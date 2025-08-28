Bảo tồn tử cung cho người phụ nữ 35 tuổi bị bệnh lý mạch máu hiếm gặp

Thông tin từ Bệnh viện Đa khoa Gia đình Đà Nẵng, đơn vị vừa cứu sống bệnh nhân bị xuất huyết âm đạo, có nguy cơ cắt tử cung vì bệnh hiếm gặp.

Theo đó, một tháng sau khi sảy thai ở tuần thứ 20, chị K.V. (35 tuổi – trú TP Đà Nẵng) nhập viện trong tình trạng ra máu âm đạo ồ ạt, máu đỏ tươi kèm theo các cục máu đông nhỏ, bệnh nhân liên tục mệt lả, hoa mắt và chóng mặt.

Sau khi thăm khám, các bác sĩ tiến hành xét nghiệm HCG để loại trừ khả năng sót mô thai hoặc bệnh lý nguyên bào nuôi. Kết quả siêu âm đầu dò cho thấy buồng tử cung sạch, không còn dấu hiệu của tổ chức nhau thai.

Tuy nhiên, một bất thường khác được phát hiện là cấu trúc dạng ống phức tạp trong cơ tử cung với dòng chảy hỗn loạn, vận tốc cao, đây là dấu hiệu nghi ngờ thông động tĩnh mạch tử cung. Bệnh nhân được chỉ định chụp CT scan bụng có thuốc cản quang. Kết quả ghi nhận một khối thông động tĩnh mạch nằm ở vùng thân tử cung, kích thước khoảng 4,5x4,7cm.

Bác sĩ thăm khám cho bệnh nhân V. sau khi phẫu thuật/Ảnh GD&TĐ.

Trước nguy cơ xuất huyết nặng, ê-kíp bác sĩ sản khoa phối hợp cùng đơn vị Can thiệp mạch máu tiến hành hội chẩn và thống nhất điều trị bằng phương pháp tắc động mạch tử cung chọn lọc dưới hệ thống chụp mạch số hóa xóa nền (DSA). Quá trình can thiệp, các bác sĩ xác định chính xác vị trí thông động tĩnh mạch, bơm chất gây tắc mạch nhằm loại bỏ hoàn toàn vùng thông nối bất thường.

Sau can thiệp, sức khỏe bệnh nhân ổn định, tình trạng chảy máu giảm rõ rệt, tử cung được bảo tồn nguyên vẹn. Hiện, bệnh nhân đã phục hồi và được xuất viện.

Bệnh nhân (giữa) cùng các bác sĩ khi sức khỏe đã ổn định/ Ảnh: TTXVN phát

Theo Thạc sĩ, bác sĩ Nguyễn Thị Thanh Loan, Trưởng Khoa Phụ sản, Bệnh viện Gia Đình, thông động tĩnh mạch tử cung là một bất thường thông nối giữa các mạch máu tử cung. Triệu chứng thường gặp nhất là ra máu âm đạo bất thường. Dù hiếm gặp, bệnh có thể gây ra xuất huyết ồ ạt, đặc biệt ở phụ nữ trong độ tuổi sinh sản. Nếu không được phát hiện và điều trị đúng cách, bệnh nhân có thể đối mặt nguy cơ phải cắt bỏ tử cung để kiểm soát chảy máu, ảnh hưởng đến khả năng mang thai, sức khỏe thể chất và tâm lý.

Các bác sĩ khuyến cáo, phụ nữ trong độ tuổi sinh sản cần theo dõi sát các dấu hiệu bất thường như, ra máu âm đạo kéo dài sau sảy thai hoặc sinh nở và đến cơ sở y tế chuyên khoa để được chẩn đoán, điều trị kịp thời, tránh biến chứng đáng tiếc có thể xảy ra.