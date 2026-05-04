Bé 22 tháng tuổi bị chó cắn tổn thương nghiêm trọng vùng mặt

Bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức vừa cấp cứu kịp thời giữ lại khuôn mặt cho bé gái 22 tuổi ở Ninh Bình bị chó cắn tổn thương nghiệm trọng.

Thúy Nga

Ê-kíp cấp cứu Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức đã tiếp nhận một trường hợp bệnh nhi 22 tháng tuổi bị chó cắn, nhập viện trong trạng thái hoảng loạn, quấy khóc do đau đớn và chảy máu nhiều, khuôn mặt bệnh nhi xuất hiện nhiều vết thương phức tạp do chó cắn, gây tổn thương về thể chất và ảnh hưởng nặng nề đến tâm lý.

ThS.BS Nguyễn Thị Hương Giang, khoa Phẫu thuật Hàm mặt – Tạo hình và Thẩm mỹ, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức chia sẻ, khó khăn lớn nhất trong quá trình điều trị là bệnh nhi nhỏ tuổi tinh thần hoảng loạn, đau nhiều, không hợp tác trong quá trình thăm khám, khiến việc đánh giá tổn thương và kiểm soát chảy máu gặp trở ngại.

Bên cạnh đó, các nguy cơ tiềm ẩn như nhiễm trùng và đặc biệt là bệnh dại đặt ra thách thức với ê kíp cấp cứu yêu cầu phải can thiệp nhanh chóng, chính xác và toàn diện để đảm bảo an toàn cho bệnh nhi.

Ngay khi tiếp nhận, đội ngũ y bác sĩ đã khẩn trương kiểm soát tình trạng chảy máu cho người bệnh, tiến hành làm sạch và sát khuẩn kỹ lưỡng toàn bộ vết thương. Bệnh nhi được chỉ định phẫu thuật cấp cứu trong thời gian sớm nhất.

Bé được xử lý vết thương vùng mặt sau tai nạn chó cắn - Ảnh BVCC

Trong quá trình phẫu thuật, các tổ chức dập nát trên khuôn mặt bé được cắt lọc cẩn thận, vết thương được xử lý tối ưu nhằm phục hồi cả về chức năng và thẩm mỹ.

Sau khi được xử lý toàn diện các vết thương vùng mặt và kiểm soát nguy cơ nhiễm trùng, bệnh nhi được bác sĩ chỉ định tiêm huyết thanh và vắc xin phòng dại theo phác đồ. Hiện tại tình trạng bệnh nhi tiến triển tích cực, bé tỉnh táo, ổn định, không còn quấy khóc và chưa ghi nhận dấu hiệu nhiễm trùng.

Bệnh nhi tiến triển tích cực sau phẫu thuật - Ảnh BVCC

Kết quả này không chỉ thể hiện hiệu quả của quá trình cấp cứu kịp thời mà còn cho thấy vai trò quan trọng của can thiệp y tế đúng cách trong các trường hợp tai nạn do súc vật cắn.

Điều đáng lo không chỉ là vết thương, các chuyên gia khuyến cáo: Tai nạn do súc vật cắn không chỉ gây tổn thương nghiêm trọng về thể chất mà còn để lại sang chấn tâm lý nặng nề cho trẻ nhỏ.

Ở lứa tuổi như bệnh nhi trên, những trải nghiệm đau đớn, hoảng loạn có thể khiến trẻ sợ hãi kéo dài, ám ảnh khi nhìn thấy động vật, rối loạn giấc ngủ, giật mình, quấy khóc.

Sau xử lý vết thương, bé được tiêm huyết thanh và vắc xin phòng dại theo phác đồ - Ảnh BVCC

Để phòng ngừa các tai nạn tương tự, phụ huynh cần đặc biệt lưu ý đến thói quen chăm sóc và nuôi thú cưng trong gia đình. Trẻ em cần được giáo dục về hành vi an toàn với động vật, không nên để trẻ nhỏ chơi một mình với động vật/súc vật, kể cả đã nuôi lâu năm trong nhà.

Các gia đình nuôi động vật/súc vật cần chủ động đưa đi tiêm phòng dại đầy đủ theo định kỳ, đồng thời có biện pháp quản lý như nhốt, rọ mõm, đặc biệt khi trong nhà có trẻ nhỏ hoặc khi đưa ra nơi công cộng.

Bé gái ở Quảng Trị tử vong sau 4 tháng bị chó cắn, nghi bệnh dại

Bé gái ở Quảng Trị tử vong sau khi bị chó cắn không tiêm phòng, cảnh báo về nguy cơ bệnh dại.

Ngày 11/3, thông tin từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh Quảng Trị cho biết, trên địa bàn vừa có trường hợp tử vong nghi liên quan đến bệnh dại.

Theo thông tin ban đầu, ngày 9/3, cháu C.G.H. (SN 2020, trú xã Kim Phú, tỉnh Quảng Trị) được đưa tới Bệnh viện Đa khoa khu vực Minh Hóa khi xuất hiện tình trạng nôn, sủi bọt mép, kích thích nhiều… Bác sĩ chẩn đoán cháu H. bị viêm màng não/không loại trừ dại.

Chó cắn tứ chi khiến cụ bà 75 tuổi nguy kịch

Vết thương do súc vật cắn tại vùng đầu, mặt, cổ - nơi tập trung nhiều mạch máu được xếp vào nhóm tổn thương tối cấp cứu.

Tua trực cấp cứu Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức vừa tiếp nhận bệnh nhân nữ, 75 tuổi trong tình trạng đa chấn thương nặng do chó cắn với nhiều vết thương phức tạp tại tứ chi, nguy cơ cao nhiễm trùng và đe dọa nghiêm trọng đến chức năng vận động cũng như tính mạng người bệnh.

ThS.BS Nguyễn Mộc Sơn, Khoa Phẫu thuật Chi trên và Y học thể thao chia sẻ: Thăm khám ban đầu cho thấy hai tay là vùng tổn thương nặng nhất: tay phải có gãy hở đầu dưới xương quay kèm nhiều vết thương nhỏ rải rác từ cẳng tay xuống bàn tay; tay trái ghi nhận vết thương phức tạp vùng bàn tay, gãy hở các xương đốt bàn – ngón tay, kèm tổn thương gân, nguy cơ mất chức năng vận động bàn tay nếu không được can thiệp kịp thời.

