Bảo tồn không gian văn hóa khi phát triển trục cảnh quan sông Hồng

Người dân mong muốn các di tích, không gian văn hóa và dấu ấn lịch sử đặc trưng của Thủ đô được nghiên cứu bảo tồn trong quá trình triển khai.

Ngày 14/7, tại phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các đại biểu xem xét báo cáo công tác dân nguyện của Quốc hội tháng 6/2026.

Người dân kỳ vọng vào bộ máy mới, quan tâm các chính sách dân sinh

Phát biểu tại phiên họp, bà Hà Thị Nga, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, cho biết Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cơ bản thống nhất với dự thảo báo cáo công tác dân nguyện tháng 6/2026.

Bà Hà Thị Nga, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Theo bà Hà Thị Nga, báo cáo được chuẩn bị công phu, chi tiết, phản ánh sát tình hình thực tiễn, đồng thời tổng hợp khá đầy đủ những ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân.

Theo Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, cử tri và Nhân dân tiếp tục thể hiện sự tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, sự điều hành của Chính phủ, đồng thời đặt nhiều kỳ vọng vào hiệu quả vận hành của bộ máy hệ thống chính trị theo mô hình mới.

Người dân đánh giá cao những nỗ lực trong chỉ đạo chuyển đổi số, công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và các kết quả trong hoạt động đối ngoại. Đặc biệt, sự tham gia trực tiếp của lãnh đạo Đảng, Nhà nước trong các hoạt động đối ngoại được nhìn nhận là yếu tố góp phần nâng cao vị thế, uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế.

Bà Hà Thị Nga cũng cho biết, các hoạt động hướng về nguồn cội, tri ân người có công trong thời gian qua nhận được sự quan tâm, đồng tình của xã hội.

Trong đó, chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ đã nhận được sự hưởng ứng của đông đảo người dân, cung cấp thêm nhiều thông tin phục vụ công tác xác minh, tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.

Các hoạt động tưởng niệm được tổ chức tại Công viên Lê Thị Riêng và nhiều địa phương trên cả nước với sự tham dự của lãnh đạo Đảng, Nhà nước cũng tạo được sự xúc động, lan tỏa đạo lý “uống nước nhớ nguồn”.

Theo bà Hà Thị Nga, thông qua hệ thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, nhiều người Việt Nam đang sinh sống ở nước ngoài đã gửi ý kiến bày tỏ sự xúc động, đồng thời tiếp tục lan tỏa những giá trị nhân văn của các hoạt động tri ân.

Qua theo dõi dư luận xã hội và tình hình Nhân dân, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ghi nhận sự quan tâm của người dân đối với nhiều chính sách dân sinh như triển khai xăng sinh học E10, điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và phát triển nhà ở xã hội.

“Cử tri và Nhân dân mong muốn các cơ quan chức năng tiếp tục tăng cường truyền thông chính sách, bảo đảm công khai, minh bạch, qua đó tạo sự đồng thuận cao hơn trong xã hội”, bà Hà Thị Nga nói.

Đề nghị bổ sung thông tin về Bệnh viện Bạch Mai cơ sở 2

Góp ý vào báo cáo công tác dân nguyện tháng 6/2026, bà Hà Thị Nga đề nghị bổ sung thông tin về việc Bệnh viện Bạch Mai cơ sở 2 tại Ninh Bình chính thức khai trương, đưa vào hoạt động ngày 26/6.

Theo bà, đây là sự kiện nhận được sự quan tâm của dư luận, tạo tâm lý phấn khởi trong người dân khu vực. Cơ sở y tế này được kỳ vọng góp phần nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh, đồng thời giảm áp lực cho các bệnh viện tuyến trên.

Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cũng đánh giá cao việc Ủy ban Dân nguyện và Giám sát đưa kịp thời vào báo cáo những vấn đề được dư luận quan tâm.

