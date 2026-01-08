Hà Nội

Sống Khỏe

Lần đầu tiên, lọc máu, thay huyết tương cứu sống bệnh nhi mắc bệnh hiếm gặp

Đây là một bệnh lý tự miễn tàn khốc của hệ thần kinh trung ương, xảy ra khi chính hệ miễn dịch của cơ thể lại "tấn công nhầm" các bao myelin của sợi thần kinh.

Thúy Nga

Tại Khoa Hồi sức tích cực – Chống độc, Bệnh viện Sản nhi Nghệ An vừa diễn ra một cuộc "giành giật" sự sống đầy ngoạn mục. Các bác sĩ đã triển khai lọc máu thay huyết tương, điều trị hồi sức tích cực, cứu sống thành công cho một bệnh nhi mắc viêm não tủy rải rác cấp tính (ADEM) – một căn bệnh thần kinh hiếm gặp, diễn biến nguy kịch, chực chờ để lại những di chứng nặng nề, thậm chí đe dọa tước đi sinh mạng của trẻ nếu không có sự can thiệp kịp thời.

Câu chuyện bắt đầu với bé T.A.G (9 tuổi), một cậu bé đến từ xã vùng cao Tri Lễ (Nghệ An). Em nhập viện khi cơn sốt cao đã kéo dài liên miên đến ngày thứ 3, cơ thể nhỏ bé rơi vào suy hô hấp nặng. Đau lòng hơn, em bị yếu liệt tứ chi và rối loạn cảm giác từ ngực trở xuống hai chân, hoàn toàn mất khả năng vận động.

Kết quả chụp cộng hưởng từ (MRI) sọ não và tủy sống mang đến một tin dữ: Có rất nhiều tổn thương rải rác tấn công não bộ và tủy sống đoạn cổ, ngực của em. Các bác sĩ chẩn đoán em mắc Viêm não tủy rải rác cấp tính (ADEM).

hoi-sinh-1.png
Trẻ nguy kịch sau 3 ngày sốt cao vì viêm não tủy rải rác cấp tính - Ảnh BVCC

Đây là một bệnh lý tự miễn tàn khốc của hệ thần kinh trung ương, xảy ra khi chính hệ miễn dịch của cơ thể lại "tấn công nhầm" các bao myelin của sợi thần kinh. Căn bệnh này đặc biệt hiếm gặp ở trẻ em với tỷ lệ nghiệt ngã: chưa đến 1/100.000 trường hợp mỗi năm.

Những ngày đầu, cuộc chiến diễn ra vô cùng cam go. Bệnh nhi được điều trị tích cực bằng corticoid liều cao và truyền tĩnh mạch globulin miễn dịch (IVIG). Thế nhưng, đáp ứng của trẻ rất kém, tình trạng ngày một xấu đi và buộc phải can thiệp thở máy xâm nhập.

Trước lằn ranh sinh tử mong manh ấy, các bác sĩ đã tiến hành hội chẩn khẩn cấp và đưa ra một quyết định mang tính sống còn: Áp dụng kỹ thuật lọc máu thay huyết tương. Đó là một hành trình bền bỉ kéo dài suốt 11 ngày với 8 chu kỳ lọc máu thay huyết tương liên tục.

Hành trình tìm lại sự sống cho bé G. không chỉ là cuộc chiến về chuyên môn mà còn là nỗi lo toan trĩu nặng, bởi gia đình em thuộc diện khó khăn ở vùng cao biên giới Tri Lễ.

Thấu hiểu hoàn cảnh ngặt nghèo ấy, song song với nỗ lực điều trị của các bác sĩ, Phòng Công tác xã hội và Chăm sóc khách hàng của Bệnh viện đã tích cực kết nối, kêu gọi các mạnh thường quân chung tay hỗ trợ, san sẻ gánh nặng, giúp gia đình yên tâm cùng con vượt qua giai đoạn bão giông nhất.

Và rồi, phép màu đã đến từ sự nỗ lực không ngừng nghỉ, chuyên môn cao của các y, bác sĩ và những tấm lòng nhân ái. Sau chuỗi ngày điều trị kiên trì, tình trạng lâm sàng của bé G. đã có sự khởi sắc rõ rệt như một mầm xanh vươn lên sau bão.

Em đã tỉnh táo, cai được máy thở, tự hít thở khí trời. Những cảm giác đau ở hai tay – tín hiệu của sự sống hồi sinh – đã quay trở lại. Đặc biệt, cơ lực chi trên của em có bước chuyển biến ngoạn mục khi cải thiện đạt mức 3/5.

hhoi-sinh.png
Bác sĩ thăm khám cho bệnh nhân sau cơn nguy kịch - Ảnh BVCC

Hiện tại, em vẫn đang được các y bác sĩ ân cần chăm sóc, duy trì thuốc, kết hợp tập vật lý trị liệu và phục hồi chức năng để sớm tìm lại cuộc sống bình thường trọn vẹn.

Chia sẻ về ca bệnh đặc biệt này, BSCKII. Nguyễn Hùng Mạnh – Trưởng khoa Hồi sức tích cực – Chống độc không giấu được sự xúc động: "Lọc máu thay huyết tương là kỹ thuật hồi sức chuyên sâu mang tầm khu vực Bắc Trung Bộ, đòi hỏi trang thiết bị hiện đại, quy trình chặt chẽ và sự phối hợp đồng bộ, nhịp nhàng của cả ê-kíp.

Đây là lần đầu tiên kỹ thuật này được triển khai tại Khoa cũng như tại Bệnh viện Sản nhi Nghệ An. Dù những bước đi đầu tiên còn gặp nhiều khó khăn, song với sự nỗ lực và quyết tâm cao độ của tập thể y bác sĩ, ca bệnh đã đạt được kết quả điều trị vô cùng tích cực".

Việc triển khai thành công kỹ thuật lọc máu thay huyết tương không chỉ là một cột mốc đánh dấu bước trưởng thành vượt bậc trong năng lực hồi sức của bệnh viện, mà ý nghĩa hơn cả, nó mở ra cánh cửa hy vọng, mang lại cơ hội sống quý giá cho nhiều bệnh nhi nặng ngay tại tuyến tỉnh, để các em không phải đi xa mà vẫn được chữa lành.

