Hà Tĩnh dẫn đầu cả nước về tỷ lệ cử tri tham gia bỏ phiếu

Đúng 11h20’ ngày 15/3, bà Nguyễn Thị Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội, Ủy viên Hội đồng Bầu cử quốc gia đã công bố tỷ lệ bầu cử tại các địa phương.

Theo đó, trong không khí sôi nổi của ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026–2031, nhiều địa phương trên cả nước đã ghi nhận tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu ở mức cao. Theo số liệu tổng hợp, Hà Tĩnh đang là địa phương dẫn đầu cả nước với 91,64% cử tri tham gia bỏ phiếu, cho thấy tinh thần trách nhiệm và sự hưởng ứng tích cực của người dân đối với sự kiện chính trị quan trọng của đất nước.

Ngay sau Hà Tĩnh là các tỉnh khu vực miền núi phía Bắc như Lai Châu (85,32%), Lào Cai (85,22%), Thái Nguyên (83,88%) và Điện Biên (82,05%).

Nhiều địa phương khác cũng đạt tỷ lệ trên 80% như Thành phố Huế (81,9%) và Vĩnh Long (80,69%). Kết quả này cho thấy công tác chuẩn bị bầu cử được triển khai chu đáo, đồng bộ; đồng thời phản ánh sự quan tâm, ý thức chính trị cao của cử tri, đặc biệt tại các địa bàn vùng sâu, vùng xa.

Thống kê tạm tính tỷ lệ bầu cử của các địa phương tính đến 11h20' sáng 15/3.

Ở nhóm các địa phương đạt tỷ lệ khá, nhiều tỉnh, thành phố ghi nhận mức từ 70–79% cử tri đi bầu như Tuyên Quang, Quảng Ngãi, Cà Mau, Nghệ An, Cao Bằng, Cần Thơ, Gia Lai, Quảng Trị, Lạng Sơn và Đồng Tháp.

Trong khi đó, một số đô thị lớn có tỷ lệ dưới 50% vào thời điểm buổi sáng, như TP HCM đạt 49,62%, Hà Nội 45,5%.

Nhìn chung, kết quả bước đầu cho thấy ngày bầu cử đang diễn ra trong không khí dân chủ, phấn khởi và đúng quy định.

Với tiến độ hiện nay, nhiều địa phương dự kiến sẽ hoàn thành việc bỏ phiếu với tỷ lệ cao trong buổi chiều cùng ngày, tiếp tục khẳng định đây thực sự là ngày hội lớn của toàn dân, nơi mỗi cử tri thực hiện quyền và trách nhiệm công dân trong việc lựa chọn những đại biểu tiêu biểu tham gia cơ quan quyền lực nhà nước.