Nam thanh niên tử vong sau 20 ngày bị chó cắn

Một bé trai 11 tuổi ở Lào Cai đã tử vong do nhiễm virus dại, nghi từ vết xước của mèo cào.

Gia tăng bệnh nhân nhập viện do chó cắn Thời tiết nắng nóng là môi trường thuận lợi để bệnh dại ở vật nuôi bùng phát, bệnh nhân nhập viện do bị chó cắn tăng cao so với các tháng trước đó.