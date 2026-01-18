Hà Nội

Xã hội

Bắt quả tang nhóm người đánh bạc trong phòng trọ ở Phú Thọ

Kiểm tra đăng ký tạm trú tại một nhà trọ trên địa bàn, Công an xã Vĩnh Thành, tỉnh Phú Thọ phát hiện, xử lý nhóm đối tượng đánh bạc ăn tiền.

Nguyễn Hinh

Tin từ Công an tỉnh Phú Thọ ngày 18/1 cho biết, thực hiện kế hoạch tăng cường quản lý cư trú, bảo đảm an ninh, trật tự, nhất là thời điểm giáp Tết Nguyên đán, Công an xã Vĩnh Thành đã tiến hành kiểm tra đột xuất việc đăng ký tạm trú tại nhà trọ của bà Nguyễn Thị G, trú tại thôn Hòa Loan.

z7435746797842-dee8b88a52fa4c9f7ac3dbd43d3f102e.jpg
Hiện trường vụ việc.

Trong quá trình kiểm tra, lực lượng Công an phát hiện tại một phòng trọ có các đối tượng đang ngồi trên giường, trải chiếu đánh bạc ăn tiền bằng hình thức chơi bài liêng. Các đối tượng tham gia gồm Cứ A Thái (SN 2005), Sùng A Chiu (SN 1999) và Lờ A Hạnh (SN 1988), cùng trú tại tỉnh Lào Cai.

Tại hiện trường, Công an xã Vĩnh Thành đã lập biên bản, tạm giữ tang vật gồm một bộ bài tú lơ khơ 49 quân, số tiền 430.000 đồng trên chiếu bạc và 4 điện thoại di động để phục vụ công tác xác minh, xử lý. Qua làm việc ban đầu, các đối tượng thừa nhận hành vi đánh bạc trái phép.

Công an xã Vĩnh Thành đang tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật, đồng thời phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể đẩy mạnh tuyên truyền, nhắc nhở chủ cơ sở cho thuê trọ và người dân chấp hành nghiêm các quy định về quản lý cư trú và phòng, chống tệ nạn xã hội.

Mời quý độc giả xem thêm video: Tuyên án 110 bị cáo trong vụ án đánh bạc và tổ chức đánh bạc.

(Nguồn: THĐT)

#đánh bạc #Công an xã Vĩnh Thành #nhà trọ #quản lý cư trú #Phú Thọ

