Bé 13 tuổi nguy hiểm tính mạng vì đinh ghim sắc nhọn rơi vào đường thở

Các bác sĩ Bệnh viện Phổi Trung ương đã xử trí thành công trường hợp bệnh nhi P. T. T. P (13 tuổi, Hà Nội) bị dị vật đinh ghim sắc nhọn mắc sâu trong đường thở, sau khi trẻ vô tình hít phải khi đang ngậm trong lúc xem điện thoại.

Theo gia đình, tối ngày 13/10/2025, bé P. vừa ngồi xem điện thoại vừa ngậm chiếc đinh ghim bảng dài khoảng 2,5 cm. Trong lúc cười lớn, chiếc đinh bất ngờ rơi vào họng khiến bé ho sặc sụa, khó thở và cảm giác vướng ở ngực, nói khó. Gia đình hốt hoảng đưa trẻ tới bệnh viện gần nhà.

Dị vật trong phế quản bệnh nhi - Ảnh BVCC

Tại đây, bệnh nhi được làm các xét nghiệm máu, chụp phim cắt lớp vi tính lồng ngực, nội soi phế quản ống mềm, các bác sĩ xác định dị vật đã nằm sâu trong phế quản trung gian bên phải.

Do dị vật sắc nhọn, đâm xuyên thành phế quản gây chảy máu và phù nề niêm mạc nên việc gắp gặp rất nhiều khó khăn. Sau hơn 2 giờ thực hiện thủ thuật không thành công, bệnh nhi được chuyển khẩn cấp sang Bệnh viện Phổi Trung ương.

Tiếp nhận ca bệnh, ThS.BSCKII Nguyễn Lê Nhật Minh, Trưởng khoa Nội soi chẩn đoán và can thiệp cùng ê-kíp đã nhanh chóng tiến hành thủ thuật nội soi phế quản ống mềm gắp dị vật để xử trí.

“Dị vật là chiếc đinh ghim sắc nhọn, nằm vướng tại phế quản trung gian, đầu nhọn đâm xuyên sâu vào thành phế quản. Đây là ca gắp dị vật rất khó, bởi ngoài tính chất, đặc điểm của dị vật như trên, bệnh nhi còn phản ứng theo phản xạ nên cần đòi hỏi thao tác nhanh, chính xác tuyệt đối để tránh làm rách thành phế quản hay đẩy dị vật xuống sâu hơn, có thể dẫn tới nhiễm trùng, chảy máu, tràn khí màng phổi, tràn khí trung thất. Thậm chí những biến chứng đó có thể gây hậu quả suy hô hấp cấp cho người bệnh.

Do vậy sau khi đã đánh giá toàn diện kíp thực hiện đã cẩn trọng gỡ phần đầu đinh đang cắm vào thành phế quản thành trạng thái tự do bằng những dụng cụ kìm nội soi phế quản chuyên dụng, rồi từ từ gắp thành công dị vật ra ngoài. Quá trình diễn ra trong vòng 15 phút”, bác sĩ Minh cho biết.

Sau thủ thuật, bệnh nhi giảm ho nhiều, đỡ khó thở và còn tức ngực nhẹ, song vẫn phải theo dõi do có biến chứng tràn khí trung thất và tràn khí dưới da vùng cổ. Hiện tại sức khỏe của bệnh nhi đã ổn định, các triệu chứng cũng tiến triển tốt và vẫn được điều trị theo phác đồ nội khoa sau hít phải dị vật.

Chia sẻ lại sự việc, cháu bé vẫn còn sợ: “Lúc đầu cháu chỉ nghịch thôi, cháu ngồi xem điện thoại trên bàn học vào buổi tối, vừa xem vừa lấy tay đưa đinh ghim tài liệu lên miệng nghịch.

Cháu không ngờ chỉ một cái cười thôi mà đinh lại rơi vào họng, ho không dừng được. Cháu rất sợ, cảm thấy khó thở, nói khó, vướng ở họng. Mẹ cháu vỗ rung không cải thiện nên đã đưa cháu vào Bệnh viện Phổi Trung ương, các bác sĩ đã lấy được dị vật ra giúp cháu”.

Theo ThS.BSCKII Nguyễn Lê Nhật Minh, tình huống này là lời cảnh báo cho các bậc phụ huynh: “Trẻ em, đặc biệt trong độ tuổi từ 5 đến 15, rất hay có thói quen ngậm đồ vật như bút, ghim, nắp bút, đồng xu...

Khi cười, nói hay hít mạnh, dị vật có thể lọt vào đường thở, gây hậu quả nghiêm trọng. Dị vật sắc nhọn còn nguy hiểm hơn vì dễ đâm thủng niêm mạc, gây chảy máu hoặc nhiễm trùng thậm chí có trường hợp còn gây suy hô hấp cấp nguy hiểm tới tính mạng.

Phụ huynh cần tuyệt đối không để trẻ chơi hoặc cầm các vật nhỏ, nhọn, đồng thời hướng dẫn trẻ tránh đưa bất kỳ vật gì vào miệng, ngoài ra cần phối hợp với nhà trường, cơ sở y tế để giáo dục về mức độ nguy hiểm của những hành động gây ra tình trạng hít phải dị vật đường thở”.