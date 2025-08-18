Hà Nội

Xã hội

Bắt 4 đối tượng vụ chém lìa ngón tay một cán bộ Công an Hải Phòng

Ngày 18/8, Công an TP Hải Phòng thông tin vụ một cán bộ công an bị chém lìa ngón tay  ở Cơ sở Cai nghiện ma túy số 1, phường Bạch Đằng.

Hải Ninh

Theo đó, khoảng 8h57 ngày 17/8, tại khu vực cổng thuộc Cơ sở Cai nghiện ma túy số 1, phường Bạch Đằng, Hải Phòng, xuất hiện một số đối tượng, trong đó có Phạm Văn Trường (sinh năm 1993, trú tại Thôn Phù Lưu 2, xã Việt Khê, TP Hải Phòng) tụ tập, mang theo băng rôn, đồng thời phát trực tiếp trên mạng xã hội, gây mất an ninh, trật tự.

77777.png
Các đối tượng Phạm Văn Trường (X), Vũ Hữu Cương, Đỗ Thành Đạt và Trần Ngọc Tân

Trong lúc làm nhiệm vụ tuyên truyền, hướng dẫn tại cổng Cơ sở Cai nghiện ma túy số 1, một cán bộ Tổ Cảnh sát bảo vệ mục tiêu - Phòng Cảnh sát Cơ động CATP Hải Phòng bị Phạm Văn Trường dùng dao chém gây thương tích ở tay.

Ngay sau khi nhận được tin, Đại tá Bùi Trung Thành - Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an TP Hải Phòng đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự tập trung lực lượng phối hợp với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý, Công an phường Bạch Đằng và Công an xã Việt Khê tổ chức bắt giữ ngay đối tượng Phạm Văn Trường, đồng thời khẩn trương truy bắt các đối tượng còn lại.

Quá trình điều tra, xác minh đã triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, với tinh thần tập trung cao, quyết liệt và mưu trí, chỉ sau hơn 3 giờ các lực lượng Công an thành phố đã bắt giữ được ba đối tượng còn lại gồm: Vũ Hữu Cương, sinh năm: 1995, nơi cư trú: Thôn Phù Lưu 2, xã Việt Khê, TP Hải Phòng; Đỗ Thành Đạt, sinh năm: 2004, nơi cư trú: Thôn Lại Xuân 8, xã Việt Khê, TP Hải Phòng; Trần Ngọc Tân, sinh năm: 2004, nơi cư trú: Tổ dân phố 10, phường Lưu Kiếm, TP Hải Phòng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hải Phòng đã ra quyết định tạm giữ hình sự 4 đối tượng: Phạm Văn Trường, Vũ Hữu Cương, Đỗ Thành Đạt và Trần Ngọc Tân để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

