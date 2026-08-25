Bão số 4 ảnh hưởng Bắc Bộ, dự báo suy yếu thành áp thấp nhiệt đới

Bão số 4 ảnh hưởng, Bắc Bộ với mưa lớn, lốc, sét, gây ngập lụt, sạt lở đất và ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, giao thông.

Thông tin về cơn bão số 4 trên biển đông, bản tin lúc 2h chiều nay của Trung tâm Khí tượng Thủy văn quốc gia cho biết, vào hồi 13h ngày 25/8, vị trí tâm bão ở vào khoảng 19,4 độ Vĩ Bắc; 108,1 độ Kinh Đông, trên khu vực Nam Vịnh Bắc Bộ. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (62-74km/h), giật cấp 10. Di chuyển theo hướng Đông, tốc độ từ 5-10km/h.

Dự báo, đến 13h ngày 26/8 vị trí tâm bão vào khoảng 21,3N-110,1E; trên đất liền phía Bắc bán đảo Lôi Châu (Trung Quốc), di chuyển theo hướng Đông Bắc, với tốc độ khoảng 10km/h. và sẽ suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới, sức gió mạnh nhất cấp 7, giật cấp 9. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3, khu vực ảnh hưởng là Vịnh Bắc Bộ (bao gồm đặc khu Bạch Long Vĩ).

Vị trí của bão số 4. Ảnh nchmf.gov.vn

Cơ quan khí tượng cũng dự báo, chiều tối và đêm 25/8, Bắc Bộ và Thanh Hoá có mưa rào và rải rác có dông với lượng mưa 15-35mm, cục bộ có nơi mưa to trên 80mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Mưa dông kèm theo các hiện tượng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh có thể gây ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, các công trình giao thông, cơ sở hạ tầng. Mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp. Cấp độ rủi ro thiên tai do lốc, sét, mưa đá: cấp 1.

Lũ trên các sông, suối có thể gây ngập lụt tại các vùng trũng thấp. Ảnh nchmf.gov.vn

Cơ quan khí tượng cũng cho biết, hiện trạng lũ hạ lưu sông Thương (Bắc Ninh) đang dao động ở mức đỉnh, hạ lưu sông Cầu (Bắc Ninh), sông Bưởi (Thanh Hóa), thượng lưu sông Cả (Nghệ An) đang lên; lũ hạ sông Lục Nam (Bắc Ninh), hạ lưu sông Mã (Thanh Hóa) đang xuống.

Dự báo trong 06-12h tới, lũ hạ lưu sông Thương khả năng đạt đỉnh vào sáng nay và ở mức trên báo động (BĐ) 3; lũ hạ lưu sông Lục Nam tiếp tục xuống và ở mức BĐ2 BĐ3; hạ lưu sông Cầu sẽ đạt đỉnh và ở mức dưới BĐ3.

Trong 12-24h tiếp theo, lũ hạ lưu sông Thương sẽ xuống và ở mức trên BĐ3; hạ lưu sông Lục Nam sẽ xuống dưới BĐ2; lũ hạ lưu sông Cầu sẽ xuống và ở mức trên BĐ2.

Trong ngày 25/8, lũ trên sông Trung (Lạng Sơn) duy trì ở mức cao từ BĐ2-BĐ3 và trên BĐ3; lũ hạ lưu sông Bưởi (Thanh Hóa) đạt đỉnh ở mức xấp xỉ BĐ3. Lũ thượng nguồn các sông ở Nghệ An khả năng lên mức BĐ1 BĐ2.

Cấp độ rủi ro thiên tai do lũ ở Lạng Sơn, Bắc Ninh ở cấp 3; Cấp độ rủi ro thiên tai do lũ ở Cao Bằng, Thanh Hóa ở cấp 1-2.

Lũ trên các sông, suối có thể gây ngập lụt tại các vùng trũng thấp ven sông, ảnh hưởng tới các hoạt động như giao thông thủy, nuôi trồng thủy sản, sản xuất nông nghiệp, dân sinh và các hoạt động kinh tế- xã hội.