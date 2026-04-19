Kho tri thức

Bằng chứng về tục mai táng rùng rợn thời Đông Chu ở Trung Quốc

Phát hiện về 46 phụ nữ bị chôn sống trong một lăng mộ nghìn năm tuổi ở Trung Quốc đã khiến các chuyên gia phải kinh ngạc.

Thiên Đăng (Theo Sohu)

Một nhóm khảo cổ học đến từ tỉnh Giang Tây (Trung Quốc) đang tiến hành khảo sát định kỳ tại một thị trấn nhỏ thì bất ngờ phát hiện ra một lăng mộ cổ có ý nghĩa lịch sử. Sau khi kiểm tra kỹ lưỡng, họ xác nhận đó là một lăng mộ từ thời Đông Chu, có quy mô lớn và bố cục tinh xảo.

Ngôi mộ chính của người quá cố nằm ở vị trí trung tâm, trong khi một vòng các ngôi mộ nhỏ hơn được bố trí rải rác xung quanh, rõ ràng là dành cho những người được chôn cất cùng với người quá cố. Phát hiện này đã giúp các chuyên gia hiểu rõ hơn về văn hóa mai táng của thời Đông Chu ở Trung Quốc.

Với sự pha trộn giữa tâm lý phấn khích và thận trọng, các nhà khảo cổ đã mở một trong những chiếc quan tài phụ, cảnh tượng trước mắt họ thật kinh hoàng, một người phụ nữ nằm chôn cất bên trong, tư thế của bà ta kỳ lạ, cái chết dường như không tự nhiên.

Nghiên cứu sâu hơn cho thấy lăng mộ chứa tới 46 người phụ nữ được chôn cất cùng với người quá cố ở trung tâm. Điều rùng rợn hơn nữa là, trong ánh sáng lờ mờ, hài cốt của họ phát ra ánh sáng xanh lục, như thể những ngọn lửa kỳ dị đang lập lòe giữa các khúc xương.

Ảnh: @Sohu.

Hiện tượng này khiến các chuyên gia có mặt đều kinh hãi. Các xét nghiệm cho thấy dấu vết của chất độc trên hài cốt của những người phụ nữ, cho thấy họ có thể đã bị ép uống thuốc độc trước khi chết và cuối cùng bị chôn sống như vật tế lễ. Những người phụ nữ này không có địa vị quan trọng nào vào thời điểm đó, đó là lý do tại sao họ được chọn làm vật tế lễ.

Trong cuộc sống quá khứ, những người phụ nữ này có thể đã cố gắng chống lại số phận bi thảm của mình, nhưng trong thời đại đó, họ bất lực và không thể phản kháng. Cuối cùng, họ bị ném một cách dã man vào quan tài và chôn cùng người chết. Tục lệ hiến tế người tàn bạo này tiếp tục tồn tại trong một thời gian dài trong lịch sử Trung Quốc cho đến triều đại nhà Minh, khi hoàng đế cuối cùng ra lệnh bãi bỏ hệ thống này, đảm bảo rằng mạng sống của người sống không còn bị sử dụng làm công cụ hiến tế cho người chết nữa.

Mời quý độc giả xem video: “2 chiếc thuyền độc đáo bậc nhất của ngành khảo cổ học”. Nguồn video: THVL 24News.
Đào hầm trú ẩn tìm thấy báu vật trong ngôi mộ 2.000 năm tuổi

Lực lượng quân đội đã khai quật được một ngôi mộ 2.000 năm tuổi, phát hiện một chiếc đèn đặc biệt, các chuyên gia cho rằng nó là độc nhất vô nhị.

Tại Mãn Thành, tỉnh Hà Bắc (Trung Quốc), một đơn vị quân đội được lệnh xây dựng hầm trú ẩn. Bất ngờ thay, công việc xây dựng thường nhật này đã dẫn đến một phát hiện quan trọng. Các binh sĩ đã sử dụng thuốc nổ, tạo ra một hố khổng lồ trên mặt đất thì vô tìm thấy một hố cổ nhân tạo khác. Họ lập tức báo cáo cho cục bảo tồn di tích văn hóa địa phương. Không lâu sau, các chuyên gia khảo cổ học đã dẫn một nhóm đến hiện trường để tiến hành điều tra và đánh giá.

Ảnh: @Sohu.
Báu vật độc lạ trong ngôi mộ thời nhà Hán 2.000 năm tuổi ở Trung Quốc

Khai quật được nhiều báu vật độc lạ trong ngôi mộ thời nhà Hán 2.000 năm tuổi, khiến giới khảo cổ kinh ngạc.

Lạc Dương là một trong những vùng có nhiều di tích lăng mộ cổ nhất Trung Quốc. Khi nhắc đến Lạc Dương, người ta thường nghĩ ngay đến công cụ độc đáo mang tên xẻng Lạc Dương, việc phát hiện ra nó đã thúc đẩy mạnh mẽ công tác khảo cổ học của đất nước. Nó không chỉ là một công cụ quý giá giúp các nhà khảo cổ học khám phá các di tích lịch sử, mà còn gắn liền mật thiết với việc phát hiện và bảo vệ các lăng mộ cổ.

Ảnh: Sohu.
Báu vật quý giá 15.000 tuổi bị 'bỏ quên' gần 160 năm

Gần 160 năm trước, một mặt dây chuyền được khai quật ở Anh. Sau nhiều năm bị "lãng quên", nó được xác định là báu vật quý giá có niên đại 15.000 tuổi.

Năm 1867, các nhà khảo cổ học ở Devon, Anh đã khai quật được một mặt dây chuyền bên trong hang động Kents Cavern từng được cả người Homo sapiens và người Neanderthal sử dụng hàng nghìn năm trước. Hiện vật này sau đó bị "lãng quên" trong suốt nhiều năm.

Mãi cho tới gần đây, các nhà nghiên cứu đã kiểm tra kỹ lưỡng mặt dây chuyền trên và có khám phá bất ngờ. Họ phát hiện nó không được làm từ răng của lửng, sói hay hải ly như người ta từng nghĩ trước đó. Trên thực tế, mặt dây chuyền được làm từ răng của một con hải cẩu xám và có niên đại khoảng 15.000 năm tuổi.

