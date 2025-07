Bắt đối tượng đột nhập, dùng dao đe dọa nữ chủ nhà ở Lâm Đồng

Lãnh đạo Công an tỉnh Lâm Đồng vừa thay mặt Bộ Công an trao thưởng đột xuất cho các đơn vị lập chiến công xuất sắc trong vụ án bắt giữ người trái pháp luật.

Trước đó, tại Hội nghị sơ kết công tác công an 6 tháng đầu năm 2025, Thiếu tướng Trương Minh Đương – Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng đã thay mặt Bộ Công an trao thưởng cho các đơn vị lập chiến công xuất sắc trong chuyên án.

Cụ thể, Bộ Công an quyết định thưởng đột xuất cho Phòng Cảnh sát hình sự với số tiền 20 triệu đồng; Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra và Công an xã Hàm Liêm 15 triệu đồng, tiền thưởng trích từ Quỹ phòng, chống tội phạm Trung ương.