Bão Kajiki tiến gần, Trung Quốc chuẩn bị ứng phó sao?

Thế giới

Bão Kajiki tiến gần, Trung Quốc chuẩn bị ứng phó sao?

Trung Quốc đã kích hoạt hệ thống ứng phó khẩn cấp với bão, lũ cấp độ IV ở tỉnh Hải Nam khi bão Kajiki đang tiến gần.

Theo Tân Hoa Xã, Bộ Quản lý Khẩn cấp Trung Quốc ngày 23/8 đã kích hoạt phản ứng khẩn cấp với bão, lũ cấp độ IV ở tỉnh Hải Nam khi bão Kajiki đang tiến gần. Ảnh: Các du thuyền trở về bến tàu ở Tam Á, tỉnh Hải Nam, miền nam Trung Quốc, ngày 23/8. (Nguồn ảnh: THX)
Bộ này cho biết, Bộ chỉ huy phòng chống lũ lụt và cứu trợ hạn hán đã bắt đầu thực hiện các biện pháp ứng phó khẩn cấp và cử một nhóm công tác đến tỉnh Hải Nam để hỗ trợ nỗ lực cứu trợ bão, lũ tại địa phương.
Theo cơ quan khí tượng, vào lúc 11 giờ sáng 23/8, tâm bão Kajiki nằm cách thành phố Tam Á của Hải Nam khoảng 650 km về phía đông trên biển và dự kiến ​​sẽ di chuyển về phía tây với tốc độ lên tới 25 km một giờ với cường độ dự kiến ​​sẽ tăng lên đáng kể.
Trung tâm Khí tượng Quốc gia Trung Quốc đã ban hành cảnh báo vàng về bão Kajiki hôm 23/8, cảnh báo rằng bão có khả năng đổ bộ hoặc đi qua gần bờ biển phía nam đảo Hải Nam vào khoảng tối 24/8.
Cơ quan này cho biết một số khu vực trên đảo Hải Nam dự kiến ​​sẽ có mưa lớn từ ngày 23 đến 24/8.
Được biết, Trung Quốc có hệ thống ứng phó khẩn cấp gồm 4 cấp, trong đó cấp độ I là cấp độ ứng phó nghiêm trọng nhất, và hệ thống cảnh báo thời tiết 4 cấp, trong đó màu đỏ là cảnh báo nghiêm trọng nhất, tiếp theo là màu cam, vàng và xanh lam.
Một bức ảnh chụp từ trên cao vào ngày 23/8/2025 cho thấy những chiếc du thuyền tại một bến tàu ở Tam Á, tỉnh Hải Nam, miền nam Trung Quốc, khi bão đang tiến gần.
>>> Mời độc giả xem thêm video về một sự cố cầu treo ở Trung Quốc. (Nguồn video: Xinhua News)
