Chưa lập gia đình người phụ nữ phát hiện u sarcoma tử cung nặng gần 9 kg

Các bác sĩ Khoa Ngoại Tổng hợp, Bệnh viện Ung bướu Hà Nội vừa phẫu thuật thành công một trường hợp sarcoma cơ trơn tử cung giai đoạn III với khối u kích thước lớn hiếm gặp, chiếm gần toàn bộ ổ bụng, gây chèn ép nhiều cơ quan nội tạng và ảnh hưởng nghiêm trọng đến hô hấp, sinh hoạt của người bệnh.

Bệnh nhân P.H.L (nữ, 45 tuổi, trú tại Hà Nội), trước đó hoàn toàn khỏe mạnh, chưa phát hiện bệnh lý bất thường và chưa lập gia đình. Khoảng 6 tháng trước khi nhập viện, chị L. bắt đầu xuất hiện các cơn đau âm ỉ vùng bụng, chủ yếu vào ban đêm, kèm theo tình trạng gầy mòn, sút cân. Tuy nhiên, do tâm lý chủ quan và e ngại, người bệnh không muốn đến bệnh viện thăm khám.

Khối u khổng lồ trên phim chụp - Ảnh BVCC

Trong vài tháng gần đây, tình trạng bệnh tiến triển rõ rệt khi bụng ngày càng to lên, các cơn đau xuất hiện nhiều hơn, ăn uống kém và đặc biệt là khó thở tăng dần. Bệnh nhân không thể nằm ngửa mà chỉ có thể nằm nghiêng do cảm giác bị chèn ép. Khi các triệu chứng trở nên nghiêm trọng, chị L. mới đến khám và được phát hiện có khối u lớn trong ổ bụng.

Kết quả chụp cắt lớp vi tính cho thấy khối u lan tỏa vùng hạ sườn phải, quanh rốn và hạ vị với kích thước lên tới 22,7 x 29 cm, bờ không đều. Khối u tiếp xúc và chèn ép nhiều cơ quan như gan, túi mật, thận phải, tụy, đồng thời dính với đáy tử cung. Ngoài ra, bệnh nhân còn có tình trạng dịch ổ bụng nhiều và tràn dịch màng phổi hai bên.

Trước tình trạng khối u phát triển lớn gây chèn ép nghiêm trọng, các bác sĩ khoa Ngoại Tổng hợp đã tiến hành hội chẩn và quyết định mổ bán cấp cứu cho bệnh nhân. Trong quá trình phẫu thuật, khối u được xác định xuất phát từ đáy tử cung, kích thước lớn nhất gần 30cm, chiếm gần toàn bộ ổ bụng và dính với đại tràng, mạc treo ruột non cùng nhiều cấu trúc xung quanh.

Khối u 30cm, chiếm gần toàn bộ ổ bụng - Ảnh BVCC

Đây là ca mổ có mức độ phức tạp cao, thách thức lớn nhất đối với ê-kíp phẫu thuật là quá trình phẫu tích và kiểm soát khối u. Với khối u có kích thước lớn, liên quan với nhiều tạng quan trọng, phẫu thuật viên phải thao tác hết sức thận trọng nhằm đảm bảo không làm vỡ u trong quá trình bóc tách, hạn chế tối đa mất máu, đồng thời bảo tồn tối đa các cơ quan nội tạng lân cận.

Việc kiểm soát tốt các cuống mạch nuôi u và đánh giá chính xác mức độ xâm lấn đóng vai trò quyết định đến sự an toàn và thành công của ca mổ.

Ê-kíp phẫu thuật đã thực hiện cắt bỏ trọn khối u kèm toàn bộ tử cung và hai phần phụ để đảm bảo loại bỏ tối đa tổn thương. Ca mổ diễn ra trong khoảng 2 giờ, bệnh nhân được truyền 4 đơn vị máu và được phối hợp hồi sức tích cực. Khối u sau khi được lấy ra nặng gần 9 kg, kích thước khoảng 30 x 17 cm.

Sau phẫu thuật, tình trạng bệnh nhân tiến triển tốt, vết mổ khô, sức khỏe ổn định, có thể ăn uống và đi lại bình thường, được xuất viện sau 7 ngày. Kết quả giải phẫu bệnh sau mổ xác định chẩn đoán sarcoma cơ trơn tử cung giai đoạn III. Bệnh nhân được tư vấn tiếp tục điều trị hóa chất bổ trợ nhằm giảm nguy cơ tái phát.

Ê-kíp phẫu thuật cho bệnh nhân - Ảnh BVCC

Chia sẻ sau ca phẫu thuật, chị L. cho biết: “Tôi cảm thấy cơ thể nhẹ nhõm rõ rệt, các triệu chứng đau bụng và khó thở đã hoàn toàn biến mất, có thể nằm ngửa và sinh hoạt bình thường trở lại”.

Theo BSCKII Lê Văn Thành, Phó Giám đốc Bệnh viện Ung bướu Hà Nội, Trưởng khoa Ngoại Tổng hợp, đây là trường hợp điển hình cho việc chủ quan với các triệu chứng ban đầu khiến khối u phát triển âm thầm và tiến triển đến giai đoạn muộn, tiềm ẩn nhiều biến chứng nguy hiểm, thậm chí đe dọa tính mạng.

Đáng tiếc, để đảm bảo loại bỏ triệt để khối u và an toàn cho người bệnh, các bác sĩ buộc phải thực hiện cắt toàn bộ tử cung, ảnh hưởng đến khả năng sinh sản về sau.

"Người dân không nên bỏ qua các dấu hiệu bất thường như đau bụng kéo dài, bụng to nhanh, ăn uống kém hoặc khó thở. Việc thăm khám sớm giúp phát hiện bệnh ở giai đoạn còn can thiệp được, từ đó nâng cao hiệu quả điều trị, giảm mức độ xâm lấn phẫu thuật và tăng cơ hội bảo tồn cơ quan", BSCKII Thành khuyến cáo.

