Xã hội

Bắt đối tượng bỏ gạch vào hộp hàng giao cho khách để lừa đảo

Quá trình điều tra cho thấy, Bùi Lại Việt Anh đã thực hiện lừa đảo 5 bị hại ở nhiều địa phương trên cả nước, với tổng số tiền 35 triệu đồng

Thanh Hà

Ngày 15/9, thông tin từ Công an phường Tây Hiếu (Công an tỉnh Nghệ An) cho biết, đơn vị vừa phá thành công chuyên án, bắt một đối tượng về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua không gian mạng với thủ đoạn tinh vi.

Theo đó, đầu tháng 9/2025, Công an phường Tây Hiếu, tỉnh Nghệ An nhận được phản ánh của quần chúng nhân dân về tài khoản Facebook có tên “Viet Anh” có dấu hiệu lừa đảo qua không gian mạng.

anh-bai.png
Bùi Lại Việt Anh tại cơ quan Công an.

Công an phường Tây Hiếu đã báo cáo lãnh đạo Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An chỉ đạo cán bộ Tổ địa bàn số 2 phối hợp Công an phường triển khai các biện pháp nghiệp vụ tiến hành xác minh trên không gian mạng.

Kết quả trong thời gian ngắn đã nhanh chóng xác định Bùi Lại Việt Anh (SN 2007, trú tại xã Liên Hòa, tỉnh Phú Thọ) là đối tượng thực hiện hành vi lừa đảo trên không gian mạng.

Đối tượng đã sử dụng tài khoản Facebook có tên “Viet Anh” đăng bán mô hình nhân vật hoạt hình theo xu hướng thị trường như: Gundam, Dragon ball, One piece... Để tạo niềm tin cho bị hại, với những đơn hàng đầu tiên Việt Anh đã chào bán các mẫu mã, sản phẩm với giá trị thấp so với thị trường.

Khi đã tạo được niềm tin, Việt Anh giới thiệu, chào bán các hình mô phỏng nhân vật phiên bản giới hạn, có giá trị cao, với hình thức chuyển tiền rồi mới nhận hàng và không được kiểm tra hàng.

hh.png
“Gạch” được đối tượng bỏ vô trong hộp giao hàng để lừa các bị hại.

Tinh vi hơn, đối tượng đưa ra nhiều ưu đãi như, đặt số lượng lớn sẽ được giảm giá phần trăm và được miễn phí vận chuyển. Tuy nhiên, sau khi các bị hại nhận hàng nói trên thì phát hiện bên trong là gạch.

Ngày 14/9, lãnh đạo Văn Phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An đã chỉ đạo Tổ công tác gồm Công an phường Tây Hiếu và Tổ địa bàn số 2, tiến hành bắt, giữ người trong trường hợp khẩn cấp và khám xét chỗ ở đối với Bùi Lại Việt Anh về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Tang vật thu giữ 2 điện thoại di động, 5 hộp hàng và nhiều viên gạch (được chuẩn bị để thực hiện hành vi lừa đảo).

Bước đầu xác định, bằng thủ đoạn trên, Bùi Lại Việt Anh đã thực hiện lừa đảo 5 bị hại ở nhiều địa phương trên cả nước, với tổng số tiền 35 triệu đồng.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan Công an củng cố hồ sơ và tiếp tục điều tra làm rõ.

>>> Mời độc giả xem thêm video Trà Vinh: Bắt chủ hụi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản:

(Nguồn: THĐT)
#Nghệ An #Công an #lừa đảo #facebook #giao hàng #Phú Thọ

