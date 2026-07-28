Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Kho tri thức

5.000 năm trước, con người đã tạo ra chữ viết đầu tiên như thế nào

Trước khi có sách vở và thư viện, con người đã tạo ra những ký hiệu đầu tiên để ghi nhớ thế giới xung quanh.

Thanh Bình (tổng hợp)

Chữ viết là một trong những phát minh quan trọng nhất trong lịch sử nhân loại, bởi nó cho phép con người lưu giữ kiến thức vượt qua giới hạn của trí nhớ. Nhờ chữ viết, những câu chuyện về các vị vua, cuộc chiến tranh, hoạt động thương mại và đời sống thường ngày của hàng nghìn năm trước vẫn có thể đến được với thế hệ ngày nay. Nhưng chữ viết cổ nhất trên thế giới bắt nguồn từ đâu? Câu trả lời dẫn chúng ta trở về vùng đất Lưỡng Hà cổ đại, nơi nền văn minh Sumer từng phát triển bên hai dòng sông Tigris và Euphrates.

Ảnh: mlpp.pressbooks2.2

Khoảng cuối thiên niên kỷ IV trước Công nguyên, người Sumer ở miền Nam Lưỡng Hà (nay thuộc Iraq) đã tạo ra một hệ thống ký hiệu được xem là dạng chữ viết sớm nhất được biết đến: chữ hình nêm (cuneiform). Ban đầu, những ký hiệu này không phải là chữ theo nghĩa hiện đại mà là các hình vẽ đơn giản được khắc trên những viên đất sét để ghi chép số lượng hàng hóa, gia súc, ngũ cốc và các hoạt động kinh tế.

Ảnh: exclusive.postjung

Sự ra đời của chữ viết gắn liền với nhu cầu quản lý xã hội ngày càng phức tạp. Khi các thành phố Sumer như Uruk phát triển với hàng chục nghìn cư dân, việc ghi nhớ bằng truyền miệng không còn đủ để theo dõi thuế khóa, kho lương, giao dịch thương mại hay quyền sở hữu tài sản. Những viên đất sét nhỏ với ký hiệu đánh dấu dần dần trở thành công cụ quản lý hiệu quả hơn, mở đường cho sự hình thành của một hệ thống chữ viết hoàn chỉnh.

Ảnh: timetoast

Theo thời gian, chữ hình nêm phát triển từ những biểu tượng mô phỏng sự vật thành các dấu hiệu đại diện cho âm thanh và khái niệm trừu tượng. Người Sumer dùng một loại bút bằng sậy có đầu hình tam giác để ấn lên đất sét mềm, tạo ra những nét hình nêm đặc trưng. Sau khi phơi khô hoặc nung cứng, các viên đất sét có thể tồn tại hàng nghìn năm, trở thành kho tư liệu khổng lồ về thế giới cổ đại.

Một trong những tác phẩm nổi tiếng nhất được viết bằng chữ hình nêm là Sử thi Gilgamesh, câu chuyện về vị vua huyền thoại của thành Uruk. Đây được xem là một trong những tác phẩm văn học lâu đời nhất của nhân loại, chứa đựng những suy ngẫm về quyền lực, tình bạn, cái chết và khát vọng bất tử.

Dù chữ hình nêm của người Sumer được xem là hệ thống chữ viết cổ nhất từng được biết đến, nó không phải là phát minh duy nhất trong lịch sử. Khoảng thời gian sau đó, Ai Cập cổ đại phát triển chữ tượng hình, còn nền văn minh lưu vực sông Ấn cũng xuất hiện một hệ thống ký hiệu bí ẩn vẫn chưa được giải mã hoàn toàn. Điều này cho thấy nhu cầu ghi chép và truyền đạt thông tin là một bước tiến tự nhiên của các xã hội phức tạp.

Từ những dấu ấn nhỏ trên đất sét ở Lưỡng Hà, chữ viết đã trở thành nền tảng của văn minh nhân loại. Nó giúp con người không chỉ ghi lại quá khứ mà còn xây dựng khoa học, pháp luật, văn học và toàn bộ hệ thống tri thức mà thế giới hiện đại đang kế thừa.

