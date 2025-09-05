Hà Nội

Sống Khỏe

Bé trai 5 tuổi thủng 8 lỗ ruột non do nuốt 20 viên nam châm đồ chơi Lego

Bệnh viện Nhi đồng Thành phố (TP HCM) vừa cấp cứu cho bé trai nuốt 20 viên nam châm gây thủng ruột 8 lỗ.

Bình Nguyên

Bệnh nhi L.T.P. (5 tuổi, ngụ xã Bà Điểm, TP HCM) nhập viện trong tình trạng đau bụng, nôn ói, mệt mỏi. Trước đó 2 ngày, bệnh nhi liên tục ói và đau bụng, uống thuốc không giảm. Đến ngày thứ 3, bệnh nhi đau dữ dội, nôn dịch xanh rêu nên được đưa đến Bệnh viện Nhi đồng Thành phố.

Khám lâm sàng ghi nhận bụng bệnh nhi có đề kháng, X-quang phát hiện dị vật xếp thành chuỗi trong ruột non. Siêu âm cho thấy viêm ruột và viêm phúc mạc. Các bác sĩ đã hội chẩn khẩn và tiến hành phẫu thuật nội soi.

Trẻ chơi lego xong cắn bỏ nắp nhựa và nuốt viên nam châm bên trong. Ảnh: BVCC/Nguồn SKĐS.

Quá trình mổ, các bác sĩ phát hiện 2 chuỗi gồm 20 viên nam châm đã rỉ sét trong ruột bệnh nhi. Bệnh nhi bị thủng 8 lỗ ruột non, từ van hồi manh tràng lên trên 150cm, mỗi lỗ nhỏ đường kính 2 – 3mm, ruột bị tổn thương nghiêm trọng.

Sau mổ 5 ngày, bệnh nhi hết đau bụng, hết ói, tỉnh táo, đánh hơi khá… tiếp tục theo dõi tổn thương niêm mạc ruột và chức năng đường tiêu hóa.

Phó giám đốc Bệnh viện Nhi đồng Thành phố khuyến cáo, phụ huynh không cho trẻ nhỏ chơi các đồ chơi kích thước nhỏ, trò chơi có nam châm hoặc pin vì nguy cơ cao gây tổn thương đường tiêu hóa.

1-5480.jpg
X-quang phát hiện dị vật xếp thành chuỗi trong ruột non/Ảnh VTV

Khi nghi ngờ trẻ nuốt dị vật, cần đưa ngay đến bệnh viện để xử trí kịp thời, không chần chừ vì tổn thương có thể tiến triển rất nhanh và gây hậu quả nặng nề.

Sống Khỏe

Búi tóc nặng nửa cân trong bụng bé trai 5 tuổi

Bé trai 5 tuổi ở tỉnh Lâm Đồng ăn gần nửa cân tóc, bác sĩ sốc khi mở dạ dày lấy búi tóc chiếm gần hết ổ bụng bệnh nhân.

Bệnh viện Đa khoa Ninh Thuận cho biết vừa phẫu thuật thành công lấy ra một búi tóc nặng gần 0,5kg trong dạ dày bé trai 5 tuổi đến từ xã Liên Hương, tỉnh Lâm Đồng.

Bé trai N.Đ.A.K. 5 tuổi nhập viện trong tình trạng thường xuyên đau bụng và nôn ói. Bệnh nhi có thể trạng gầy yếu, ăn uống kém, thường xuyên nôn sau ăn no, bụng chướng.

Kiến thức cần biết

Cứu sống bé trai 5 tuổi nghịch dây dải rút, tự "thắt cổ" mình

Các bác sĩ Bệnh viện Bạch Mai vừa cứu sống bé trai 5 tuổi bị tai nạn hy hữu khi tự "thắt cổ" bằng dây dải rút quần.

Theo thông tin từ Trung tâm Nhi khoa - Bệnh viện Bạch Mai, vừa qua, các bác sĩ đã xử trí và cấp cứu thành công một trường hợp hy hữu do tai nạn trong sinh hoạt. Đó là trường hợp bé trai 5 tuổi (ở Thường Tín, Hà Nội) nghịch dải rút quần, tự cuốn “thắt cổ” treo mình trên dây mắc màn, nhập viện trong tình trạng tím tái, lơ mơ.

