Bé trai 5 tuổi thủng 8 lỗ ruột non do nuốt 20 viên nam châm đồ chơi Lego

Theo thông tin từ Trung tâm Nhi khoa - Bệnh viện Bạch Mai, vừa qua, các bác sĩ đã xử trí và cấp cứu thành công một trường hợp hy hữu do tai nạn trong sinh hoạt. Đó là trường hợp bé trai 5 tuổi (ở Thường Tín, Hà Nội) nghịch dải rút quần, tự cuốn “thắt cổ” treo mình trên dây mắc màn, nhập viện trong tình trạng tím tái, lơ mơ.

Theo thông tin từ gia đình, vụ việc xảy ra khi bé đang chơi cùng hai anh (8 tuổi và 11 tuổi) trong một phòng riêng. Camera ghi lại cảnh bé cầm theo một sợi dây dài khoảng 80cm khi vào phòng. Chỉ sau khoảng 12 phút, gia đình phát hiện bé trong tình trạng nguy kịch với dây dải rút quấn quanh cổ và treo trên dây mắc màn.

Gia đình đã nhanh chóng sơ cứu tại chỗ bằng cách thổi ngạt và ép tim trong 5 phút, giúp trẻ thở trở lại. Tuy nhiên, do trẻ vẫn trong tình trạng lơ mơ, gia đình đã đưa bé đến Bệnh viện Đa khoa Nông nghiệp cấp cứu, sau đó chuyển lên Bệnh viện Bạch Mai.

Bác sĩ thăm khám cho bệnh nhi. Ảnh: BVCC

Khi tiếp nhận tại Trung tâm Nhi khoa, Bệnh viện Bạch Mai, bệnh nhi trong tình trạng hôn mê, phải bóp bóng qua nội khí quản, có xuất huyết dạng chấm rải rác vùng đầu mặt và vết lằn đường kính 0,5cm dài 25cm ở vùng cổ trước. Trước tình trạng nghiêm trọng này, các bác sĩ đã nhanh chóng áp dụng phương pháp "hạ thân nhiệt chỉ huy" (chủ động) để bảo vệ thần kinh và giảm thiểu tổn thương não.

BSCKII Doãn Phúc Hải, người trực tiếp điều trị cho bệnh nhi cho biết, thân nhiệt của bé được hạ xuống và duy trì ở mức 34°C trong 72 giờ nhằm giảm tổn thương, tái tưới máu tại não, tăng tỷ lệ sống và hồi phục chức năng thần kinh. Sau đó, bệnh nhi được nâng thân nhiệt trở lại bình thường và theo dõi thêm 48 giờ.

Sau 5 ngày điều trị tích cực, bệnh nhi đã tỉnh táo hoàn toàn. Các kết quả chụp chiếu tim, phổi, MRI sọ não và cột sống cổ không phát hiện bất thường. Các bác sĩ cho biết đây là trường hợp đầu tiên gặp phải với trẻ 5 tuổi tự "thắt cổ".

Từ sự việc đáng tiếc này, TS.BS Nguyễn Thành Nam, Giám đốc Trung tâm Nhi khoa, Bệnh viện Bạch Mai khuyến cáo, các gia đình nên hạn chế hoặc loại bỏ các vật dụng có dây trong tầm với của trẻ nhỏ như dây rút quần áo, dây túi xách, dây rèm cửa hay dây sạc điện thoại. Phụ huynh cũng nên tránh mặc quần áo có dây rút dài cho trẻ, đặc biệt là ở vùng cổ áo hoặc mũ trùm đầu.

Giám sát trẻ chặt chẽ là điều vô cùng quan trọng, nhất là với trẻ từ 2-6 tuổi khi các bé rất hiếu động nhưng chưa nhận thức được nguy hiểm. Tuyệt đối không để trẻ chơi một mình trong phòng có nhiều đồ vật tiềm ẩn nguy cơ tai nạn. Song song với việc giám sát, việc giáo dục trẻ về nguy cơ khi chơi với dây cũng rất cần thiết. Cần dạy trẻ không được quấn dây quanh cổ, không leo trèo với dây, không đùa nghịch khi có dây gần người.

Thiết kế môi trường sống an toàn bằng cách buộc gọn hoặc loại bỏ dây kéo rèm, dây treo các vật dụng trong phòng trẻ, sử dụng các thiết bị bảo vệ hoặc cắt ngắn dây nếu không thể loại bỏ hoàn toàn cũng là biện pháp phòng ngừa hiệu quả.

Ngoài ra, các bác sĩ khuyến cáo phụ huynh nên trang bị kiến thức sơ cứu cơ bản, đặc biệt là kỹ thuật hồi sức tim phổi (CPR) để có thể xử lý kịp thời nếu không may xảy ra tai nạn.

Các bác sĩ cũng lưu ý thêm, ngoài nguy cơ từ các loại dây, trẻ nhỏ còn có thể gặp nhiều tai nạn khác như nuốt phải dị vật, ngã chấn thương, điện giật hay đuối nước.