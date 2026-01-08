Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Sống Khỏe

Sán dây gần 1 mét 'ngọ nguậy' trong đại tràng người đàn ông thích ăn đồ tái

Sán dây lợn là loại ký sinh trùng đường ruột có tỷ lệ nhiễm thấp hơn sán dây bò nhưng mức độ nguy hiểm lại cao hơn nhiều.

Thúy Nga

Thích ăn đồ tái sống, nhiễm sán nguy hiểm

Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương vừa tiếp nhận và điều trị cho một nam bệnh nhân nghi nhiễm sán dây lợn. Đáng chú ý, bệnh nhân có thói quen ăn đồ sống, đồ tái và đã sụt cân bất thường trước khi phát hiện bệnh.

Anh H.V.C, 35 tuổi, trú tại Lào Cai, đến thăm khám trong tình trạng bụng thường xuyên sôi, khó chịu, đặc biệt là khi đói. Khoảng hai tuần trước đó, dù ăn uống sinh hoạt bình thường nhưng anh vẫn bị sụt 2kg.

san-2.jpg
Thăm khám cho bệnh nhân - Ảnh BVCC

Đáng lo ngại, trong quá trình đi ngoài, bệnh nhân nhiều lần phát hiện những đoạn trắng ngà giống sợi phở, có hiện tượng ngọ nguậy, một số đoạn dài tới khoảng 30cm và có khả năng di chuyển.

Qua khai thác tiền sử cho thấy bệnh nhân có thói quen ăn thịt bò, thịt trâu, thịt lợn tái, rau sống, tiết canh, lòng lợn – những yếu tố làm tăng nguy cơ nhiễm ký sinh trùng đường ruột. Sau khi thăm khám lâm sàng và đánh giá các biểu hiện nghi ngờ, bệnh nhân được chỉ định nội soi đại tràng.

san-1.jpg
Các đốt sán - Ảnh BVCC

Ê-kíp Trung tâm Nội soi tiêu hóa và Thăm dò chức năng phát hiện một đoạn sán màu trắng ngà, dài hơn 80cm đang di chuyển trong lòng đại tràng. Với chiều dài như vậy, các bác sĩ nhận định bệnh nhân đã bị nhiễm sán từ trước đó khá lâu nhưng không có biểu hiện rõ ràng, sán âm thầm ký sinh trong ruột và đại tràng.

PGS. TS Lê Trần Anh, chuyên gia nấm, ký sinh trùng cho biết, mẫu bệnh phẩm thu được là đoạn thân sán nên chưa thể xác định chính xác loài sán. Dựa trên tiền sử nhiều lần đi ngoài ra các đốt sán, chúng tôi nghi ngờ bệnh nhân nhiễm sán dây lợn.

san-4.jpg
Nội soi phát hiện sán dây lợn dài gần 1 m trong đại tràng bệnh nhân - Ảnh BVCC

Xâm nhập hệ thần kinh trung ương đe dọa tính mạng

Theo PGS. TS Lê Trần Anh, sán dây lợn là loại ký sinh trùng đường ruột thuộc nhóm sán dây. Tại Việt Nam, tỷ lệ nhiễm sán dây lợn thấp hơn sán dây bò nhưng mức độ nguy hiểm lại cao hơn nhiều.

Người mắc bệnh chủ yếu do ăn phải ấu trùng sán lợn có trong thịt lợn chưa được nấu chín kỹ. Thói quen ăn đồ sống, tái là điều kiện thuận lợi để sán xâm nhập và phát triển trong cơ thể người.

Người là vật chủ chính của sán dây lợn, trong khi lợn là vật chủ trung gian. Lợn bị nhiễm bệnh khi ăn phải trứng sán có trong môi trường ô nhiễm. Sau khi xâm nhập vào cơ thể lợn, ấu trùng theo đường máu đi đến các cơ quan và cư trú tại mô liên kết hoặc các cơ. Sau khoảng hai tháng, ấu trùng tạo thành nang gọi là gạo lợn.

Khi con người ăn phải thịt lợn chứa các nang ấu trùng chưa được nấu chín, ấu trùng sẽ được giải phóng trong đường tiêu hóa, bám vào niêm mạc ruột non và phát triển thành sán dây trưởng thành, có thể dài tới 7 mét.

san-3.jpg
Hình ảnh sán dài gần 1 m được lấy ra từ đại tràng bệnh nhân - Ảnh BVCC

Bệnh có thể gây ra nhiều biểu hiện khác nhau, từ đau bụng, rối loạn tiêu hóa nhẹ, sụt cân, cảm giác bứt rứt khó chịu đến việc xuất hiện các đốt sán trắng ngà tự rụng và thải ra ngoài theo phân.

