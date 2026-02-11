Khởi tố đối tượng cho vay lãi nặng, thu lợi bất chính hàng trăm triệu đồng

Từ tháng 2/2025 đến nay, N.A.T đã cho 8 người trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn và thành phố Hà Nội vay tiền với lãi suất từ 146% đến 365%/năm.

Ngày 11/2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lạng Sơn cho biết đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với N.A.T (sinh năm 2000; trú tại phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám, thành phố Hà Nội) về hành vi Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự, theo quy định của pháp luật.

Theo kết quả điều tra, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Lạng Sơn phát hiện N.A.T có nhiều hoạt động cho vay tiền với lãi suất cao, phương thức, thủ đoạn tinh vi. Tiến hành xác minh, cơ quan Công an đã triệu tập, đấu tranh làm rõ hành vi vi phạm của đối tượng.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, từ tháng 2/2025 đến nay, N.A.T đã cho 8 người trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn và thành phố Hà Nội vay tiền với lãi suất từ 146% đến 365%/năm, vượt nhiều lần mức lãi suất theo quy định của pháp luật.

Trong đó, có 3 trường hợp vay tiền bằng hình thức “bát họ” trực tiếp, 5 trường hợp vay tiền bằng hình thức kiểm soát quyền sử dụng tài khoản iCloud trên điện thoại di động iPhone của người vay; các hợp đồng cho vay được N.A.T quản lý thông qua ứng dụng Morman trên máy tính. Tổng số tiền cho vay xác định trên 600.000.000 đồng, số tiền thu lợi bất chính hơn 150.000.000 đồng.

Quá trình mở rộng điều tra, Cơ quan Công an còn xác định N.A.T đang quản lý khoảng 1.200 mã vay tiền bằng hình thức cho vay thông qua kiểm soát tài khoản iCloud, được theo dõi, quản lý trên ứng dụng Morman nêu trên.

Tại Cơ quan điều tra, N.A.T đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của bản thân. Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lạng Sơn đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án, làm rõ các cá nhân có liên quan để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

