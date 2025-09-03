Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Xã hội

Bắt nhóm đối tượng cho vay lãi "cắt cổ" ở Quảng Trị

Bước đầu, cơ quan Công an xác định các đối tượng đã cho vay lãi “cắt cổ” với số tiền giao dịch hơn 25 tỷ đồng, thu lợi bất chính hơn 10 tỷ đồng.

Hạo Nhiên

Ngày 3/9, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Quảng Trị cho biết, đơn vị vừa đấu tranh thành công Chuyên án 201V “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”, bắt giữ 3 đối tượng có hành vi liên quan đến việc cho vay nặng lãi.

Theo Công an xác định, từ năm 2024 - 2025, nhóm đối tượng Phạm Duy (SN 1992, trú tại phường Sơn Tây); Nguyễn Văn Dũng (SN 1966, trú xã Trần Phú); Trần Tuấn Vũ (SN 1990, trú phường Sơn Tây); Phan Việt Trung (SN 1992, trú phường Sơn Tây, Hà Nội) và Dương Hữu Phúc (SN 1987, trú tổ dân phố Phúc Yên, phường Yên Bái, Lào Cai) đã tổ chức cho một số người trên địa bàn tỉnh Quảng Trị và TP. Huế vay tiền có lấy lãi với lãi suất từ 240%/năm đến 644%/năm (gấp 12 - 31,28 lần mức lãi suất cao nhất do Bộ luật Dân sự quy định), số tiền giao dịch hơn 25 tỷ đồng, thu lợi bất chính hơn 10 tỷ đồng.

tran-khoi-20250903150802.jpg
Cơ quan chức năng ra quyết định tạm giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Phạm Duy. Ảnh: Công an Quảng Trị

Khám xét khẩn cấp nơi ở của các đối tượng, lực lượng chức năng thu giữ 10 điện thoại di động, 2 máy tính để bàn, 2 con dao, 2 cây kiếm cùng nhiều tài liệu liên quan.

Ngoài ra, tại nhà trọ của Vũ và Trung ở phường Nam Đông Hà, cơ quan Công an còn phát hiện 9 viên nén màu hồng nghi ma túy. Kết quả test nhanh cho thấy cả hai dương tính, hiện đã được bàn giao cho Công an phường Nam Đông Hà điều tra hành vi “Tàng trữ trái phép chất ma túy”.

Được biết, Nguyễn Văn Dũng và Phạm Duy đều có nhiều tiền án, tiền sự.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan Công an tiếp tục điều tra, làm rõ.

>>> Xem thêm video Bộ Công an triệt phá đường dây cho vay lãi nặng qua phần mềm trên mạng.

(Nguồn: Truyền hình TP Hà Nội)
#Công an Quảng Trị #bắt giữ #nhóm đối tượng #cho vay #lãi cắt cổ

Bài liên quan

Xã hội

Phá đường dây cho vay nặng lãi, giao dịch hơn 130 tỷ đồng ở Lâm Đồng

Công an tỉnh Lâm Đồng vừa triệt phá thành công chuyên án đấu tranh với tội phạm cho vay lãi nặng, bước đầu xác định các đối tượng đã giao dịch hơn 130 tỷ đồng…

Ngày 08/08, Phòng Cảnh sát hình sự - Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 05 đối tượng để điều tra về tội “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”.

Theo đó, các đối tượng bị khởi tố, bắt tạm giam, gồm: Đoàn Bảy (SN 1962), Lâm Thị Phước (SN 1964), Nguyễn Thành Pháp (SN 1994) cùng trú tại phường Phú Thủy, tỉnh Lâm Đồng; Lâm Hán Tiến (SN 1973) và Nguyễn Thị Bích Trâm (SN 1994) cùng thường trú tại phường Bình Thuận, tỉnh Lâm Đồng.

Xem chi tiết

Xã hội

Phá đường dây cho vay nặng lãi, bắt 4 nghi can ở Đà Nẵng

Các nghi can đã cho vay nặng lãi tổng số tiền trên 20 tỷ đồng với lãi suất một năm từ 120% đến 180%/năm, thu lợi bất chính 3 tỷ đồng.

Ngày 12/7, Phòng Cảnh sát hình sự (Công an TP Đà Nẵng) xác nhận, đơn vị vừa triệt xóa đường dây cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự, bắt giữ 4 người liên quan.

Theo thông tin ban đầu, từ đầu năm 2025, cơ quan Công an phát hiện trên địa bàn có một số người biểu hiện cho vay lãi nặng nên tiến hành xác minh. Trên cơ sở tài liệu thu thập được, Lãnh đạo Phòng Cảnh sát hình sự đã đề xuất và được Giám đốc Công an TP cho xác lập chuyên án để tập trung lực lượng đấu tranh.

Xem chi tiết

Xã hội

Quảng Ngãi triệt phá đường dây cho vay nặng lãi 452%/năm

Bằng  chiêu trò quảng cáo tinh vi trên mạng xã hội Facebook, một nhóm đối tượng từ Thanh Hóa thiết lập đường dây cho vay với mức lãi suất lên đến 452%/năm.

Các đối tượng gồm Lê Xuân Trường, Nguyễn Hồng Phong và Lê Tấn Thu ( Ảnh: Công an Quảng Ngãi)

Các đối tượng gồm Lê Xuân Trường, Nguyễn Hồng Phong và Lê Tấn Thu ( Ảnh: Công an Quảng Ngãi)

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ngãi vừa ra lệnh bắt giữ khẩn cấp Nguyễn Hồng Phong (SN:2004, trú tại xã Quảng Định, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa) và Lê Xuân Trường (SN: 2006, trú tại phường Quảng Tĩnh, thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa) để điều tra về hành vi "Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự".

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới