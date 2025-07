Bé trai 3 tuổi ở Lào Cai bị chó cắn lộ xương sọ

Ngày 10/7, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh Đắk Lắk cho biết vừa ghi nhận trường hợp tử vong nghi do bệnh dại.

Gia tăng bệnh nhân nhập viện do chó cắn Thời tiết nắng nóng là môi trường thuận lợi để bệnh dại ở vật nuôi bùng phát, bệnh nhân nhập viện do bị chó cắn tăng cao so với các tháng trước đó.