Đáng lo ngại, người còn có thể mắc bệnh ấu trùng sán dây lợn khi nhiễm phải trứng sán từ ngoại cảnh hoặc do tự nhiễm, thường gặp ở những người vệ sinh tay kém hoặc khi nôn, trào ngược khiến đốt sán/ trứng từ ruột lên dạ dày.

Các ấu trùng xuyên qua thành ruột và đi đến não, mắt, cơ… tạo nang ấu trùng. Biểu hiện lâm sàng phụ thuộc vào vị trí, số lượng, kích thước, giai đoạn nang. Khi ấu trùng sán xâm nhập vào hệ thần kinh trung ương gây các triệu chứng như đau đầu kéo dài, co giật, liệt, lú lẫn và có thể đe dọa tính mạng nếu không được điều trị kịp thời.

"Để phòng bệnh, người dân tuyệt đối không sử dụng thịt lợn ốm để chế biến thực phẩm, tuân thủ nguyên tắc ăn chín, uống sôi, không ăn thịt lợn tái, nem chua sống, tiết canh hay rau sống không đảm bảo vệ sinh.

Ấu trùng sán lợn chỉ bị tiêu diệt khi được nấu ở nhiệt độ từ 75 độ C trong ít nhất 5 phút hoặc đun sôi trên 2 phút. Người chăn nuôi cần quản lý tốt việc chăn thả, không nuôi lợn thả rông, xử lý phân hợp vệ sinh và sử dụng hố xí đạt chuẩn.

Đối với những trường hợp nhiễm sán trưởng thành trong ruột, cần điều trị dứt điểm và theo dõi định kỳ nhằm hạn chế nguy cơ lây lan cho cộng đồng và biến chứng nguy hiểm cho bản thân", PGS.TS Lê Trần Anh khuyến cáo.

#Nhiễm sán dây lợn #Nguy cơ từ thực phẩm sống #Ký sinh trùng đường ruột #Phòng tránh nhiễm sán #Chẩn đoán nội soi đại tràng #Nguy hiểm của ăn tái sống

Bài liên quan

Sống Khỏe

Rối loạn ý thức, suy hô hấp không ngờ nhiễm sán dây lợn

Ở người, ngoài vị trí cơ, nang sán có thể được hình thành tại các vị trí nguy hiểm như não, mắt, có thể gây ra động kinh, rối loạn tâm thần...

Gần đây khoa Hồi sức truyền nhiễm – Viện Lâm sàng các bệnh Truyền nhiễm - Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 tiếp nhận một người bệnh nữ sinh năm 1948 được chẩn đoán theo dõi nhiễm ấu trùng sán dây lợn.

Người bệnh được chuyển lên từ tuyến trước vì rối loạn ý thức đe dọa suy hô hấp, hình ảnh cắt lớp vi tính sọ não và X-quang ngực cho thấy rất nhiều nốt cản quang trong nhu mô não và dưới da vùng ngực-bụng.

Xem chi tiết

Sống Khỏe

Ăn uống thiếu vệ sinh, nhiều người nhiễm ký sinh trùng nhập viện điều trị

Thói quen ăn uống và tiếp xúc với vật nuôi tiềm ẩn nguy cơ, mỗi cá nhân cần tự trang bị kiến thức phòng bệnh, bảo vệ bản thân trước các bệnh ký sinh trùng.

20% bệnh nhân nhiễm bệnh phải nhập viện điều trị

Bệnh ký sinh trùng là nhóm bệnh truyền nhiễm phổ biến, xuất hiện ở mọi lứa tuổi. Bệnh tiến triển âm thầm, có thể gây tổn thương gan, phổi, não, để lại di chứng nặng nề nếu không được phát hiện, điều trị kịp thời.

Xem chi tiết

Sống Khỏe

Ăn rau sống, chàng trai 30 tuổi có sán dây dài hơn 3m

Chàng trai phát hiện sán dây dài hơn 3m sau khi thụt tháo chuẩn bị nội soi đại tràng. Đây là lời cảnh tỉnh về thói quen ăn uống nguy hiểm.

Phát hiện phân có sán mới đi khám

Ngày 1/7, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cho biết, bệnh viện vừa tiếp nhận 1 ca bệnh rất hy hữu: Thụt tháo nội soi đại tràng phát hiện sán dây dài hơn 3m.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới