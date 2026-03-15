Hà Tĩnh dẫn đầu cả nước về tỷ lệ cử tri tham gia bỏ phiếu

Theo số liệu tổng hợp, Hà Tĩnh đang là địa phương dẫn đầu cả nước với 91,64% cử tri tham gia bỏ phiếu.

Thiên Tuấn

Đúng 11h20’ ngày 15/3, bà Nguyễn Thị Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội, Ủy viên Hội đồng Bầu cử quốc gia đã công bố tỷ lệ bầu cử tại các địa phương.

Theo đó, trong không khí sôi nổi của ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026–2031, nhiều địa phương trên cả nước đã ghi nhận tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu ở mức cao. Theo số liệu tổng hợp, Hà Tĩnh đang là địa phương dẫn đầu cả nước với 91,64% cử tri tham gia bỏ phiếu, cho thấy tinh thần trách nhiệm và sự hưởng ứng tích cực của người dân đối với sự kiện chính trị quan trọng của đất nước.

Ngay sau Hà Tĩnh là các tỉnh khu vực miền núi phía Bắc như Lai Châu (85,32%), Lào Cai (85,22%), Thái Nguyên (83,88%) và Điện Biên (82,05%).

Nhiều địa phương khác cũng đạt tỷ lệ trên 80% như Thành phố Huế (81,9%) và Vĩnh Long (80,69%). Kết quả này cho thấy công tác chuẩn bị bầu cử được triển khai chu đáo, đồng bộ; đồng thời phản ánh sự quan tâm, ý thức chính trị cao của cử tri, đặc biệt tại các địa bàn vùng sâu, vùng xa.

Thống kê tạm tính tỷ lệ bầu cử của các địa phương tính đến 11h20' sáng 15/3.

Ở nhóm các địa phương đạt tỷ lệ khá, nhiều tỉnh, thành phố ghi nhận mức từ 70–79% cử tri đi bầu như Tuyên Quang, Quảng Ngãi, Cà Mau, Nghệ An, Cao Bằng, Cần Thơ, Gia Lai, Quảng Trị, Lạng Sơn và Đồng Tháp.

Trong khi đó, một số đô thị lớn có tỷ lệ dưới 50% vào thời điểm buổi sáng, như TP HCM đạt 49,62%, Hà Nội 45,5%.

Nhìn chung, kết quả bước đầu cho thấy ngày bầu cử đang diễn ra trong không khí dân chủ, phấn khởi và đúng quy định.

Với tiến độ hiện nay, nhiều địa phương dự kiến sẽ hoàn thành việc bỏ phiếu với tỷ lệ cao trong buổi chiều cùng ngày, tiếp tục khẳng định đây thực sự là ngày hội lớn của toàn dân, nơi mỗi cử tri thực hiện quyền và trách nhiệm công dân trong việc lựa chọn những đại biểu tiêu biểu tham gia cơ quan quyền lực nhà nước.

Mời quý độc giả xem video: Không khí bầu cử tại Hà Nội sáng 15/3. Video do Báo Tri thức và Cuộc sống thực hiện.
Bài liên quan

Chính trị

Tổng Bí thư Tô Lâm: ‘Lựa chọn những người uy tín nhất tiếp tục lãnh đạo đất nước’

Tổng Bí thư khẳng định, đây là ngày hội lớn của đất nước, để lựa chọn những người có đủ uy tín, tín nhiệm, gánh vác công việc chung của đất nước.

Sáng 15/3, Tổng Bí thư Tô Lâm dự lễ khai mạc bầu cử và tham gia bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội khóa XVI, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, tại Khu vực bỏ phiếu số 2 phường Ba Đình, TP Hà Nội.

Cùng tham gia có các Ủy viên Bộ Chính trị: Trần Cẩm Tú, Thường trực Ban Bí thư; Lê Minh Hưng, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; Lê Minh Trí, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương; Phạm Gia Túc, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng; Nguyễn Duy Ngọc, Bí thư Thành ủy Hà Nội; đồng chí Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIII, nguyên Trưởng ban Nội chính Trung ương và các Ủy viên Trung ương Đảng cùng đông đảo cử tri Thủ đô.

Xem chi tiết

Chính trị

Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết bỏ phiếu bầu cử

Ông Trịnh Văn Quyết, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương dự khai mạc và bỏ phiếu bầu cử tại phường Đại Mỗ.

Sáng 15/3, tại khu vực bỏ phiếu số 16 Khu đô thị Vinhomes Greenbay Mễ Trì (phường Đại Mỗ, Hà Nội), ông Trịnh Văn Quyết, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương dự Lễ Khai mạc và tham gia bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.
Tại khu vực bỏ phiếu số 16 còn có nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan; ông Vũ Văn Tiến - Ủy viên Đoàn Chủ tịch TƯ MTTQ Việt Nam, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Đảng ủy Cơ quan UBTƯ MTTQ Việt Nam cùng gần 1.600 cử tri.
Xem chi tiết

Chính trị

Cử tri đồng bào các dân tộc ở Tây Nguyên hân hoan nô nức đi bầu cử

Nhiều cử tri là đồng bào Ê Đê phấn khởi, tay cầm lá phiếu tiến vào khu vực bỏ phiếu. Không khí tại điểm bầu cử diễn ra trang nghiêm, đúng quy định.

Hòa chung với cả nước, sáng 15/3 hàng triệu cử tri ở Tây Nguyên nô nức đi bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp.

Xem chi tiết

