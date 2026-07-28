5.000 năm trước, con người đã tạo ra chữ viết đầu tiên như thế nào

Trước khi có sách vở và thư viện, con người đã tạo ra những ký hiệu đầu tiên để ghi nhớ thế giới xung quanh.

Chữ viết là một trong những phát minh quan trọng nhất trong lịch sử nhân loại, bởi nó cho phép con người lưu giữ kiến thức vượt qua giới hạn của trí nhớ. Nhờ chữ viết, những câu chuyện về các vị vua, cuộc chiến tranh, hoạt động thương mại và đời sống thường ngày của hàng nghìn năm trước vẫn có thể đến được với thế hệ ngày nay. Nhưng chữ viết cổ nhất trên thế giới bắt nguồn từ đâu? Câu trả lời dẫn chúng ta trở về vùng đất Lưỡng Hà cổ đại, nơi nền văn minh Sumer từng phát triển bên hai dòng sông Tigris và Euphrates.

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Khoảng cuối thiên niên kỷ IV trước Công nguyên, người Sumer ở miền Nam Lưỡng Hà (nay thuộc Iraq) đã tạo ra một hệ thống ký hiệu được xem là dạng chữ viết sớm nhất được biết đến: chữ hình nêm (cuneiform). Ban đầu, những ký hiệu này không phải là chữ theo nghĩa hiện đại mà là các hình vẽ đơn giản được khắc trên những viên đất sét để ghi chép số lượng hàng hóa, gia súc, ngũ cốc và các hoạt động kinh tế.

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Sự ra đời của chữ viết gắn liền với nhu cầu quản lý xã hội ngày càng phức tạp. Khi các thành phố Sumer như Uruk phát triển với hàng chục nghìn cư dân, việc ghi nhớ bằng truyền miệng không còn đủ để theo dõi thuế khóa, kho lương, giao dịch thương mại hay quyền sở hữu tài sản. Những viên đất sét nhỏ với ký hiệu đánh dấu dần dần trở thành công cụ quản lý hiệu quả hơn, mở đường cho sự hình thành của một hệ thống chữ viết hoàn chỉnh.

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Theo thời gian, chữ hình nêm phát triển từ những biểu tượng mô phỏng sự vật thành các dấu hiệu đại diện cho âm thanh và khái niệm trừu tượng. Người Sumer dùng một loại bút bằng sậy có đầu hình tam giác để ấn lên đất sét mềm, tạo ra những nét hình nêm đặc trưng. Sau khi phơi khô hoặc nung cứng, các viên đất sét có thể tồn tại hàng nghìn năm, trở thành kho tư liệu khổng lồ về thế giới cổ đại.

Một trong những tác phẩm nổi tiếng nhất được viết bằng chữ hình nêm là Sử thi Gilgamesh, câu chuyện về vị vua huyền thoại của thành Uruk. Đây được xem là một trong những tác phẩm văn học lâu đời nhất của nhân loại, chứa đựng những suy ngẫm về quyền lực, tình bạn, cái chết và khát vọng bất tử.

Dù chữ hình nêm của người Sumer được xem là hệ thống chữ viết cổ nhất từng được biết đến, nó không phải là phát minh duy nhất trong lịch sử. Khoảng thời gian sau đó, Ai Cập cổ đại phát triển chữ tượng hình, còn nền văn minh lưu vực sông Ấn cũng xuất hiện một hệ thống ký hiệu bí ẩn vẫn chưa được giải mã hoàn toàn. Điều này cho thấy nhu cầu ghi chép và truyền đạt thông tin là một bước tiến tự nhiên của các xã hội phức tạp.

Từ những dấu ấn nhỏ trên đất sét ở Lưỡng Hà, chữ viết đã trở thành nền tảng của văn minh nhân loại. Nó giúp con người không chỉ ghi lại quá khứ mà còn xây dựng khoa học, pháp luật, văn học và toàn bộ hệ thống tri thức mà thế giới hiện đại đang kế thừa.