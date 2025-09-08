Bắt tài xế taxi dương tính với ma túy gây tai nạn liên hoàn ở Đà Nẵng

Công an TP Đà Nẵng vừa khởi tố tài xế taxi Dương Bá Toàn dương tính với 3 loại ma túy tổng hợp, gây tai nạn liên hoàn, thiệt hại hơn 400 triệu đồng.

Ngày 8/9, thông tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an TP Đà Nẵng) cho biết, đơn vị vừa tống đạt Quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với Dương Bá Toàn (SN 1984, trú phường Sơn Trà, TP Đà Nẵng) là tài xế xe taxi công nghệ về hành vi "Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ" theo Điều 260 Bộ luật Hình sự.

Quá trình điều tra ban đầu xác định, khoảng 7h ngày 7/7/2025, Dương Bá Toàn điều khiển xe ôtô BKS 43H-106.76 di chuyển trên đường 30/4 hướng từ đường Núi Thành về Nguyễn Hữu Thọ, TP Đà Nẵng.

Dương Bá Toàn tại cơ quan Công an.

Khi đến trước khu vực đường 30/4 thì bất ngờ tông vào xe ô tô nhãn hiệu Volkswagen, màu đen, BKS 79A-373.xx (đang đỗ) do anh Nguyễn Ngọc Nam (SN 1980, trú phường Phú Thọ, TP HCM) làm chủ và xe ô tô nhãn hiệu Mazda, màu trắng, BKS76A-046.xx (đang đỗ) do anh Nguyễn Quốc Đạt (SN 1990, trú xã Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi) làm chủ.

Hậu quả của vụ tai nạn trên làm 3 xe ô tô bị hư hỏng, tổng thiệt hại hơn 415 triệu đồng (theo Kết luận định giá tài sản số 35/KL-HĐĐGTS ngày 08/8/2025 của Hội đồng định giá tài sản Tố tụng hình sự thành phố Đà Nẵng).

Đáng chú ý, thời điểm gây tai nạn, qua test nhanh, Dương Bá Toàn dương tính với 3 loại ma túy tổng hợp. Cơ quan Cảnh sát điều tra kiên quyết xử lý nghiêm đối với giới tài xế nói chung, tài xế xe taxi nói riêng khi phát hiện dương tính ma tuý hoặc có nồng độ cồn khi điều khiển phương tiện.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan Công an củng cố hồ sơ và tiếp tục điều tra làm rõ.

