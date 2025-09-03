Bắt nhóm đối tượng cho vay lãi "cắt cổ" ở Quảng Trị

Bước đầu, cơ quan Công an xác định các đối tượng đã cho vay lãi “cắt cổ” với số tiền giao dịch hơn 25 tỷ đồng, thu lợi bất chính hơn 10 tỷ đồng.

Ngày 3/9, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Quảng Trị cho biết, đơn vị vừa đấu tranh thành công Chuyên án 201V “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”, bắt giữ 3 đối tượng có hành vi liên quan đến việc cho vay nặng lãi.

Theo Công an xác định, từ năm 2024 - 2025, nhóm đối tượng Phạm Duy (SN 1992, trú tại phường Sơn Tây); Nguyễn Văn Dũng (SN 1966, trú xã Trần Phú); Trần Tuấn Vũ (SN 1990, trú phường Sơn Tây); Phan Việt Trung (SN 1992, trú phường Sơn Tây, Hà Nội) và Dương Hữu Phúc (SN 1987, trú tổ dân phố Phúc Yên, phường Yên Bái, Lào Cai) đã tổ chức cho một số người trên địa bàn tỉnh Quảng Trị và TP. Huế vay tiền có lấy lãi với lãi suất từ 240%/năm đến 644%/năm (gấp 12 - 31,28 lần mức lãi suất cao nhất do Bộ luật Dân sự quy định), số tiền giao dịch hơn 25 tỷ đồng, thu lợi bất chính hơn 10 tỷ đồng.

Cơ quan chức năng ra quyết định tạm giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Phạm Duy. Ảnh: Công an Quảng Trị

Khám xét khẩn cấp nơi ở của các đối tượng, lực lượng chức năng thu giữ 10 điện thoại di động, 2 máy tính để bàn, 2 con dao, 2 cây kiếm cùng nhiều tài liệu liên quan.

Ngoài ra, tại nhà trọ của Vũ và Trung ở phường Nam Đông Hà, cơ quan Công an còn phát hiện 9 viên nén màu hồng nghi ma túy. Kết quả test nhanh cho thấy cả hai dương tính, hiện đã được bàn giao cho Công an phường Nam Đông Hà điều tra hành vi “Tàng trữ trái phép chất ma túy”.

Được biết, Nguyễn Văn Dũng và Phạm Duy đều có nhiều tiền án, tiền sự.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan Công an tiếp tục điều tra, làm rõ.

