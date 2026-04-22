Bắt đối tượng cho vay lãi suất “cắt cổ” ở TP HCM

Hoàng Đức Huy cho vay với lãi suất “cắt cổ” 365%/năm, gấp hơn 18 lần mức lãi suất tối đa theo quy định vừa bị Công an bắt giữ.

Xuân Danh

Ngày 22/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP HCM đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Hoàng Đức Huy (25 tuổi, ngụ TP HCM) về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự, với số tiền thu lợi bất chính hơn 400 triệu đồng.

Công an đọc Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Hoàng Đức Huy

Trước đó, ngày 27/3, Tổ tuần tra 363 Công an phường Tăng Nhơn Phú (TP HCM) phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự kiểm tra hành chính Hoàng Đức Huy và 1 đối tượng khi cả hai có biểu hiện nghi vấn trên địa bàn. Qua làm việc, lực lượng chức năng phát hiện dấu hiệu hoạt động cho vay lãi nặng.

Theo điều tra, từ khoảng tháng 4 - 5/2025, Huy tổ chức cho vay tiền dưới hình thức góp ngày; người vay liên hệ qua điện thoại, sau đó hai bên thỏa thuận và giao nhận tiền bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản. Đáng chú ý, Huy không giữ giấy tờ tài sản mà thu thêm nhiều khoản “phí dịch vụ”, “tiền cà phê”, “tiền đi lại” để hợp thức hóa lãi suất cao.

Điển hình, với trường hợp bà N.T.K.C, Huy đã thực hiện liên tiếp hàng chục khoản vay “đáo hạn dây chuyền”. Ban đầu vay 20 triệu đồng nhưng do lãi suất cao và cách tính chồng lãi, người vay liên tục phải vay khoản mới để trả khoản cũ. Tổng cộng từ tháng 5/2025 đến tháng 3/2026, Huy đã thực hiện 47 khoản vay đối với bà C.

Cơ quan điều tra xác định lãi suất Huy áp dụng khoảng 1%/ngày (tương đương 365%/năm), gấp hơn 18 lần mức lãi suất tối đa theo quy định. Tổng số tiền thu lợi bất chính hơn 402 triệu đồng. Ngoài hình thức vay góp, Huy còn cho vay “đứng” với số tiền lớn, thu lãi định kỳ 5 ngày/lần, khiến người vay rơi vào vòng xoáy nợ nần kéo dài.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra đang tiếp tục củng cố chứng cứ, mở rộng điều tra, làm rõ tất cả các đối tượng có liên quan, xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Dự kiến thông xe toàn tuyến cao tốc Bắc - Nam vào dịp 30/4

Việc hoàn thành và đưa vào khai thác đồng bộ 12 dự án thành phần cao tốc Bắc - Nam phía Đông trong tháng 4/2026 được kỳ vọng sẽ nâng cao năng lực kết nối, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và đáp ứng nhu cầu đi lại tăng cao dịp lễ 30/4 - 1/5.