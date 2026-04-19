Bằng chứng về tục mai táng rùng rợn thời Đông Chu ở Trung Quốc

Phát hiện về 46 phụ nữ bị chôn sống trong một lăng mộ nghìn năm tuổi ở Trung Quốc đã khiến các chuyên gia phải kinh ngạc.

Một nhóm khảo cổ học đến từ tỉnh Giang Tây (Trung Quốc) đang tiến hành khảo sát định kỳ tại một thị trấn nhỏ thì bất ngờ phát hiện ra một lăng mộ cổ có ý nghĩa lịch sử. Sau khi kiểm tra kỹ lưỡng, họ xác nhận đó là một lăng mộ từ thời Đông Chu, có quy mô lớn và bố cục tinh xảo.

Ngôi mộ chính của người quá cố nằm ở vị trí trung tâm, trong khi một vòng các ngôi mộ nhỏ hơn được bố trí rải rác xung quanh, rõ ràng là dành cho những người được chôn cất cùng với người quá cố. Phát hiện này đã giúp các chuyên gia hiểu rõ hơn về văn hóa mai táng của thời Đông Chu ở Trung Quốc.

Với sự pha trộn giữa tâm lý phấn khích và thận trọng, các nhà khảo cổ đã mở một trong những chiếc quan tài phụ, cảnh tượng trước mắt họ thật kinh hoàng, một người phụ nữ nằm chôn cất bên trong, tư thế của bà ta kỳ lạ, cái chết dường như không tự nhiên.

Nghiên cứu sâu hơn cho thấy lăng mộ chứa tới 46 người phụ nữ được chôn cất cùng với người quá cố ở trung tâm. Điều rùng rợn hơn nữa là, trong ánh sáng lờ mờ, hài cốt của họ phát ra ánh sáng xanh lục, như thể những ngọn lửa kỳ dị đang lập lòe giữa các khúc xương.

Ảnh: @Sohu.

Hiện tượng này khiến các chuyên gia có mặt đều kinh hãi. Các xét nghiệm cho thấy dấu vết của chất độc trên hài cốt của những người phụ nữ, cho thấy họ có thể đã bị ép uống thuốc độc trước khi chết và cuối cùng bị chôn sống như vật tế lễ. Những người phụ nữ này không có địa vị quan trọng nào vào thời điểm đó, đó là lý do tại sao họ được chọn làm vật tế lễ.

Trong cuộc sống quá khứ, những người phụ nữ này có thể đã cố gắng chống lại số phận bi thảm của mình, nhưng trong thời đại đó, họ bất lực và không thể phản kháng. Cuối cùng, họ bị ném một cách dã man vào quan tài và chôn cùng người chết. Tục lệ hiến tế người tàn bạo này tiếp tục tồn tại trong một thời gian dài trong lịch sử Trung Quốc cho đến triều đại nhà Minh, khi hoàng đế cuối cùng ra lệnh bãi bỏ hệ thống này, đảm bảo rằng mạng sống của người sống không còn bị sử dụng làm công cụ hiến tế cho người chết nữa.