Loài hoa khổng lồ có hình dáng như vương miện từng xuất hiện từ hàng trăm triệu năm trước
#sự phát triển của chữ viết cổ đại #chữ hình nêm và nền văn minh Sumer #vai trò chữ viết trong quản lý xã hội #quá trình phát triển ký hiệu sang âm thanh #vai trò chữ viết trong lưu giữ di sản văn hóa

Bài liên quan

Kho tri thức

Kho vàng Anglo-Saxon khổng lồ hé lộ bí ẩn lịch sử nước Anh

Được phát hiện hoàn toàn tình cờ dưới một cánh đồng nước Anh, kho báu này đã làm thay đổi hiểu biết của giới khảo cổ về thời kỳ Anglo-Saxon

Kho báu Staffordshire là một trong những phát hiện khảo cổ quan trọng nhất tại Anh trong thế kỷ XXI, không chỉ vì giá trị vật chất khổng lồ mà còn bởi những bí ẩn lịch sử mà nó hé lộ. Ngày 5/7/2009, một người đam mê dò kim loại tên là Terry Herbert đã phát hiện những mảnh vàng đầu tiên trong một cánh đồng gần làng Hammerwich, hạt Staffordshire. Cuộc khai quật sau đó đã khiến giới khảo cổ kinh ngạc khi tìm thấy hơn 4.000 hiện vật và mảnh vỡ, với tổng trọng lượng khoảng 5 kg vàng cùng 1,5 kg bạc.

Xem chi tiết

Kho tri thức

Thành phố Inca bí ẩn- kho báu khảo cổ quan trọng nhất của Nam Mỹ

Ẩn sâu trong dãy Andes hiểm trở của Peru là một thành phố Inca cổ đại ít người biết đến, được ví như "Machu Picchu thứ hai".

Giữa những hẻm núi sâu của dãy Andes, nơi mây mù thường bao phủ những sườn núi dựng đứng, tồn tại một quần thể kiến trúc Inca rộng lớn nhưng vẫn còn là bí ẩn đối với phần lớn thế giới: Choquequirao. Không nổi tiếng như Machu Picchu, nơi đây lại sở hữu quy mô tương đương, cảnh quan hùng vĩ hơn và những bí mật khảo cổ vẫn chưa được khám phá hết.

Xem chi tiết

Kho tri thức

Chan Chan- thành phố bằng đất lớn nhất thế giới khiến giới khảo cổ kinh ngạc

Giữa vùng sa mạc khô cằn ven Thái Bình Dương, một thành phố khổng lồ được xây gần như hoàn toàn bằng đất đã tồn tại suốt nhiều thế kỷ.

Chan Chan nằm gần thành phố Trujillo, miền bắc Peru, và từng là kinh đô của nền văn minh Chimú – một trong những nền văn minh hùng mạnh nhất Nam Mỹ trước khi bị Đế chế Inca chinh phục vào khoảng năm 1470. Được xây dựng từ khoảng thế kỷ IX, Chan Chan phát triển thành trung tâm chính trị, kinh tế và tôn giáo của một vương quốc trải dài dọc bờ biển Peru.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

Cảnh báo: Xem TV nhiều gây teo não

Cảnh báo: Xem TV nhiều gây teo não

Một nghiên cứu đăng trên Tạp chí Alzheimer's and Dementia cho thấy, thói quen dán mắt vào TV nhiều giờ liền gây ra tác động tiêu cực đến bộ não lớn hơn rất nhiều so với việc ngồi làm việc tại văn phòng.

TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

KIẾN THỨC CẦN BIẾT

Tin mới

Cảnh báo: Xem TV nhiều gây teo não

Cảnh báo: Xem TV nhiều gây teo não

Một nghiên cứu đăng trên Tạp chí Alzheimer's and Dementia cho thấy, thói quen dán mắt vào TV nhiều giờ liền gây ra tác động tiêu cực đến bộ não lớn hơn rất nhiều so với việc ngồi làm việc tại văn phòng.