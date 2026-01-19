Bắt giữ 10 đối tượng đánh bạc bằng hình thức chơi xóc đĩa ở Sơn La

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng đã thừa nhận hành vi Đánh bạc bằng hình thức chơi xóc đĩa được thua bằng tiền ở bản Mé, xã Mường Chanh.

Ngày 19/1, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Sơn La cho biết, vừa phá thành công chuyên án, bắt giữ 10 đối tượng đánh bạc bằng hình thức chơi xóc đĩa được thua bằng tiền tại bản Mé, xã Mường Chanh, tỉnh Sơn La.

Các đối tượng liên quan đến sự việc.

Trước đó, ngày 13/1, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Sơn La chủ trì phối hợp với Công an xã Mường Chanh đã bắt quả tang các đối tượng gồm: Vì Văn Hùng (sinh năm 1980), Lèo Văn Quyền (sinh năm 1992), Lò Sơn Hải (sinh năm 1990), Hoàng Văn Quyên (sinh năm 1990), Lò Văn Út (sinh năm 1985), Hà Quốc Khánh (sinh năm 2000), Lò Văn Nguyễn (sinh năm 1987), Lò Văn Công (sinh năm 1998) cùng trú tại xã Mường Chanh, tỉnh Sơn La và Vương Quốc Định (sinh năm 1981, trú tại xã Mường Hung, tỉnh Sơn La) Trương Xuân Quang (sinh năm 1960, trú tại phường Vinh Lộc, tỉnh Nghệ An). Tang vật thu giữ gồm: 24.510.000 đồng, 1 bộ bát đĩa bằng sứ, 4 quân vị bằng tre hình chữ nhật cùng một số vật chứng có liên quan.

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng đã thừa nhận hành vi Đánh bạc bằng hình thức chơi xóc đĩa được thua bằng tiền, hiện Phòng Cảnh sát Hình sự - Công an tỉnh Sơn La đang tiến hành điều tra làm rõ, xử lý nghiêm vụ việc theo quy định của pháp luật.

