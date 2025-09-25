Hà Nội

Xã hội

Bắt Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần đường sắt Vĩnh Phú

Khi còn là Giám đốc và Phó Giám đốc Công ty Đường sắt Yên Lào, Cường và Thái đã gây sức ép đối với các đơn vị nhà thầu thi công, chiếm đoạt trên 400 triệu đồng.

Hải Ninh

Ngày 25/9, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường Công an tỉnh Lào Cai cho biết đơn vị vừa thi hành Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Văn Cường (SN 1970) - nguyên Giám đốc Công ty cổ phần Đường sắt Yên Lào, hiện là Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đường sắt Vĩnh Phú và Lê Minh Thái (SN 1969) - Phó Giám đốc Công ty cổ phần Đường sắt Yên Lào về hành vi “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản”.

66666.jpg
Cơ quan Cảnh sát điều tra thi hành Lệnh khám xét nơi ở của đối tượng Nguyễn Văn Cường

Trước đó, ngày 19/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Cường và Lê Minh Thái để điều tra về hành vi “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản” theo khoản 2 Điều 355 Bộ luật Hình sự.

Theo kết quả điều tra ban đầu, trong thời gian đảm nhiệm các chức vụ Giám đốc và Phó Giám đốc Công ty cổ phần Đường sắt Yên Lào, Nguyễn Văn Cường và Lê Minh Thái đã lợi dụng vị trí, quyền hạn trong quản lý, điều hành để yêu cầu, gây sức ép đối với các đơn vị nhà thầu đang tham gia thi công công trình kè chống sạt lở bờ sông Hồng, có nhu cầu vận chuyển vật liệu qua lối mở, đường ngang qua đường sắt, từ đó chiếm đoạt trên 400 triệu đồng đồng của 3 đơn vị thi công.

65544.jpg
Khám xét nơi làm việc của đối tượng Lê Minh Thái

Việc khởi tố, bắt tạm giam các bị can trên thể hiện sự kiên quyết đấu tranh của lực lượng Công an tỉnh Lào Cai trong công tác phòng ngừa, phát hiện, xử lý nghiêm minh các hành vi tham nhũng, tiêu cực, góp phần giữ vững kỷ cương, pháp luật và củng cố niềm tin của Nhân dân.

Nguồn: THĐT
#Công ty Vĩnh Phú #tham nhũng #đường sắt #Lào Cai #Cường #Thái

Xã hội

Lừa bán điện thoại rởm, nhóm bị cáo lĩnh 57 năm tù

Nhóm đối tượng lên mạng xã hội lừa đảo bán điện thoại xịn giá rẻ, nhưng giao điện thoại rởm cho 166 bị hại, chiếm đoạt hơn 1,2 tỷ đồng.

Toà án Nhân dân tỉnh Hà Tĩnh vừa mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử đối với bị cáo Đặng Thị Thêm cùng 8 đồng phạm về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo quy định tại Điều 174 Bộ luật Hình sự.

imagesthumbe397c127-ebc2-4d76-8303-1e6e4ead7cbb.jpg
Các bị cáo tại phiên toà.
Xem chi tiết

Tin 24/7

Lào Cai: Khởi tố công chức xã chiếm đoạt gần 85 triệu đồng khi làm sổ đỏ

Lợi dụng quá trình làm thủ tục cấp sổ đỏ, công chức kinh tế Vi Văn Ngọt (SN 1991) đã chiếm đoạt tài sản của 5 hộ dân tại xã Thượng Hà.

Ngày 24/9/2025, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Lào Cai cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với ông Vi Văn Ngọt (SN 1991), công chức Phòng kinh tế, UBND xã Thượng Hà, về tội “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản”.

555.jpg
Kiểm sát viên kiểm sát việc thi hành các quyết định tố tụng đối với bị can. (Ảnh: CA Lào Cai)
Xem chi tiết

Xã hội

Nguyên nhân nhóm bảo vệ hành hung người chạy xe ôm ở Lào Cai

Do mâu thuẫn về việc anh Dũng vào bệnh viện nhận chở người quen, là 1 bệnh nhân chạy thận cùng với người nhà về xóm trọ nên nhóm bảo vệ đã hành hung nạn nhân.

Liên quan đến vụ việc một nhóm bảo vệ đánh một người đi xe máy trước sảnh Bệnh viện Đa khoa số 1 tỉnh Lào Cai, ngày 24/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 03 bị can về tội “Gây rối trật tự công cộng”.

4.jpg
Các đối tượng trong vụ án.
Xem chi tiết