Theo thông tin từ gia đình, vụ việc xảy ra khi bé đang chơi cùng hai anh (8 tuổi và 11 tuổi) trong một phòng riêng. Camera ghi lại cảnh bé cầm theo một sợi dây dài khoảng 80cm khi vào phòng. Chỉ sau khoảng 12 phút, gia đình phát hiện bé trong tình trạng nguy kịch với dây dải rút quấn quanh cổ và treo trên dây mắc màn.
Gia đình đã nhanh chóng sơ cứu tại chỗ bằng cách thổi ngạt và ép tim trong 5 phút, giúp trẻ thở trở lại. Tuy nhiên, do trẻ vẫn trong tình trạng lơ mơ, gia đình đã đưa bé đến Bệnh viện Đa khoa Nông nghiệp cấp cứu, sau đó chuyển lên Bệnh viện Bạch Mai.
Cuu song be trai 5 tuoi nghich day dai rut, tu
 Bác sĩ thăm khám cho bệnh nhi. Ảnh: BVCC
Khi tiếp nhận tại Trung tâm Nhi khoa, Bệnh viện Bạch Mai, bệnh nhi trong tình trạng hôn mê, phải bóp bóng qua nội khí quản, có xuất huyết dạng chấm rải rác vùng đầu mặt và vết lằn đường kính 0,5cm dài 25cm ở vùng cổ trước. Trước tình trạng nghiêm trọng này, các bác sĩ đã nhanh chóng áp dụng phương pháp "hạ thân nhiệt chỉ huy" (chủ động) để bảo vệ thần kinh và giảm thiểu tổn thương não.
BSCKII Doãn Phúc Hải, người trực tiếp điều trị cho bệnh nhi cho biết, thân nhiệt của bé được hạ xuống và duy trì ở mức 34°C trong 72 giờ nhằm giảm tổn thương, tái tưới máu tại não, tăng tỷ lệ sống và hồi phục chức năng thần kinh. Sau đó, bệnh nhi được nâng thân nhiệt trở lại bình thường và theo dõi thêm 48 giờ.
Sau 5 ngày điều trị tích cực, bệnh nhi đã tỉnh táo hoàn toàn. Các kết quả chụp chiếu tim, phổi, MRI sọ não và cột sống cổ không phát hiện bất thường. Các bác sĩ cho biết đây là trường hợp đầu tiên gặp phải với trẻ 5 tuổi tự "thắt cổ".
Từ sự việc đáng tiếc này, TS.BS Nguyễn Thành Nam, Giám đốc Trung tâm Nhi khoa, Bệnh viện Bạch Mai khuyến cáo, các gia đình nên hạn chế hoặc loại bỏ các vật dụng có dây trong tầm với của trẻ nhỏ như dây rút quần áo, dây túi xách, dây rèm cửa hay dây sạc điện thoại. Phụ huynh cũng nên tránh mặc quần áo có dây rút dài cho trẻ, đặc biệt là ở vùng cổ áo hoặc mũ trùm đầu.
Giám sát trẻ chặt chẽ là điều vô cùng quan trọng, nhất là với trẻ từ 2-6 tuổi khi các bé rất hiếu động nhưng chưa nhận thức được nguy hiểm. Tuyệt đối không để trẻ chơi một mình trong phòng có nhiều đồ vật tiềm ẩn nguy cơ tai nạn. Song song với việc giám sát, việc giáo dục trẻ về nguy cơ khi chơi với dây cũng rất cần thiết. Cần dạy trẻ không được quấn dây quanh cổ, không leo trèo với dây, không đùa nghịch khi có dây gần người.
Thiết kế môi trường sống an toàn bằng cách buộc gọn hoặc loại bỏ dây kéo rèm, dây treo các vật dụng trong phòng trẻ, sử dụng các thiết bị bảo vệ hoặc cắt ngắn dây nếu không thể loại bỏ hoàn toàn cũng là biện pháp phòng ngừa hiệu quả.
Ngoài ra, các bác sĩ khuyến cáo phụ huynh nên trang bị kiến thức sơ cứu cơ bản, đặc biệt là kỹ thuật hồi sức tim phổi (CPR) để có thể xử lý kịp thời nếu không may xảy ra tai nạn.
Các bác sĩ cũng lưu ý thêm, ngoài nguy cơ từ các loại dây, trẻ nhỏ còn có thể gặp nhiều tai nạn khác như nuốt phải dị vật, ngã chấn thương, điện giật hay đuối nước.

Dịp hè sắp tới, nguy cơ tai nạn sinh hoạt ở trẻ tăng cao. Các bậc phụ huynh cần chủ động phòng ngừa, không lơ là để tránh những hậu quả đáng tiếc tương tự có thể xảy ra.

Sống Khỏe

Bảo tồn tử cung cho người phụ nữ 35 tuổi bị bệnh lý mạch máu hiếm gặp

Bệnh viện Gia Đình (Đà Nẵng) vừa cứu sống nữ bệnh nhân 35 tuổi bị xuất huyết âm đạo nghiêm trọng do thông động tĩnh mạch tử cung - bệnh lý mạch máu hiếm gặp.

Thông tin từ Bệnh viện Đa khoa Gia đình Đà Nẵng, đơn vị vừa cứu sống bệnh nhân bị xuất huyết âm đạo, có nguy cơ cắt tử cung vì bệnh hiếm gặp.

Theo đó, một tháng sau khi sảy thai ở tuần thứ 20, chị K.V. (35 tuổi – trú TP Đà Nẵng) nhập viện trong tình trạng ra máu âm đạo ồ ạt, máu đỏ tươi kèm theo các cục máu đông nhỏ, bệnh nhân liên tục mệt lả, hoa mắt và chóng mặt.

Cách xử lý côn trùng đốt

Cách xử lý côn trùng đốt

Nếu biết cách xử lý kịp thời và đúng cách, bạn có thể giảm đau rát, ngứa ngáy và ngăn ngừa biến chứng nguy hiểm khi bị côn trùng đốt.

