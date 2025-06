Bắt giám đốc một công ty khai thác khoáng sản ở Hòa Bình

Ngày 14/6, Công an tỉnh Hòa Bình thông tin, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Phòng Cảnh sát kinh tế) Công an tỉnh Hòa Bình vừa khởi tố vụ án “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại Công ty TNHH MTV Phát Đạt (địa chỉ: khu Lạng, thị trấn Bo, huyện Kim Bôi, tỉnh Hoà Bình). Đồng thời, ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Nguyễn Văn Đây (57 tuổi) - Giám đốc; Bùi Yên Khánh (38 tuổi) - kế toán công ty này.

Bị can Nguyễn Văn Đây (57 tuổi) - Giám đốc công ty và Bùi Yên Khánh (38 tuổi) - Kế toán công ty (từ trái qua phải).

Trước đó, theo kết quả bước đầu xác định, Công ty TNHH MTV Phát Đạt khai thác, chế biến đá vôi làm vật liệu xây dựng thông thường theo giấy phép khoáng sản số 100/QĐ-UBND ngày 10/12/2009 của UBND tỉnh Hòa Bình.

Công suất khai thác theo sản phẩm nguyên khai 30.000 m3/năm; sản lượng đá thành phẩm 37.500 m3/năm.

Quá trình thực hiện khai thác, chế biến khoáng sản công ty đã khai thác ước tính khoảng 305.372 m3 đá nguyên khai, nhưng báo cáo và kê khai không trung thực về trữ lượng đá khai thác, khai man chứng từ kế toán, cố ý cung cấp, xác nhận thông tin, số liệu kế toán sai sự thật, gây thiệt hại về thuế cho nhà nước hàng tỷ đồng.

Hiện, Công an tỉnh Hòa Bình đang củng cố, hồ sơ tài liệu, khẩn trương điều tra vụ án theo quy định của pháp luật.