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Kho tri thức

Bắt gặp tôm hùm xanh và tôm hùm hai màu cực hiếm ở Mỹ

Hai con tôm hùm có màu sắc đặc biệt vừa tìm được “ngôi nhà mới” tại Viện Nghiên cứu Vịnh Maine ở thành phố Portland, bang Maine, Mỹ.

Hà Vy

Một con tên Ethel có cơ thể chia thành hai màu cam và đen, trong khi con còn lại, Gertrude, có màu xanh nổi bật.

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Ethel, con tôm hùm hai màu (trái), và Gertrude, con tôm hùm xanh (phải), được đưa về Viện Nghiên cứu Vịnh Maine.

Ethel được một cơ sở bán buôn tôm hùm ở thành phố Saco phát hiện. Shawn McEwen, người làm việc tại đây cho biết, trong nhiều năm tiếp xúc với tôm hùm, ông hiếm khi bắt gặp một con có màu sắc đặc biệt như vậy. Sau khi liên hệ với Viện Nghiên cứu Vịnh Maine, Ethel được đưa về bể nuôi của viện.

Không lâu sau đó, Gertrude cũng được chuyển đến đây. Nhân viên của Portland Lobster Company đã liên hệ với Viện để tìm nơi nuôi con tôm hùm xanh này.

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Gertrude, con tôm hùm xanh, trên đường về “nhà mới”.

Tôm hùm Mỹ, còn gọi là tôm hùm Maine, thường có màu xanh nâu trong tự nhiên. Màu sắc này giúp chúng khó bị phát hiện khi sống giữa những vùng đá dưới đáy biển. Vỏ tôm hùm chứa một sắc tố gọi là astaxanthin, tạo ra nhiều màu khác nhau như đỏ, vàng và xanh. Khi các lớp sắc tố kết hợp, vỏ của chúng thường có màu nâu xanh lốm đốm.

Tuy nhiên, một số con lại có màu sắc khác thường do đột biến gene. Những thay đổi này có thể khiến lượng sắc tố hoặc cách các sắc tố phân bố trên vỏ khác đi, tạo ra những con tôm hùm màu xanh, đỏ, cam hoặc có nhiều màu trên cùng một cơ thể. Thức ăn cũng có thể ảnh hưởng đến màu sắc của chúng. Chẳng hạn, những con chủ yếu ăn cá nhỏ sẽ nhận được ít astaxanthin hơn so với những con ăn tôm, cua.

Trường hợp của Ethel đặc biệt hơn vì hai nửa cơ thể có màu khác nhau rõ rệt. Kiểu màu này có thể xuất hiện khi hai trứng đã được thụ tinh tiếp xúc với nhau trước khi được đẻ. Một trứng sau đó hấp thụ trứng còn lại, khiến con tôm hùm phát triển với hai bộ thông tin di truyền. Các sắc tố cũng có thể được lưu trữ khác nhau ở hai bên cơ thể, tạo nên màu cam và đen rất rõ ràng.

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Cơ thể 2 màu của Ethel là kết quả của một đột biến gene. (Ảnh: Viện Nghiên cứu Vịnh Maine)

Những con tôm hùm như Ethel và Gertrude cực kỳ khó bắt gặp trong tự nhiên. Cơ hội tìm thấy một con tôm hùm xanh như Gertrude chỉ khoảng 1/2 triệu. Với tôm hùm có hai màu như Ethel, tỷ lệ này còn thấp hơn nhiều, khoảng 1/50 triệu. Một số màu sắc khác cũng rất hiếm, chẳng hạn tôm hùm đỏ có tỷ lệ khoảng 1/10 triệu, còn tôm hùm bạch tạng hoặc có màu giống kẹo bông chỉ khoảng 1/100 triệu.

Vịnh Maine từng được ghi nhận là một trong những vùng biển ấm lên nhanh nhất thế giới do biến đổi khí hậu. Dù nhiệt độ nước đã giảm phần nào từ năm 2021, một báo cáo của Cơ quan Quản lý Khí quyển và Đại dương Quốc gia Mỹ công bố tháng 7/2026 cho thấy môi trường tại đây vẫn chưa ổn định.

Các nhà nghiên cứu cho rằng giáo dục là một phần quan trọng để cộng đồng hiểu và thích ứng với những thay đổi đó. Thông qua việc quan sát các loài vật như Ethel và Gertrude, học sinh không chỉ được biết thêm về tôm hùm mà còn có cơ hội hiểu rõ hơn về hệ sinh thái biển ngay gần nơi mình sinh sống

Popular Science
#tôm hùm #tôm hiếm #Maine #sinh thái biển #đột biến gene #giáo dục môi trường

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Kho tri thức

Mola mola- loài cá khổng lồ có ngoại hình kỳ lạ bậc nhất đại dương

Trông vụng về và chậm chạp, Mola mola vẫn có thể nặng hơn 2 tấn và sở hữu cách sinh tồn đáng kinh ngạc.

Nhìn lần đầu, cá mặt trời đại dương (Mola mola) có thể khiến nhiều người tự hỏi liệu tự nhiên có bỏ dở việc tạo ra nó hay không. Loài cá này có thân hình tròn dẹt, đầu lớn, miệng nhỏ và hai chiếc vây dài nhô ra hai bên, trong khi phần đuôi gần như biến mất. Thế nhưng, đằng sau ngoại hình kỳ lạ ấy lại là một loài cá có khả năng sinh tồn đáng nể, đã tồn tại trên Trái Đất trong hàng chục triệu năm.

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Kho tri thức

Bạch tuộc con dùng xúc tu 'tát' cá để bảo vệ mình

Khi gặp cá có tính chiếm lãnh thổ, bạch tuộc Brazil có thể đổi màu, giơ xúc tu và tung những cú “tát” để đáp trả.

