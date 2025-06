Bắt trùm giang hồ Tuấn "thần đèn"

Bộ Công an vừa triệt phá ổ nhóm tội phạm ở Tiền Giang, Long An do Nguyễn Công Huân cầm đầu. 32 đối tượng bị điều tra 6 tội danh.

Ngày 19/5, thông tin từ Bộ Công an, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố vụ án, khởi tố 32 bị can về các hành vi “Mua bán, tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng; Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự; Tổ chức đánh bạc và Đánh bạc; Mua bán trái phép chất ma túy; Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy” xảy ra tại tỉnh Tiền Giang và Long An.

Trong đó, Nguyễn Công Huân (SN 1995, trú tại xã Đăng Hưng Phước, huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang), đối tượng cầm đầu ổ nhóm tội phạm trên bị khởi tố về tội Tổ chức đánh bạc, Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.