Bắt đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm ở Hải Phòng

Cơ quan Công an tỉnh Lai Châu vừa phối hợp bắt giữ đối tượng Cầm Văn Thường về hành vi trốn thi hành án phạt tù về tội Tàng trữ trái phép chất ma tuý.

Ngày 4/7, Công an tỉnh Lai Châu cho biết, ngày 3/7, tại cửa khẩu Hữu Nghị, Lạng Sơn, Phòng Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp Công an tỉnh phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ tỉnh Lạng Sơn bắt đối tượng truy nã nguy hiểm Cầm Văn Thường (SN 2002, trú tại xã Than Uyên, tỉnh Lai Châu) bị truy nã về hành vi trốn thi hành án phạt 12 tháng tù về tội Tàng trữ trái phép chất ma tuý.