Dưới làn nước nông ngoài khơi Brazil, rất nhiều những cuộc đối đầu kỳ lạ diễn ra giữa các loài động vật biển. Một bên là những con cá đang cố bảo vệ lãnh thổ, bên kia là bạch tuộc con với 8 xúc tu. Khi bị cá áp sát hoặc tấn công, bạch tuộc có thể bất ngờ vung xúc tu và “tát” thẳng vào đối thủ.

Nhưng các nhà khoa học phát hiện những cú tát này không phải hành động tấn công bừa bãi. Bạch tuộc dường như biết điều chỉnh cách phản ứng tùy vào loài cá mà chúng gặp.

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Một con bạch tuộc rạn san hô Brazil đang quan sát một con cá ở gần. (Ảnh: Michaella Andrade)

Nhóm nghiên cứu đã ghi lại 101 cuộc chạm trán giữa 38 con bạch tuộc rạn san hô Brazil (Octopus insularis) còn non và 10 loài cá rạn san hô ở vùng nước nông ven bờ đông bắc Brazil cùng một số đảo ngoài khơi. Khi gặp những loài cá có tính chiếm lãnh thổ, chẳng hạn cá thia, cuộc chạm trán thường diễn ra rất nhanh và căng thẳng. Những con cá này có thể lao tới, đâm hoặc quét về phía bạch tuộc để xua đuổi chúng.

Bạch tuộc khi đó thường phản ứng bằng cách giật mình, thay đổi tư thế và đặc biệt là vung một xúc tu về phía cá. Những cú “tát” này dường như là cách chúng đáp trả khi bị cá gây hấn.

Trái lại, khi gặp những loài cá không có tính bảo vệ lãnh thổ như cá đuôi gai xanh, bạch tuộc thường không phản ứng quyết liệt. Những con cá này thường chỉ đi theo hoặc bơi vòng quanh bạch tuộc trong lúc nó kiếm ăn. Thay vì lao vào đánh nhau, bạch tuộc tiếp tục tìm kiếm thức ăn như không có chuyện gì xảy ra.

Theo các nhà nghiên cứu, điều đó cho thấy bạch tuộc không chỉ đơn giản phản ứng theo bản năng khi có cá xuất hiện. Chúng dường như có thể phân biệt tình huống và lựa chọn cách ứng xử phù hợp.

Một phát hiện khác còn khiến hành vi này trở nên thú vị hơn. Khi đối đầu với cá có tính lãnh thổ, một số con bạch tuộc thay đổi hoa văn trên cơ thể, tạo thành kiểu màu mà nhóm nghiên cứu gọi là “half-blotch”.

Trong trạng thái này, những đốm trắng tròn xuất hiện ở phần cơ thể hướng về phía con cá. Các nhà nghiên cứu nhận thấy cá dường như có xu hướng lùi lại sau khi bạch tuộc thể hiện kiểu hoa văn đặc biệt này.

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Một con bạch tuộc rạn san hô Brazil non ẩn mình giữa những rạn san hô. (Ảnh: Michaella Andrade)

Họ cho rằng hoa văn có thể đóng vai trò như một tín hiệu cảnh báo, nhưng hiện chưa thể khẳng định bạch tuộc chủ động tạo ra nó để gửi thông điệp cho cá hay đây chỉ là phản ứng tự nhiên của cơ thể khi bị đe dọa.

Các nhà nghiên cứu còn nhận thấy mỗi con bạch tuộc dường như có một “tính cách” riêng. Một số con khá nhút nhát, trong khi những con khác phản ứng mạnh hơn khi gặp các loài vật xung quanh. Hiện nhóm nghiên cứu chưa biết những khác biệt này có liên quan đến tuổi, giới tính hay có duy trì ổn định theo thời gian hay không.

Điều thú vị là khi nhóm nghiên cứu quay phim bạch tuộc trong môi trường tự nhiên, chúng thường tỏ ra tò mò với máy quay, thậm chí vươn xúc tu chạm vào thiết bị. Một con còn lấy trộm quả chì dùng cho việc lặn của các nhà nghiên cứu rồi mang thẳng vào hang.

Các nhà khoa học cho rằng những quan sát mới giúp cho thấy hành vi của bạch tuộc phức tạp hơn chúng ta vẫn tưởng.

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Kho tri thức

Phát hiện bốn loài tắc kè hoa độc nhất trên Trái Đất

Bốn loài tắc kè hoa hoàn toàn mới vừa được phát hiện tại vùng rừng núi hẻo lánh của Mozambique, hé mở sự đa dạng sinh học kỳ diệu.

Nhờ các cuộc khảo sát thực địa trong những khu rừng nhiệt đới hẻo lánh phía bắc Mozambique, GS Krystal A. Tolley và TS Werner Conradie đã phát hiện và mô tả thành công bốn loài tắc kè hoa rừng hoàn toàn mới thuộc chi Sylvan Chameleons. Điểm đặc biệt nhất là mỗi loài trong số chúng đều được phát hiện là duy nhất trên một ngọn núi riêng biệt.

Khu vực này có địa hình rất đặc biệt. Các ngọn núi đá mọc lên giữa vùng thảo nguyên khô hạn, giúp giữ lại mây và mưa để tạo thành những vạt rừng ẩm ướt trên đỉnh. Vì bị ngăn cách bởi khoảng thảo nguyên rộng lớn bên dưới, các loài vật trên từng đỉnh núi bị chia cắt hoàn toàn với thế giới xung quanh. Chúng trải qua quá trình tiến hóa độc lập suốt hàng triệu năm, tạo nên những loài đặc hữu không thể tìm thấy ở bất kỳ nơi nào khác trên Trái Đất.

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