Thanh niên bạo hành cậu ruột bị tai biến gây phẫn nộ dư luận

Ngày 30/3, đại diện lãnh đạo UBND phường Khánh Hội (TP HCM) cho biết, cơ quan này đang phối hợp với Công an phường vào cuộc điều tra, làm rõ vụ việc cháu ruột bạo hành dã man cậu ruột bị tai biến gây bức xúc dư luận.

Thanh niên liên tục bạo hành người cậu ruột bị tai biến trong thời gian dài

Theo đó sáng cùng ngày, UBND phường nhận được thông tin có hàng loạt video trích xuất từ camera an ninh ghi lại cảnh thanh niên liên tục chửi bới, hành hung một người đàn ông trung niên đang ngồi trên giường. Sự việc được xác định xảy ra tại một căn nhà trong hẻm trên đường Đoàn Văn Bơ, phường Khánh Hội.

Theo như các đoạn camera lan truyền, việc nam thanh niên bạo hành diễn ra nhiều ngày từ cuối năm 2025 đến đầu năm 2026. Nạn nhân là người cậu bị tai biến, liệt nửa người. Khi người cậu đang ngồi trên giường thì bị người cháu liên tục buông lời thô tục, chửi bới. Người này nhiều lần dùng tay đánh vào vùng mặt của nạn nhân.

Do sức khỏe yếu, người cậu không thể tự vệ, chỉ biết chịu đựng. Thời điểm xảy ra vụ việc còn có một người phụ nữ và một người đàn ông ở gần đó can ngăn nhưng thanh niên này vẫn hung hăng hành hung người bệnh.

Theo UBND phường Khánh Hội, ngay sau khi nắm bắt thông tin, Công an phường đã lập tức vào cuộc điều tra. Nam thanh niên trong video được xác định là cháu ruột của nạn nhân. Qua xác minh ban đầu, người này có biểu hiện tâm thần. Tuy nhiên, cơ quan chức năng vẫn đang củng cố hồ sơ và chờ kết quả giám định y tế.

Theo UBND phường Khánh Hội, nếu bệnh viện kết luận người này bình thường thì Công an phường sẽ lập hồ sơ xử lý theo quy định. Còn nếu bệnh viện kết luận người này bị tâm thần thì UBND phường vận động gia đình và người này đi trị bệnh.