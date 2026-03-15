Báo chí tạo được sinh khí hồ hởi, phấn khởi trong bầu cử

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đánh giá rất cao các cơ quan thông tấn báo chí Trung ương và địa phương, qua đó tạo được sinh khí hồ hởi, phấn khởi trong bầu cử.

Sau khi thực hiện quyền công dân tại khu vực bỏ phiếu số 14, xã Hóc Môn, TP HCM, lúc 11h30' sáng 15/3, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia đã đến Trung tâm báo chí (Nhà Quốc hội, Hà Nội) thăm hỏi, động viên phóng viên, biên tập viên các cơ quan thông tấn, báo chí.

Chủ tịch Quốc hội thăm, động viên phóng viên báo chí tác nghiệp bầu cử tại Nhà Quốc hội.

Chủ tịch Quốc hội chia sẻ, qua theo dõi hoạt động của báo chí từ báo hình, báo giấy, báo điện tử, báo nói, phát thanh… phục vụ tuyên truyền cho cuộc bầu cử Quốc hội khóa XVI và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031, bản thân ông đánh giá sức lan tỏa rất lớn trong xã hội về cuộc bầu cử lần này.

“Tôi cũng đọc nhiều bài viết có ấn tượng, có chiều sâu. Có thể nói là các bài viết vừa mang tính lý luận nhưng cũng mang tính thực tiễn rất cao. Cuộc bầu cử lần này cũng sẽ chứng minh năng lực, trình độ, trí tuệ, bản lĩnh của các nhà báo từ Trung ương đến địa phương”, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nói.

Video: Chủ tịch Quốc hội thăm, động viên phóng viên báo chí tác nghiệp bầu cử tại Nhà Quốc hội ngày 15/3.

Chủ tịch Quốc hội cũng cho biết, bản thân ông đánh giá rất cao sự vào cuộc quyết liệt của các cơ quan thông tấn báo chí Trung ương và địa phương, qua đó tạo được sinh khí hồ hởi, phấn khởi trong toàn Đảng, toàn quân, toàn dân. Bên cạnh đó là công tác an ninh trật tự được đảm bảo an toàn tuyệt đối.

“Quan trọng vẫn là ý Đảng lòng dân. Người dân rất là hồ hởi, phấn khởi đợi ngày hôm nay để thể hiện quyền làm chủ, quyền đi bầu và là nghĩa vụ thiêng liêng của công dân. Cuộc bầu cử lần này để chọn những người xứng đáng có đức, có tài, có trình độ, có năng lực, có tâm, có tầm để góp phần vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc bước vào kỷ nguyên mới, thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV”, Chủ tịch Quốc hội chia sẻ.