanick phải nằm xuống đất và cố gắng kéo nó ra.

Pasamanick nói với WFTV: "Tôi cầm gậy và bắt đầu đánh nó".

Khi con chó Pitbull liên tục tấn công Sparky, Pasamanick đã nghĩ ra một ý tưởng tuyệt vọng hơn - cô quyết định cắn con chó.

"Tôi đã đặt tay lên miệng con vật và cố gắng mở miệng nó ra", cô kể. "Nhưng tôi không thể làm được vì không đủ sức, nên tôi cúi xuống và cắn vào gáy con chó".

Cuộc tấn công kết thúc khi chủ của chú chó Pitbull đến và kéo nó đi bằng dây xích. Pasamanick khẳng định người đàn ông đó không hề kiểm tra cô hay con chó của cô.

Vụ việc khiến Pasamanick bị bầm tím và bị cắn, trong khi Sparky cũng bị nhiều vết cắn. Nhưng điều khiến cô ấy lo lắng nhất là không có ai ra tay giúp đỡ.

Pasamanick nói thêm rằng con chó Pitbull nói trên rất nguy hiểm và "cần phải bị tiêu hủy".

NĐT

#chó Pitbull #bảo vệ chó cưng #tấn công chó #người phụ nữ dũng cảm #cứu chó

Bài liên quan

SPOTLIGHT

Người đàn ông say rượu bị đàn chó mình cho ăn cắn chết

Vụ việc rùng rợn xảy ra tại thị trấn Sovetsky, nước Nga, một người đàn ông say rượu đã bị đàn chó hoang tấn công và cắn chết dù đàn chó từng được ông cho ăn.

Theo hình ảnh ghi lại được từ camera giám sát tại hiện trường, nạn nhân bị 12 con chó hoang lao vào tấn công một cách dữ dội. Trong tình trạng say rượu, người đàn ông không đủ tỉnh táo để có thể tự vệ hoặc chạy thoát khỏi vòng vây của đàn chó.

Say rượu đi ngang đàn chó hoang mình từng cho ăn, người đàn ông bị tấn công đến tử vong. Nguồn: Metro.
Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới