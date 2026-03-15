Báo chí tạo được sinh khí hồ hởi, phấn khởi trong bầu cử

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đánh giá rất cao các cơ quan thông tấn báo chí Trung ương và địa phương, qua đó tạo được sinh khí hồ hởi, phấn khởi trong bầu cử.

Thiên Tuấn

Sau khi thực hiện quyền công dân tại khu vực bỏ phiếu số 14, xã Hóc Môn, TP HCM, lúc 11h30' sáng 15/3, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia đã đến Trung tâm báo chí (Nhà Quốc hội, Hà Nội) thăm hỏi, động viên phóng viên, biên tập viên các cơ quan thông tấn, báo chí.

0695499e750cfb52a21d.jpg
Chủ tịch Quốc hội thăm, động viên phóng viên báo chí tác nghiệp bầu cử tại Nhà Quốc hội.

Chủ tịch Quốc hội chia sẻ, qua theo dõi hoạt động của báo chí từ báo hình, báo giấy, báo điện tử, báo nói, phát thanh… phục vụ tuyên truyền cho cuộc bầu cử Quốc hội khóa XVI và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031, bản thân ông đánh giá sức lan tỏa rất lớn trong xã hội về cuộc bầu cử lần này.

“Tôi cũng đọc nhiều bài viết có ấn tượng, có chiều sâu. Có thể nói là các bài viết vừa mang tính lý luận nhưng cũng mang tính thực tiễn rất cao. Cuộc bầu cử lần này cũng sẽ chứng minh năng lực, trình độ, trí tuệ, bản lĩnh của các nhà báo từ Trung ương đến địa phương”, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nói.

Chủ tịch Quốc hội cũng cho biết, bản thân ông đánh giá rất cao sự vào cuộc quyết liệt của các cơ quan thông tấn báo chí Trung ương và địa phương, qua đó tạo được sinh khí hồ hởi, phấn khởi trong toàn Đảng, toàn quân, toàn dân. Bên cạnh đó là công tác an ninh trật tự được đảm bảo an toàn tuyệt đối.

“Quan trọng vẫn là ý Đảng lòng dân. Người dân rất là hồ hởi, phấn khởi đợi ngày hôm nay để thể hiện quyền làm chủ, quyền đi bầu và là nghĩa vụ thiêng liêng của công dân. Cuộc bầu cử lần này để chọn những người xứng đáng có đức, có tài, có trình độ, có năng lực, có tâm, có tầm để góp phần vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc bước vào kỷ nguyên mới, thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV”, Chủ tịch Quốc hội chia sẻ.

Chính trị

Hà Tĩnh dẫn đầu cả nước về tỷ lệ cử tri tham gia bỏ phiếu

Theo số liệu tổng hợp, Hà Tĩnh đang là địa phương dẫn đầu cả nước với 91,64% cử tri tham gia bỏ phiếu.

Đúng 11h20’ ngày 15/3, bà Nguyễn Thị Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội, Ủy viên Hội đồng Bầu cử quốc gia đã công bố tỷ lệ bầu cử tại các địa phương.

a1f236fa0b688536dc79.jpg
Chính trị

Tổng Bí thư Tô Lâm: ‘Lựa chọn những người uy tín nhất tiếp tục lãnh đạo đất nước’

Tổng Bí thư khẳng định, đây là ngày hội lớn của đất nước, để lựa chọn những người có đủ uy tín, tín nhiệm, gánh vác công việc chung của đất nước.

Sáng 15/3, Tổng Bí thư Tô Lâm dự lễ khai mạc bầu cử và tham gia bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội khóa XVI, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, tại Khu vực bỏ phiếu số 2 phường Ba Đình, TP Hà Nội.

Cùng tham gia có các Ủy viên Bộ Chính trị: Trần Cẩm Tú, Thường trực Ban Bí thư; Lê Minh Hưng, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; Lê Minh Trí, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương; Phạm Gia Túc, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng; Nguyễn Duy Ngọc, Bí thư Thành ủy Hà Nội; đồng chí Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIII, nguyên Trưởng ban Nội chính Trung ương và các Ủy viên Trung ương Đảng cùng đông đảo cử tri Thủ đô.

Chính trị

Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết bỏ phiếu bầu cử

Ông Trịnh Văn Quyết, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương dự khai mạc và bỏ phiếu bầu cử tại phường Đại Mỗ.

1.jpg
Sáng 15/3, tại khu vực bỏ phiếu số 16 Khu đô thị Vinhomes Greenbay Mễ Trì (phường Đại Mỗ, Hà Nội), ông Trịnh Văn Quyết, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương dự Lễ Khai mạc và tham gia bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.
33333.jpg
Tại khu vực bỏ phiếu số 16 còn có nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan; ông Vũ Văn Tiến - Ủy viên Đoàn Chủ tịch TƯ MTTQ Việt Nam, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Đảng ủy Cơ quan UBTƯ MTTQ Việt Nam cùng gần 1.600 cử tri.
