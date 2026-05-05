Bắt khẩn cấp người mẹ cùng nhân tình đánh con ruột 2 tuổi nguy kịch

Trúc cùng người tình nhiều lần dùng thanh tre đánh vào cháu bé 2 tuổi là con ruột của mình, khiến nạn nhân bị đa chấn thương, gãy xương cánh tay…

Ngày 5/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP HCM đã Lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Thị Thanh Trúc (33 tuổi) và Danh Chơn (30 tuổi, cùng ngụ xã Hòa Hiệp, TP HCM) để điều tra về hành vi “Cố ý gây thương tích”.

Cháu bé chi chít vết thương trên cơ thể sau khi bị chính mẹ ruột là Trúc và Danh Chơn bạo hành

Trước đó, vào chiều ngày 2/5/2026, Công an xã Hòa Hiệp tiếp nhận tin báo của người dân về việc một phụ nữ có hành vi đánh đập con nhỏ tại nhà thuê ở ấp Phú Lâm, xã Hòa Hiệp.

Khi lực lượng chức năng có mặt, cháu bé N.G.K (sinh năm 2024, con ruột Trúc) được phát hiện trong tình trạng nguy kịch, toàn thân có nhiều vết bầm tím, trầy xước, vùng đầu bị rách, lơ mơ, phản ứng chậm. Nạn nhân lập tức được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện địa phương, sau đó chuyển lên Bệnh viện Nhi Đồng 1, TP HCM để tiếp tục điều trị.

Đối tượng Nguyễn Thị Thanh Trúc

Đối tượng Danh Chơn

Ngay khi tiếp nhận thông tin, Ban Giám đốc Công an TP HCM đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp Công an xã Hòa Hiệp xác minh, làm rõ vụ việc. Bước đầu cơ quan Công an xác định Trúc và Danh Chơn chung sống như vợ chồng, đã nhiều lần dùng cây tre đánh cháu bé.

Theo điều tra, chỉ trong ngày 2/5, cháu bé đã bị đánh nhiều lần vào chân, lưng và đầu. Dù phát hiện nạn nhân chảy máu, các đối tượng vẫn không đưa đi cấp cứu kịp thời. Kết quả chẩn đoán ban đầu cho thấy cháu K bị đa chấn thương nặng, có dấu hiệu tổn thương thận cấp, gãy xương cánh tay và nhiều tổn thương khác trên cơ thể. Tình trạng này cho thấy dấu hiệu bị bạo hành kéo dài, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.