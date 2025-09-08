Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Xã hội

Bắt tài xế taxi dương tính với ma túy gây tai nạn liên hoàn ở Đà Nẵng

Công an TP Đà Nẵng vừa khởi tố tài xế taxi Dương Bá Toàn dương tính với 3 loại ma túy tổng hợp, gây tai nạn liên hoàn, thiệt hại hơn 400 triệu đồng. 

Thanh Hà

Ngày 8/9, thông tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an TP Đà Nẵng) cho biết, đơn vị vừa tống đạt Quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với Dương Bá Toàn (SN 1984, trú phường Sơn Trà, TP Đà Nẵng) là tài xế xe taxi công nghệ về hành vi "Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ" theo Điều 260 Bộ luật Hình sự.

Quá trình điều tra ban đầu xác định, khoảng 7h ngày 7/7/2025, Dương Bá Toàn điều khiển xe ôtô BKS 43H-106.76 di chuyển trên đường 30/4 hướng từ đường Núi Thành về Nguyễn Hữu Thọ, TP Đà Nẵng.

tai-nan.png
Dương Bá Toàn tại cơ quan Công an.

Khi đến trước khu vực đường 30/4 thì bất ngờ tông vào xe ô tô nhãn hiệu Volkswagen, màu đen, BKS 79A-373.xx (đang đỗ) do anh Nguyễn Ngọc Nam (SN 1980, trú phường Phú Thọ, TP HCM) làm chủ và xe ô tô nhãn hiệu Mazda, màu trắng, BKS76A-046.xx (đang đỗ) do anh Nguyễn Quốc Đạt (SN 1990, trú xã Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi) làm chủ.

Hậu quả của vụ tai nạn trên làm 3 xe ô tô bị hư hỏng, tổng thiệt hại hơn 415 triệu đồng (theo Kết luận định giá tài sản số 35/KL-HĐĐGTS ngày 08/8/2025 của Hội đồng định giá tài sản Tố tụng hình sự thành phố Đà Nẵng).

Đáng chú ý, thời điểm gây tai nạn, qua test nhanh, Dương Bá Toàn dương tính với 3 loại ma túy tổng hợp. Cơ quan Cảnh sát điều tra kiên quyết xử lý nghiêm đối với giới tài xế nói chung, tài xế xe taxi nói riêng khi phát hiện dương tính ma tuý hoặc có nồng độ cồn khi điều khiển phương tiện.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan Công an củng cố hồ sơ và tiếp tục điều tra làm rõ.

>>> Mời độc giả xem thêm video Hành vi bất thường của tài xế trước khi gây tai nạn liên hoàn ở Hà Nội:

#Đà Nẵng #ma túy #tài xế #taxi #khởi tố #tai nạn

Bài liên quan

Xã hội

Đã bắt giữ được nghi phạm đâm Thiếu tá công an ở Đắk Lắk tử vong

Trong lúc làm nhiệm vụ, Thiếu tá Nguyễn Đông Cánh (Công an xã Xuân Lộc, tỉnh Đắk Lắk) bị một người đàn ông đâm nhiều nhát dẫn đến tử vong.

Ngày 8/9, theo nguồn tin của phóng viên, Công an tỉnh Đắk Lắk đã bắt giữ được nghi phạm đâm Thiếu tá Nguyễn Đông Cánh, cán bộ Công an xã Xuân Lộc, tỉnh Đắk Lắk, khiến nạn nhân tử vong.

Nghi phạm được xác định là N.V.T. (30 tuổi, trú tại thôn 4, xã Xuân Lộc).

Xem chi tiết

Xã hội

Bắt giữ tài xế đập phá kính xe, tấn công đồng nghiệp ở TPHCM

Sau khoảng 1 giờ gây án, công an đã truy xét, bắt giữ tài xế xe tải tấn công đồng nghiệp giữa đường, khiến nạn nhân bị thương phải nhập viện cấp cứu.

Chiều 7/9, Công an phường Khánh Hội (quận 4 cũ) phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an TPHCM nhanh chóng truy xét, bắt giữ nam tài xế xe tải tấn công đồng nghiệp, khiến nạn nhân phải nhập viện cấp cứu.

Theo xác minh ban đầu, khoảng 13h ngày 7/9, trên đường Hoàng Diệu (phường Khánh Hội), 2 tài xế đang dừng xe trên đường thì xảy ra mâu thuẫn. Lúc này, tài xế xe phía trước rời buồng lái, tiến đến đập bể cửa kính xe tải phía sau, rồi nhoài người lên cabin liên tục tấn công người bên trong buồng lái.

Xem chi tiết

Xã hội

Quảng Ninh liên tiếp bắt giữ xe vận chuyển "khí cười"

Các đối tượng vận chuyển lớn số lượng "khí cười" và không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc đã bị lực lượng chức năng tỉnh Quảng Ninh bắt giữ.

Ngày 5/9, Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, trong quá trình tuần tra kiểm soát tại các tuyến đường liên thôn thuộc thôn Lục Phủ, xã Hải Sơn (tỉnh Quảng Ninh), tổ công tác của Công an xã đã phát hiện xe bán tải nhãn hiệu Ford Ranger, màu cam, gắn BKS 34C - 295.87 có dấu hiệu nghi vấn chở hàng hóa không rõ nguồn gốc nên yêu cầu dừng xe kiểm tra.

Quá trình kiểm tra xác định người điều khiển phương tiện là Đặng Minh Huy, sinh năm 1991, trú tại thôn 6, xã Hải Ninh, tỉnh Quảng Ninh điều khiển.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới