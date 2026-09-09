Bất ngờ về loài mèo cổ đại săn cá thay vì thú lớn

Miracinonyx trumani, loài mèo cổ đại, có khả năng săn cá và thích nghi tốt với nhiều môi trường, khác xa hình dung về loài săn thú trên cạn.

Hàng nghìn năm trước, một loài mèo lớn từng lang thang trên những vùng đồng cỏ ở Bắc Mỹ. Nó có thân hình thon dài, chân trước phát triển và nhiều đặc điểm khiến các nhà khoa học liên tưởng đến báo săn ngày nay. Vì thế, loài vật này được gọi phổ biến là "báo săn Mỹ".

Tên khoa học của nó là Miracinonyx trumani. Loài này xuất hiện ở Bắc Mỹ khoảng 2,5 triệu năm trước và biến mất cách đây khoảng 16.000 năm. Tuy nhiên, nghiên cứu mới cho thấy cái tên "báo săn" có thể khiến chúng ta hiểu sai về nguồn gốc của loài vật này.

Phân tích DNA cổ đại đã xác nhận Miracinonyx trumani thực ra có quan hệ gần với puma, hay báo sư tử, hơn là báo săn hiện đại. Hai loài này từng có chung tổ tiên với báo săn cách đây khoảng 4,7 triệu năm, nhưng Miracinonyx tách khỏi dòng tiến hóa của puma muộn hơn, khoảng 2,6 triệu năm trước.

Nhà nghiên cứu Molly Cassatt-Johnstone thuộc Đại học California, Santa Cruz, cho biết Miracinonyx có chân trước dài và một số đặc điểm giúp cơ thể đưa nhiều oxy vào khi chạy. Tuy nhiên, chúng vẫn có khả năng dùng cổ tay để ghì và khống chế con mồi, khác với hình dung về một loài chỉ chuyên đuổi bắt bằng tốc độ.

Đặc điểm đó càng đáng chú ý khi hóa thạch Miracinonyx được tìm thấy ở Alaska, xa hơn nhiều so với phạm vi sống từng được biết đến. Những hóa thạch cho thấy những con Miracinonyx ở khu vực này gần như không ăn các loài thú ăn cỏ lớn như bò rừng, ngựa hay tuần lộc, chúng gần như chỉ ăn cá.

Phát hiện này đặc biệt bất ngờ vì Miracinonyx thường được hình dung là một loài mèo lớn chuyên săn những động vật trên cạn. Các mẫu hóa thạch ở Alaska thậm chí được tìm thấy cùng xương của những loài cá như cá hồi và cá chó phương Bắc, càng củng cố khả năng chúng có chế độ ăn dựa nhiều vào nguồn thức ăn dưới nước.

Điều khiến các nhà nghiên cứu bất ngờ là, dù có cơ thể to lớn, chúng lại gần như chỉ ăn cá thay vì săn những loài thú lớn.

So sánh kết quả với chế độ ăn của các loài ăn thịt ngày nay cho thấy những con Miracinonyx ở Alaska có chế độ ăn nhiều cá tương tự một số loài động vật sống gần biển. Lượng cá trong khẩu phần của chúng thậm chí gần bằng với cá voi sát thủ.

Đáng chú ý, dữ liệu di truyền không cho thấy Miracinonyx từng bị giảm số lượng mạnh trước khi tuyệt chủng. Thay vào đó, quần thể của chúng dường như luôn duy trì ở mức thấp nhưng khá ổn định trong một thời gian dài

Những phát hiện này đang thay đổi hình ảnh quen thuộc về "báo săn Mỹ". Đây là một loài mèo lớn có lịch sử tiến hóa riêng, có khả năng thích nghi với nhiều môi trường và thậm chí từng có quần thể gần như sống nhờ cá.