Các nội dung đáng chú ý gồm những bất thường liên quan đến điểm thi môn Toán tại Tuyên Quang, sai phạm trong xuất bản cuốn sách “Chuyện với Thanh”, tình trạng sản xuất, kinh doanh hàng giả, thuốc giả và một số vụ tai nạn liên quan đến phương tiện giao thông đường thủy.

Liên quan đến cuốn sách “Chuyện với Thanh”, bà Hà Thị Nga cho biết Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã làm việc với Hội Nhà văn Việt Nam để nắm bắt tình hình, tổng hợp thông tin và báo cáo các cơ quan có thẩm quyền.

Người dân mong muốn bảo tồn không gian văn hoá khi phát triển trục cảnh quan sông Hồng

Đề cập đến dự án trục đại lộ cảnh quan sông Hồng, bà Hà Thị Nga cho biết Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã ban hành Văn bản số 653, tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân trong tháng 6, gửi Đảng ủy Quốc hội và Ủy ban Dân nguyện và Giám sát của Quốc hội.

Bối cảnh cảnh quan sông Hồng.

Theo bà, qua Cổng Mặt trận số 24/7, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã tiếp nhận nhiều ý kiến của cử tri Thủ đô liên quan đến dự án này. Những ý kiến trên đã được tổng hợp, báo cáo Đảng ủy Quốc hội và gửi Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương.

“Chúng tôi đề nghị nghiên cứu, tính toán để bổ sung nội dung này vào báo cáo dân nguyện tháng 6 với liều lượng, dung lượng phù hợp. Đây là vấn đề được cử tri và Nhân dân Thủ đô Hà Nội đặc biệt quan tâm trong thời gian qua”, bà Hà Thị Nga kiến nghị.

Theo Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, người dân cơ bản đồng tình với chủ trương xây dựng không gian cảnh quan hiện đại dọc sông Hồng. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai, người dân mong muốn các cơ quan chức năng nghiên cứu kỹ để bảo tồn các di tích lịch sử, không gian văn hóa và những dấu ấn đặc trưng của Hà Nội.

Khu vực dự kiến triển khai dự án gắn với nhiều di tích, làng cổ và không gian sinh hoạt truyền thống, tạo nên nét đặc trưng “làng trong phố, phố trong làng” của Thủ đô.

Vì vậy, người dân đề nghị quá trình quy hoạch cần xác định rõ các khu vực cần bảo tồn, bảo đảm sự hài hòa giữa phát triển đô thị hiện đại với việc gìn giữ các giá trị văn hóa, lịch sử lâu đời.

Cảnh báo nguy cơ phát sinh khiếu kiện đất đai khi dự án được tháo gỡ

Đề cập công tác giám sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiến nghị của cử tri, bà Hà Thị Nga đồng tình với nhận định về những nguy cơ, thách thức có thể phát sinh trong thời gian tới.

Theo bà, khi nhiều dự án trọng điểm được tháo gỡ vướng mắc, tái khởi động, các vấn đề liên quan đến thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư cần được dự báo, xử lý từ sớm để hạn chế phát sinh các vụ việc kéo dài, phức tạp.

Bà Hà Thị Nga đánh giá cao việc Ủy ban Thường vụ Quốc hội kiên trì giám sát, thúc đẩy giải quyết dứt điểm nhiều vụ việc tồn đọng, trong đó có sáu vụ việc phức tạp tại tỉnh Vĩnh Long và các vụ việc liên quan đến hành vi lừa đảo bán hợp đồng kỳ nghỉ.

Trong thời gian tới, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam sẽ tiếp tục phối hợp với Ủy ban Dân nguyện và Giám sát để tổng hợp đầy đủ ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân.

Cổng Mặt trận số 24/7 tiếp tục được vận hành, hoàn thiện nhằm tiếp nhận nhanh chóng các phản ánh từ cơ sở; đồng thời tăng cường giám sát quá trình tiếp nhận, xử lý và giải quyết những kiến nghị chính đáng của người dân.